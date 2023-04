La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes recibió, en la mañana de este miércoles, a representantes de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (ALFAS), la Asociación de Trabajadores de Riogas (ATR) y de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), que expusieron su posición sobre el actual conflicto del supergás.

El primer sindicato en presentarse fue el de los trabajadores de Acodike, que estuvieron más de una hora relatando la especificidad de su situación. Daniel Gerhard, diputado por el Frente Amplio y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, comentó a la diaria que los trabajadores señalaron que luego de ser despedidos, la empresa comenzó a tercerizar empleados para suplantarlos. Actualmente son 15 tercerizados, según plantearon.

Por el lado de Riogas, el diputado hizo énfasis en que 24 de los 26 trabajadores despedidos “sufren enfermedades crónicas causadas por trabajar en la empresa”. Mientras que en Acodike, tres de los despedidos son personas que comenzaron a trabajar en el lugar a partir de la cuota por discapacidad. Añadió que ambos sindicatos plantearon que los despidos no se deben a una “baja de trabajo, ni de ingresos”, sino que “es un tema de combate a la herramienta sindical”.

Gerhard apuntó que desde la comisión citarán a las empresas para dar su versión y también convocarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ancap. Además, comentó que desde la comisión visitaron la planta de Acodike hace más de un año y que ahora harán lo mismo con la planta de Riogas, para “ayudar en el cumplimiento de las condiciones mínimas que deben tener trabajadores y trabajadoras que cargan con tanto peso permanentemente”.

También señaló que el conflicto “pone en riesgo la seguridad de la zona”, ya que “hay tareas específicas de mantenimiento de garrafas, de cambio y chequeo de válvulas” que “están siendo llevadas a cabo por tercerizados, que llegan por primera vez a la planta y en 10 minutos, en un clima de alta tensión, hacen un curso exprés sobre cuál es la tarea a realizar”.

Sobre el manejo del conflicto por parte del gobierno, el frenteamplista dijo que no tienen críticas para hacer “al día de hoy”, pero que “los tiempos de negociación no pueden ser eternos, porque mientras negocian, los trabajadores despedidos siguen despedidos”. En ese sentido, señaló que “de a poco” se acerca el momento de que haya consecuencias para las empresas si no se reintegra a los trabajadores despedidos.

“Son empresas que trabajan en predios que son de todos, previos públicos, que se licitan, no son los propietarios. No son los importadores del gas, lo que hacen es envasarlo y comercializarlo. Además, trabajan con un producto que es subsidiado por todos nosotros”, recordó Gerhard. Por lo tanto, afirmó que “no debería ser difícil encontrar las formas de realizar exigencias” a las empresas: “En este sistema capitalista en el que vivimos, los dueños de los medios de producción tiene una serie de ventajas y fortalezas que son difíciles de poner en cuestión, pero, en este caso, el gobierno tiene la llave para resolver el conflicto y que no queden trabajadores despedidos”, insistió.

Ocuparán “las veces que tengan que ocupar”

En diálogo con la diaria, Danilo Barreto, delegado del sindicato de Acodike, dijo que la instancia ante la comisión fue “importante” y que se fueron conformes. Valoró que los diputados extendieron el tiempo habitual de las exposiciones para poder escuchar sus planteos, porque tenían muchos temas para tratar: “Nosotros lo que hicimos fue denunciar todo lo que venía pasando, las empresas están pasando por encima de toda ley”, aseguró.

El martes, el sindicato de Acodike ocupó la planta de envasado de la empresa, pero la desalojaron tras el pedido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Barreto contó que los trabajadores volvieron a ocupar la planta este miércoles al mismo tiempo que fueron recibidos por la comisión y criticó que se hicieron presentes efectivos policiales que quisieron desocupar el lugar sin que se haya presentado antes el MTSS. “No hicieron el protocolo que tiene que haber para una desocupación. Tiene que venir el MTSS, intimarnos, y después el Ministerio del Interior. Como sucedió después en la tarde de hoy”, añadió.

Barreto señaló que “está demostrado” que las empresas precisan el personal que despidieron y aseguró que el sindicato “no va a permitir” que Acodike haga trabajar la planta con “personal tercerizado rompehuelgas”. Por eso, señaló que ocuparán la planta “las veces que tengan que ocupar”: “Quizás no podamos ocupar dos veces en un día, pero seguramente todos los días tendremos que ocupar. Como los ámbitos se están generando y vemos cierta preocupación del MTSS y autoridades del gobierno, que quieren solucionar este problema, no vamos más allá de ocupar y desocupar cuando nos dicen”.

Sin embargo, aclaró que “están en una situación crítica” debido a la masividad de los despidos, por lo tanto, está “arriba de la mesa” la posibilidad de que el sindicato decida no dejar de ocupar y que los tengan que “sacar a la fuerza”: “No queremos llegar a eso, pero si tenemos que llegar, lo vamos a hacer, porque creemos que esta situación critica. Las medidas que tengamos que hacer las vamos a hacer”, insistió.