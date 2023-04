Luego de que Acodike y Riogas despidieran a 27 y 26 trabajadores, respectivamente, el viernes pasado, el sindicato del sector reclama el reintegro de los despedidos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en una negociación que se extenderá, al menos, durante esta semana. Este lunes, la secretaría de Estado presentó una “hoja de ruta” para destrabar el conflicto, que, según dijeron a la diaria desde el sindicato, “va en línea con los trabajadores” pero es “insuficiente”.

En diálogo con la diaria, el vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), Andrés Guichón, contó que las medidas que sugirió el MTSS se dividen en dos partes. En lo que tiene que ver con Riogas, la cartera planteó como primera acción “armar un listado de la gente a la que realmente le interesa seguir en el supergás” y “hacer una especie de depuración de esa lista”. Sobre la situación de los empleados de Acodike, propuso “suspender los despidos hasta el 20 de abril y en ese plazo seguir negociando”.

“Podríamos decir que si suspenden los despidos y damos tiempo para hablar es bueno, pero, ¿suficiente? No”, afirmó Guichón, y apuntó que no se habla de una fecha en que los trabajadores despedidos ingresen al seguro de paro. “Simplemente se suspenden los despidos, pero los compañeros están afuera”, añadió. En ese sentido, valoró que las propuestas del ministerio “van en la línea de los trabajadores de que hay que levantar los despidos”, pero las calificó de “insuficientes”.

“Todas esas decisiones y señales nosotros las vamos a acompañar”, pero “esperamos señales más claras”, insistió. En esa línea, contó que esta mañana tuvieron una reunión con el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, que ayudó a que “se vaya aclarando la situación”. Según Guichón, la reunión “estuvo buena” porque les sirvió para “confirmar cosas” que vienen planteando en el ministerio. Entre las cosas que les dijo la empresa estatal, destacó que “no hay una caída en el sector del supergás”, “que las regulaciones se mantienen” y que las empresas “no están pagando más de lo que pagaban en el pasado”.

De acuerdo al vocero, “esas son excusas que pusieron las empresas”, que “se van rebatiendo con argumentos, información y documentación”. En una conferencia de prensa a la salida de la reunión, Stipanicic dijo que “involucrar a Ancap en decisiones puramente empresariales es, por lo menos, injusto”. Además, agregó que el ente “no puso ninguna condición, restricción ni término económico que cambiara la ecuación”.

Guichón aseguró que en el conflicto hay “una puja de poderes” y planteó que “hay que ver hasta dónde le alcanza al MTSS para exigirle algo a la empresa”. En ese sentido, cuestionó que no están claras las consecuencias que pueden tener las empresas “al tener este tipo de actitudes”. Señaló que cuando los sindicatos le erran hay medidas claras, “pero estas prácticas de las empresas, que todo el mundo piensa que están mal, nadie las desactiva”.

El integrante de SUTS ilustró que se encuentran en la planta de Acodike y “ven cómo se retiran camiones sin cargar las garrafas porque no les da el tiempo”, pero “después van al MTSS y dicen que no tienen trabajo para la gente”. Añadió que la empresa despidió al turno vespertino y “tuvieron que mandar camiones para atrás porque no les da la operativa para cargarlos”. “Si en estos días entramos en un desabastecimiento, ¿a quién vamos a responsabilizar? Queda gente en la calle, la población se entra a quedar sin supergás, todos vemos que la situación está mal, pero bueno, ¿quién la revierte?”, cuestionó.

Planteó que desde el sindicato saben que sus argumentos son válidos y que no cree necesario sumarse a un “golpe tras golpe” porque, si se suman a tomar medidas, “empeoraría la situación”. Sin embargo, aclaró que no es algo “que se pueda sostener mucho tiempo”, porque si nadie revierte la situación, “no va a quedar otra que salir a tomar medidas”. Además, señaló que “si el día de mañana hay un conflicto generalizado en el supergás, en invierno, hay que explicarle a la gente que no es por decisiones sindicales, sino por el atropello de la patronal”.

A pesar de que el lunes y en la mañana del martes se veía probable que en la tarde del martes se hiciera una nueva reunión con el MTSS, Flavio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, confirmó a la diaria que esa instancia no se llevará a cabo hoy. En cambio, contó que la cartera les hará llegar una propuesta que será evaluada por los trabajadores.