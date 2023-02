En un comunicado que se difundió este miércoles, la Unidad de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó datos sobre “la situación del salario real a enero de 2023”. En diálogo con la diaria, el titular de la cartera, Pablo Mieres, explicó que la información se desprende de “una planilla de datos en donde se establece la evolución del salario de cada Mesa de Consejos de Salarios, sobre la base de los convenios vigentes”.

Según el comunicado, 29,3% de los trabajadores registra pérdidas del poder adquisitivo inferiores a 2,6% con respecto a julio de 2020 y 30,3% tiene pérdidas de más de 2,6%. El primer caso corresponde a un total de 253.654 trabajadores de “tiendas, supermercados, supergás, intermediación financiera, empresas de seguridad, call centers y algunos sectores rurales”. En el segundo, son 263.450 trabajadores que “pertenecen a varios sectores del transporte, hoteles, restaurantes, calzado, curtiembre, vestimenta y servicios de catering, entre otros”.

Por otro lado, “los resultados de los convenios colectivos de los Consejos de Salarios indican que, a enero de 2023, 40,5% de los trabajadores del sector privado (351.475) ha aumentado su salario real con respecto a julio de 2020”. Además, se señala que “uno de cada cinco, 21,8% del total de los trabajadores, ha registrado incrementos del poder adquisitivo del salario superiores a 1% (189.186) y 18,7% registra una mejora del poder adquisitivo menor a 1% (162.289)”.

El grupo de trabajadores que tuvo un incremento en el salario pertenece a “la industria frigorífica, al sector metalúrgico, la industria láctea, la industria química, los servicios portuarios, el sector agropecuario en general, informática, servicio doméstico y el sector de la bebida, entre otros”. Sin embargo, Alejandra Picco, economista del Instituto Cuesta Duarte (ICD) del PIT-CNT, dijo a la diaria que algunos de los sectores que se mencionan no recuperaron la totalidad de la caída del salario.

En primer lugar, aclaró que cuando se menciona al “sector agropecuario en general” se refieren a la “parte grande”, es decir, “ganadería, arroz y tambos”. “Ellos habían tenido una pérdida de 4,2%, como todos en el marco de la ronda puente, y acordaron, en estos dos años, que a mediados de 2023 se va a incorporar 3,5%. O sea, que les quedaría 0,7% que todavía no recuperaron”, explicó. También señaló el caso de la industria láctea, que tuvo una caída salarial de 4,8% y en los convenios tampoco recuperó todo lo perdido.

Aunque aclaró que no tuvo acceso a la planilla del MTSS, la economista apuntó que “no es correcta, ya que engloba grupos en distinta situación respecto de la recuperación”, y agregó que “incorporar los ajustes de enero, que adelantan la inflación del semestre, y compararlos con junio o julio, que es lo que se desprende del comunicado, no es correcto metodológicamente”. Picco también comentó que, según los datos que tienen procesados en el Cuesta Duarte, les da que “hay un porcentaje mucho más grande de trabajadores a los que les falta recuperar todavía una parte de la caída; los que no perdieron son un porcentaje más chico”.

Para 2023, desde el ICD están a la espera de indicios sobre “cómo se va a mover el Poder Ejecutivo y cuáles van a ser los lineamientos”: “Esperamos que a los grupos que les resta recuperar parte de la pérdida que tuvieron en la ronda puente se recuperen lo más rápido posible, porque en la medida en que seguís diluyendo esa recuperación, seguís perdiendo hasta que no volvés al mismo nivel de poder de compra”, sostuvo.

Además, añadió que “en el marco de una economía que crece, también se debería habilitar a que muchos grupos tengan crecimiento del salario real”, e insistió en que los lineamientos deberían impulsar “una rápida recuperación del salario”. En ese sentido, advirtió que “no hay que olvidar” que aún hay que recuperar salarios “en el marco de una economía que se empieza a enlentecer”, por eso “es necesario acelerar el proceso de recuperación”.