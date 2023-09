Desde este lunes Ancap detuvo las maniobras regulares en la refinería de La Teja para llevar a cabo operaciones de mantenimiento en el marco de una parada técnica. En ese contexto, el directorio de la empresa decidió establecer turnos de trabajo fijos y, en consecuencia, suspender el pago de “compensaciones asociadas a los turnos integrales rotativos de todo el personal no esencial de la Gerencia de Refinación”, según indicó la Federación Ancap (Fancap) en un comunicado difundido este martes en su cuenta de X, ex Twitter.

De acuerdo al sindicato, Ancap definió “disponer que el régimen general de trabajo para el personal de Ancap asignado al paro de unidades será de lunes a viernes de 7.00 a 15.00”, y suspender “el pasaje a la Gerencia de Mantenimiento de 120 operadores de Refinería que se encuentran asignados a tareas durante el paro de unidades”.

Ancap tomó estas medidas después de que Fancap estableciera un régimen de trabajo a reglamento sin cumplir horas extras, en el marco del conflicto por la intención del directorio de llevar adelante una asociación público-privada para la producción de cemento y pórtland. El presidente de la empresa estatal, Alejandro Stipanicic, había sostenido que esta decisión del sindicato desembocaría en un prolongamiento de las tareas del mantenimiento, la suspensión de actividades por 500 días y un sobrecosto operativo de 400 millones de dólares.

“Estas disposiciones configuran otra afectación de los derechos de los trabajadores que sólo puede ser entendida como represalia a las definiciones que hemos tomado como colectivo en la lucha contra la privatización más grande dentro de un ente estatal en los últimos 30 años”, apunta Fancap en el texto. “El directorio de Ancap continúa agudizando una posición de búsqueda permanente del conflicto y realiza acciones que configuran una persecución”, agrega.

Asimismo, los trabajadores afirman que “hace semanas” propusieron a las autoridades la “suspensión de todas las medidas vigentes y propuestas referidas al conflicto” bajo la condición de que Ancap postergue la apertura de los pliegos licitatorios para la asociación público-privada en la producción de cemento y pórtland hasta el año que viene para “evitar sobrecostos innecesarios al pueblo uruguayo durante el paro de unidades de refinería”, pero no obtuvieron respuesta.

“El directorio de Ancap prefiere mantener un camino que lleva indiscutiblemente a generar sobrecostos para el pueblo uruguayo de cientos de millones de dólares”, afirma el sindicato. “La privatización del pórtland es un mal negocio para Ancap, para el Estado y para el pueblo uruguayo. Otra salida es posible. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos propuestas que tienden a salvaguardar la industria nacional, los recursos naturales del pueblo uruguayo, el trabajo digno y la soberanía nacional”, concluye el comunicado.

Horas más tarde de esta publicación, Fancap difundió otro documento en el que reiteró la propuesta “oportunamente realizada”. Según lo expuesto, si ANCAP accede a aplazar la apertura de las ofertas vinculadas a la licitación internacional para la industria cementera, el sindicato “se compromete a suspender todas las medidas tomadas y resueltas en el marco de la lucha en defensa del Portland”.

Stipanicic: “Quien no trabaja, no cobra”

Por su parte, el presidente de Ancap sostuvo que el sindicato está en “su legítimo derecho a tomar medidas y a generar controversias sobre decisiones de la empresa”. No obstante, apuntó que hay un “tema” en la “proporcionalidad de las medidas y las consecuencias que tienen frente a la economía de Ancap”.

En diálogo con el programa Arriba gente, de Canal 10, Stipanicic dijo que en “todas las refinerías del mundo, y en Ancap en particular”, las paradas de mantenimiento se hacen en 24 horas porque cada día que la planta permanece inactiva “le cuesta al país 800 o 900.000 dólares”. “Si nosotros trabajamos ocho horas, de lunes a viernes, y no trabajamos 24 horas de lunes a domingo, la cantidad de tiempo que la refinería va a estar parada va a ser cinco veces más, quizás más todavía”, apuntó.

El presidente de la empresa sostuvo que “ámbito de negociación siempre puede haber”, pero que el sindicato lo abandonó. En relación al reclamo de Fancap de suspender el proceso de licitación para tener un plazo de negociación, Stipanicic señaló que “no es proporcional a las medidas que están tomando”. “Esa es una decisión de negocio. La decisión de asociar al pórtland es la decisión que legítimamente, legalmente, jurídica, moral, administrativamente, Ancap tomó para rescatar el negocio del pórtland que hace 20 años que da pérdida”, expresó.

Sobre otras denuncias del sindicato por diversas situaciones de “persecución sindical”, entre las que se observan sanciones por tomar medidas gremiales, el jerarca sostuvo: “Se descontaron horas no trabajadas. Quien no trabaja no cobra. Ese es el principio básico”. “No hay ningún ensañamiento, no hay ninguna reacción a medidas sindicales, no hay ninguna coerción. Eso que se ha dicho es falso. Nosotros estamos actuando de acuerdo a derecho y hemos tenido suficiente paciencia, como en agosto, para estar descontando tiempo no trabajado que ocurrió entre enero y mayo pasado”, agregó.

Stipanicic dijo que como el sindicato abandonó el espacio de diálogo y “dice que no hay más nada que hablar”, la empresa es libre de “tomar todas las medidas que habíamos contenido mostrando esa buena voluntad que ahora nos reclaman”. “La buena voluntad ya fue demostrada. Está en los hechos. La decisión de asociar a Ancap con un privado en el pórtland es decisión del negocio, no es una decisión sindical”, concluyó.