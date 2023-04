Continúa el conflicto en el sector del supergás generado por el despido de 27 trabajadores en Acodike y 26 en Riogas, en la mañana del miércoles los trabajadores fueron convocados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a una reunión junto a las empresas el próximo lunes a las 11.00. Andrés Guichón, vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), dijo a la diaria que no saben si las empresas estarán presentes en esa instancia y manifestó su preocupación por la posibilidad de que en estos días las empresas intenten hacer “alguna maniobra para generar conflicto”.

La convocatoria se suma a las nuevas propuestas que presentó ayer el MTSS para llevar a cabo las negociaciones por el conflicto.. Según Guichón, los planteos “no son aceptables” porque “condicionan mucho a la organización sindical y no a las empresas”. Contó que la secretaría de Estado pidió que durante las negociaciones los trabajadores no tomen medidas, aunque recordó que no lo hicieron desde el principio del conflicto.

De acuerdo al vocero, a las empresas no les está dando para cubrir la demanda y señaló que en Acodike ya van dos días en que hay camiones que se van sin cargar. “Hoy sin medidas sindicales no están pudiendo con la demanda, ¿qué pasa si el problema se agudiza? No van a poder cubrir la demanda porque van a quedar cada vez más camiones para atrás. Con medidas sindicales hay un desabastecimiento asegurado”, afirmó.

“Las empresas están tirando el último manotazo de ahogado para seguir sacando algo de Ancap”, dijo Guichón, y agregó que aunque el conflicto “aún no tomó mayor trascendencia”, “puede llegar a ser el más grande en la historia del supergás”. En ese sentido, señaló que en la previa de la zafra del sector se despidió a “más de 70 trabajadores” y explicó que en Acodike fueron “48 trabajadores desafectados” porque a los 27 que despidieron se suman otros trabajadores que “estaban en una lista de prelación, [que] eran los que cubrían enfermedad y licencia”.

Además, señaló que luego de despedir a sus trabajadores, Riogas tenía 22 nuevos empleados para ingresar. En el caso de Acodike, indicó que tuvieron acceso a una grabación en la que se puede ver ingresar a la planta a un empleado tercerizado y explicó que es porque luego de los despidos “no les da el personal”.

En diálogo con la diaria, fuentes empresariales del sector del supergás negaron que la operativa haya sido afectada por faltante de personal y que se haya contratado a otros trabajadores para suplir a los despedidos.

En este contexto, Riogas difundió un comunicado en el que manifestó su “sorpresa” por las declaraciones de Alejandro Stipanicic, presidente de Ancap, quien dijo que los despidos fueron por “decisiones puramente empresariales”. Según la empresa, “los sobrecostos son innegables y surgen claramente de los contratos firmados con Ancap y de las resoluciones del propio ente”.

En su declaración, Riogas subrayó que mediante la licitación para arrendar las plantas de envasado fue Ancap “quien obtuvo mayores ganancias”, “que resultaron ser poco significativas para el ente considerando su dimensión, pero que afectaron gravemente la ecuación económica del envasado de supergás”.

La empresa también recordó que fue el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Fabio Riverón, “quien planteó reiteradas veces ante el MTSS que existía un compromiso de Ancap ante los trabajadores del supergás sobre que las nuevas reglas de juego en el envasado no iban a traer como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo”. En ese sentido, Riogas reafirmó que le transmitieron a Stipanicic “en varias oportunidades” su preocupación porque los cambios que propuso Ancap “generarían sobrecostos” e “inevitablemente afectarían puestos de trabajo”.