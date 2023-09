Ante la falta de avances en la décima ronda de los Consejos de Salarios, la rama peajes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) decidió hacer paros en distintos puntos del país entre este viernes y el próximo domingo en reclamo de mayores progresos en la negociación de su convenio colectivo.

El Sunca informó, mediante un comunicado, que los “horarios, duración y día” de los paros se “determinarán en asamblea en los lugares de trabajo”. Asimismo, el sindicato hará una concentración y volanteada en el peaje Pando de la ruta Interbalnearia el sábado a partir de las 11.00.

El presidente del Sunca, Daniel Diverio, dijo a la diaria que en la rama de los peajes en los Consejos de Salarios “las cosas están trancadas” porque “hay una diferencia” entre las partes. El dirigente sindical explicó que si bien el sector empresarial y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) reconocen la necesidad de otorgar una partida a los trabajadores, no logran llegar a un acuerdo sobre quién debe pagarla.

Comentó que la situación “es un problema” porque en el medio están los trabajadores, e informó que el próximo miércoles 27 a las 14.00 habrá una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Sunca para tratar varios temas, entre ellos la situación en este sector.

“Vamos a analizar el escenario actual y, si no hay avances, posiblemente vayamos a proponer medidas para ayudar a destrabar. Esto significa que la industria de la construcción puede entrar en un estado de movilización para tratar de resolver el tema”, dijo Diverio.

De las posibles medidas a aplicarse en esta rama, sostuvo que como la mayoría de los peajes están localizados en el interior del país, en cada departamento harán movilizaciones –en varios casos en el propio peaje–, las cuales serán puntuales. Esto implica además un probable enlentecimiento en algunos peajes, y los trabajadores entregando material a los conductores para informarles sobre la situación.

Esto es parte de una primera etapa, dijo el dirigente, y reiteró que la instancia del 27 es crucial, pues ahí pueden definirse medidas para todos los sectores de la construcción.

Consultado acerca de qué conclusiones sacaron tras la primera reunión con los empresarios en la ronda de los Consejos de Salarios, contestó que “observamos una actitud de no hacerse cargo en lo que tiene que ver con el pago de esa partida, esto argumentando que como cambiaron de tarea no les correspondería más. Pero, hay que comprender que esa partida es parte del salario y no se puede recortar el salario”.

El representante del sindicato expresó que “son rehenes de una discusión” entre las empresas y el MTOP, organismo responsable de los peajes. “Estamos a la expectativa de que puedan existir reuniones entre ambas partes, y que allí surja una propuesta que pueda ser de recibo para los trabajadores”, apuntó.

Sobre posibles encuentros con autoridades del MTOP, expresó que “hubo y hay reuniones. El diálogo no está cortado. Nos han dicho que el ministerio está intentando conversar con las cámaras empresariales, de forma bipartita, para buscar una solución que contemple el planteo de los trabajadores”.

Hasta la fecha, no hay pactada una nueva convocatoria a trabajadores y empresarios para continuar adelante con las negociaciones en los Consejos de Salarios. Sobre esto podría haber noticias la próxima semana, adelantó el dirigente.