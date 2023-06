En reclamo de la recuperación de puestos de trabajo, el Sindicato Único Portuario y Ramos Afines (Supra) y el sindicato de Montecon se reunieron en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El conflicto con los trabajadores portuarios comenzó en mayo del año pasado, cuando Montecon despidió a 108 trabajadores como consecuencia de la firma del contrato entre el gobierno y Katoen Natie.

En diálogo con la diaria, Diego Larreiux, vocero del sindicato de Montecon, comentó que en mayo del año pasado la empresa tenía cerca de 400 trabajadores directos y 250 tercerizados. Pero luego, a raíz del acuerdo con la empresa blega, quedaron 250 de los empleados directos y la mitad de los tercerizados. Además, los que quedaron trabajando en Montecon sufrieron una “precarización de su trabajo”, ya que bajaron los sueldos y aumentaron las tareas.

Larrieux explicó que eso se debe a que la empresa vio disminuida su cantidad de trabajo por la pérdida de clientes, ya que “al aplicar el nuevo reglamento de atraque, por los decretos que determinan el contrato del gobierno con Katoen Natie, le empezaron a quitar clientes a Montecon”. Por eso, los empleados pasaron de tener entre “20, 22 y 25 jornales por mes” a tener 15. Debido a la baja de sueldo, el gobierno subsidió a los trabajadores por los jornales perdidos durante un año, pero lo dejaron de percibir este mes: “Yo no quiero que me regalen nada ni me subsidien, quiero que me devuelvan el trabajo”, planteó.

En cuanto a los 108 trabajadores despedidos, el vocero recordó que luego de que el sindicato parara las actividades del puerto durante una semana, el gobierno implementó un seguro de paro especial de un año para contemplar su situación y se comprometió a que vuelvan a obtener una fuente laboral. Específicamente en “la administración pública, Terminal Cuenca del Plata (TCP) o en la plaza local en el entorno portuario”. Además, si a los 90 días de que se cumpliera el año del seguro de paro no se resolvía la situación para todos los trabajadores, el acuerdo marcaba que habría una negociación para extender el seguro de paro especial.

Sin embargo, de acuerdo a Larrieux, “días antes de que se venciera el acuerdo, había 46 personas en la calle” y no se extendió el seguro. “Recién hace cuatro días ingresaron 15 trabajadores a la Administración Nacional de Puertos y ahora se está intentando reubicar a los últimos 20 y tantos que permanecen sin trabajo”. Por otra parte, en el caso de los empleados que consiguieron volver a trabajar, señaló que una cantidad menor consiguió nuevo trabajo por cuenta propia, cerca de 30 terminaron en TCP y otra parte fue reabsorbida por Montecon.

Durante la reunión en el MTSS, los trabajadores detuvieron su actividad desde las 10.30 de la mañana hasta la tarde y luego de finalizar la reunión retomaron su trabajo a las 15.00. Según Larrieux, antes de la instancia quedaban más de 30 trabajadores de los 108 despedidos sin reubicar, y la cartera hizo una propuesta para reubicar a algunos en empleos privados. Con esa solución, aún quedan 17 desvinculados.

Sin embargo, el vocero apuntó que esos empleos, en comparación al que los trabajadores tenían en Montecon, son de menor remuneración y de mayor carga horaria. Además, en caso de que en los próximos 20 días no se encuentre un nuevo empleo para los 17 trabajadores restantes, la cartera propuso renovar el seguro de paro. Por el lado de los trabajadores que continúan en la planilla de Montecon, también evalúan renovar “por unos meses más” el complemento de jornales que estaba otorgando el Estado.

Aunque valoró que se avanzó en búsqueda de una solución, afirmó que la “incertidumbre” de los trabajadores se mantiene, ya que si continúa vigente el reglamento de atraque, “la empresa se va a tener que deshacer de más trabajadores y no van a ser recibidos inmediatamente en TCP o ANP, va a ser otro periplo”.

Larrieux Señaló que durante los próximos 20 días esperarán las resoluciones del ministerio, aunque no descartan tomar nuevas medidas. Comentó que los sindicatos mantendrán reuniones intermedias con la cartera para seguir discutiendo soluciones y que la próxima reunión será cuando pasen los 20 días.