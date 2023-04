El domingo pasado 11 trabajadores del grupo Agencia Central (Agencia Central, Chadre, Sabelin, Corporación de Ómnibus de Artigas y DAC) de distintos sectores recibieron un mensaje por Whatsapp y por correo electrónico informando sobre sus despidos. Al día siguiente recibieron el telegrama colacionado. Enseguida, el Sindicato Único de Trabajadores de Agencia Central y Otros (Sutacyo) se declaró en asamblea permanente. El martes, y tras el fracaso de una mesa de negociación en la que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó una propuesta para acercar a las partes, Sutacyo se declaró en conflicto.

“La declaración de conflicto implica que se cita al cero dos, que es el ámbito donde van los representantes del sector, la Coordinadora del Interdepartamental por los trabajadores y Anetra [Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús], que representa a los empresarios del transporte. Este ámbito será el miércoles 19, es un ámbito de conciliación, pero a veces no se logra. De ahí en adelante las partes quedan a disposición de tomar medidas. Hasta ese día ninguna de las dos partes puede innovar, nosotros no podemos tomar medidas y la empresa no puede tomar personal ni innovar en las operativas de trabajo”, explicó a la diaria Gonzalo de los Santos, secretario general de Sutacyo.

El dirigente contó que de los 11 trabajadores despedidos, 10 son afiliados al sindicato y estaban adhiriendo a medidas tomadas en apoyo a la plataforma que el sindicato presentó en marzo. De hecho, la instancia en el MTSS del lunes estaba prevista para el abordaje de esos reclamos y no por los despidos, que fueron comunicados el día anterior a la reunión.

El martes, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) emitió un comunicado “ante los despidos anunciados por las empresas del grupo Agencia Central” “de manera arbitraria e injustificada” en el que declara su apoyo a los 11 trabajadores despedidos y reclama “mantener a los compañeros en la plantilla laboral de la empresa en tanto se busca una solución satisfactoria para el reintegro”. El mensaje expresa además “la disposición” del sindicato “al diálogo en busca de soluciones, sobre la base del respeto al trabajo y los derechos laborales” y advierte que “en caso de que estos no sean los términos de la discusión, la Unott tomará las medidas que considere necesarias”.

La plataforma de Sutacyo reclama la recuperación de los turnos fijos en el sector carretera, alojamientos en condiciones de confort e higiene, eliminación de las jornadas “riesgosas y extenuantes en carretera”, no a la instalación de cámaras de vigilancia, reconocimiento de saberes y categorización de los trabajadores de talleres, disponibilidad de herramientas y personal suficiente para el cumplimiento de las tareas laborales y “no a la multifunción”.