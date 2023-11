La instancia de diálogo entre la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU), la Corte Electoral y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no tuvo avances significativos en la búsqueda de soluciones para resolver el diferendo entre las partes por el día de asueto, algo que el sindicato reclama para los trabajadores que participen de las elecciones universitarias. El gremio solicitó una nueva reunión entre las partes, que será el lunes 27 a las 15.00.

El martes 28 será crucial, pues en esa jornada el sindicato decidirá si toma medidas para el 29, que podrían afectar ampliamente el desarrollo de las elecciones que se realizan ese día. No existiría una suspensión, ya que es una resolución que no depende del sindicato, pero sí podrían no estar dadas las condiciones óptimas para que se lleve a cabo la votación y el escrutinio.

Al respecto, Miguel Estévez, secretario general de AFEU, dijo a la diaria que este viernes, en la reunión celebrada en la Dirección Nacional de Trabajo, se presentaron un delegado por AFEU, la abogada del gremio y un representante de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE). Por la Corte Electoral asistió una secretaria letrada, quien informó que se hacía presente para escuchar los planteos del sindicato y para expresar la posición de la corte. No obstante, aclaró que no tenía autoridad para negociar.

Estévez acotó que durante las conversaciones se generaron cuartos intermedios y que en uno de ellos el MTSS le expresó a la representante de la Corte Electoral que para ese tipo negociaciones el organismo debe enviar a una persona habilitada para decidir.

En este escenario, el dirigente dijo que “quedó claro que hay que jerarquizar los ámbitos de negociación colectiva. Además, el representante de COFE dejó en claro que este conflicto no es solamente con los funcionarios electorales, sino que era y es con todos los funcionarios del Estado, y máxime cuando no se respetan los espacios de negociación, que es lo que nosotros venimos reivindicando”.

El sindicalista confirmó que el gremio “continuará adelante con las medidas”, y agregó que “en lo inmediato no vemos una salida”, porque “tampoco hay demasiado margen”. Explicó que, en representación de AFEU, se le dijo a la secretaria letrada de la corte que el órgano “se debe tomar en serio la negociación colectiva, y que presenten una propuesta de verdad para ser estudiada por los funcionarios, la que será discutida y analizada. Si no hay una contraparte, y si la Corte Electoral no envía a una persona sin capacidad de decidir, eso no es una negociación”.

Por intermedio de un comunicado, los trabajadores anunciaron también un paro parcial para el lunes 27, que comenzará a las 11.00 y finalizará a las 16.00. Dentro de ese horario se realizará una entrega de volantes para informar a la ciudadanía. En Montevideo habrá una movilización que saldrá desde las oficinas centrales hasta la ex Casa Soler, en avenida Agraciada y Marcelino Sosa, donde se realizan las tareas previas a las elecciones. En el interior cada oficina definirá cómo ejecuta el plan de acción y la entrega de información a los ciudadanos.

El dirigente recordó también que hace semanas se envió una carta explicando la problemática al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y otra al vicerrector, Álvaro Mombrú, pero que ambas no fueron respondidas por las autoridades ni por ningún otro representante de la institución.