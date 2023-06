Una nueva reunión tripartita entre la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (Alfas) y Acodike en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tuvo un final similar a los de otras instancias anteriores. Este martes, la empresa volvió a rechazar la propuesta del sindicato, que al final del día resolverá tomar nuevas medidas como protesta.

El conflicto en el supergás se originó a finales de marzo, luego de que Acodike y Riogas despidieran a los trabajadores del segundo turno de sus plantas de envasado. En el caso de Acodike, el total de desvinculados fue de 48 trabajadores, entre ellos, 34 tercerizados y 14 efectivos. Hasta ahora, la empresa sólo ha reincorporado a cinco de los efectivos.

En diálogo con la diaria, Andrés Guichón, presidente de Alfas, comentó que llevaron a la reunión una propuesta que “contemplaba” los cambios que propuso la empresa, pero también el reintegro de los trabajadores que reivindican sus puestos. En concreto, el sindicato sugirió que los empleados fijos que fueron despedidos volvieran a trabajar en Acodike, pero a través de empresas unipersonales. Sin embargo, al año tenía que darse el reintegro de los trabajadores de forma efectiva.

Guichón planteó que “son trabajadores que se necesitan” porque “falta gente” y se están tercerizando trabajadores para reemplazarlos. Añadió que la empresa “no tiene ningún apremio económico” y “no hay problemas de menos trabajo”. Señaló que los despedidos “son trabajadores que tienen muchos años en la planta, que tienen conocimiento, y excelentes evaluaciones a fin del año anterior”. “Los sacaron pura y exclusivamente por su condición de afiliados al sindicato”.

En cuanto a los tercerizados desvinculados, plantearon que se incorporaran a la par de los empleados que Acodike contrató de forma tercerizada para suplantarlos en una relación de “1x1”. Es decir, que cada vez que Acodike necesite a los tercerizados que utiliza actualmente, debería emplear un número similar de los tercerizados despedidos.

De acuerdo al presidente de Alfas, la empresa no aceptó sus propuestas y no presentó otra alternativa. Recordó que anteriormente Acodike propuso incorporar a cuatro de los trabajadores despedidos, pero si se hacían una empresa unipersonal. Con esa propuesta, “el resto de los trabajadores se queda sin trabajo”, indicó. Según él, desde el MTSS están molestos con la postura de la empresa de no querer negociar, “pero no hace nada, hay falta de voluntad política”.

Debido a la negativa de la empresa, el sindicato evaluará este martes tomar medidas: “En principio no creo que sean las más severas, pero obviamente que a medida que pase el tiempo y no tengamos ninguna respuesta vamos a evaluar alguna paralización total del suministro”, afirmó. En ese sentido, explicó que aunque el sindicato está debilitado por la reestructura que hizo la empresa, tienen herramientas “para poder paralizar”.