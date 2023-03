La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU) resolvió en asamblea declararse en conflicto “debido al incumplimiento del convenio firmado el 30 de diciembre” de 2022 “y su adenda del 31 de enero” de 2023, según un comunicado emitido este domingo por la Comisión Directiva del gremio.

La ACTAU también resolvió “implementar medidas sindicales de no despegue a partir del 3 de abril próximo”, durante dos horas en la madrugada y dos horas a partir del mediodía, cambiando cada día hasta el 16 de abril. La asociación adjuntó junto al comunicado un cronograma de las medidas, aclarando que quedan excluidos los vuelos sanitarios, humanitarios, de búsqueda y rescate, de emergencia, y afectados por “meteorología adversa”. “Estas medidas en ningún caso ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, por tratarse de aeronaves en tierra”, agrega la ACTAU.

El comunicado informa que previo a la declaración de conflicto, solicitaron “en varias oportunidades tanto al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se convoque a una instancia tripartita a efectos de conocer las acciones realizadas” por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), que depende del MDN, “sobre los puntos acordados en el convenio” como “remuneración acorde a las habilitaciones vigentes”, “proyecto de artículo para rendición de cuentas y pago de instrucción”, “condiciones de trabajo en los servicios de tránsito aéreo”, “presupuestación de los Controladores contratados en 2018”, “implementación de pago a instructores”, y “continuidad de negociación colectiva con temario acordado”.

“No nos levantan el teléfono”

Mario Librán, presidente de la ACTAU, dijo a la diaria que en el convenio son “ocho artículos” los que contienen “cosas de cumplimiento” y que “hay solo dos cosas” que el MDN “cumplió hasta ahora”: “Una es la de emisión de decretos para ocupar los cargos de jefe de división y de director de transporte aéreo” y por otro lado “de tres expedientes que se presentaron para presupuestación de compañeros hay dos que eran grupos de 12 personas y uno que era de una sola persona, de los tres expedientes increíblemente presupuestaron uno solo y salió el decreto del que era de una sola persona”. “Las otras 24 no salieron y siguen dando vueltas entre la Oficina Nacional de Servicio Civil, el MDN, el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia”, expresó Librán.

Según el dirigente, el MDN firmó recién el viernes pasado compromisos que había asumido para el 15 de enero, y que el sindicato solicitó el 6 de marzo en la Dirección Nacional de Trabajo una reunión con el MDN, pero no hubo respuesta. “No nos levantan el teléfono, no nos concedieron la audiencia, no le contestan al MTSS y no cumplen con el convenio. Era esperable lo que resolvió la asamblea”, sostuvo Librán.

“La ACTAU lamenta los inconvenientes que puedan ocasionarse a los pasajeros y usuarios del sistema aeronáutico, debido a una situación en la que hemos cumplido a cabalidad con la totalidad de lo acordado”, concluye el comunicado.