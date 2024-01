La empresa de transporte Copsa aún aguarda que las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le proporcionen el informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la situación actual del transporte metropolitano. El 22 de agosto de 2023, la secretaría de Estado iba a presentar dicha consultoría, pero solamente dio a conocer datos parciales. Al momento, ni Copsa ni el resto de las compañías de transporte que integran el sector suburbano tienen la información ni las conclusiones del informe. Por este y otros asuntos fue que la Cámara de Empresas del Transporte le solicitará una reunión a Pablo Labandera, director nacional de Transporte.

Pero esa es sólo una de las preocupaciones que la empresa prevé plantear. En diálogo con la diaria, Javier Cardozo, gerente general de Copsa y secretario ejecutivo de la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano, dio detalles sobre este y otros temas, por ejemplo, vinculados a la relación actual entre la empresa y sus trabajadores, con quienes tiene diferentes adeudos.

Cardozo dijo que un punto importante es el decreto reglamentario del fideicomiso de Movilidad Sustentable que se aprobó en la última Rendición de Cuentas. El decreto específicamente establece una modificación del fideicomiso del boleto. “Ya pasaron un par de meses y desconocemos las bases sobre las cuales se va a reglamentar”, contó.

Sobre esto manifestó que lo que las empresas quieren saber es cómo va a operar ese fideicomiso, qué tipo de subsidio corresponderá a los vehículos eléctricos y a gasoil, y si se contempla a las unidades que son híbridas. Según Cardozo, uno de los motivos de preocupación ante la falta de datos es que la empresa debe “conformar un fideicomiso financiero, y para ello los fondos del fideicomiso de Movilidad Sustentable son una garantía”. El fideicomiso financiero “es importante porque son recursos para la renovación de flota y de tecnología”, explicó.

Agregó que el cuarto tema que la empresa le planteará a Labandera es que si bien en una reunión entre los integrantes de las empresas del sector suburbano y el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía (MEF), se acordó que el MEF analizaría la situación del transporte suburbano con base en la información disponible a los efectos de estudiar cómo se solucionaban algunos puntos, entre ellos ajustes que se habían hecho a la paramétrica y que no permitían la recuperación del sector, eso aún no ocurrió.

Consultado sobre si hubo falta de decisiones en tiempo y forma por parte del MTOP y del MEF que eventualmente hayan incidido en la gestión de Copsa, Cardozo consideró que sí, y que además la afectación va más allá de la empresa, “porque la gravedad del problema es mayor. Hoy “nadie discute”, es decir, “las propias autoridades del MTOP reconocen que hay un déficit”. Ante las dificultades del sector “perdemos trabajando” porque “todas las empresas ponemos plata para trabajar”, contó.

Agregó que la situación es tan compleja que en 2020 se hizo una presentación a las autoridades que incluyó “posibles soluciones”, sin embargo, pasaron cuatro años y “no tenemos soluciones”, lamentó. Esto genera “un deterioro mayor” porque los tiempos del regulador “no son los tiempos de las empresas, a las que les urgen soluciones”.

En tanto, se refirió a la adquisición de 22 unidades para reforzar la línea Este, una decisión que fue cuestionada desde la Asociación de Trabajadores de Copsa. Sobre eso, Cardozo explicó que “fue 100% financiación de la fábrica” y que por el momento Copsa no invirtió “ni un peso”. Agregó que próximamente la empresa va a empezar a pagar cuotas. Además, dijo que la compra era “una necesidad” por el estado de las demás unidades.

Copsa, los trabajadores y las deudas

En cuanto a la relación entre los trabajadores, el sindicato y las deudas, uno de los temas que está sobre la mesa del directorio de Copsa, Cardozo comentó que existe una “cadena de incumplimientos”, y el primero de ellos tiene como punto de partida al regulador, es decir, al MTOP.

“El regulador no nos permite obtener ingresos que deberíamos tener, entre varias razones, porque no consideró que la cantidad de pasajeros descendería, y también nos agregan más servicios”, explicó. Dijo que en 2023 aumentó la cantidad de turnos del sector ya que hubo un “3,55% más de recorridos en distintas líneas que fueron solicitadas e impuestas por el ministerio para transportar la misma cantidad de pasajeros que en el año anterior”. “Se aumentan los servicios para la misma cantidad de usuarios que descendió más de un 20% con relación a 2019”, esta situación “hace que no podamos cumplir y que se incumpla con la cadena de pagos”, que, en este caso, afecta a los trabajadores”. Según Cardozo, por su parte, la empresa ha buscado “alternativas”.

“Contemplamos y consideramos muy especialmente la disposición que tienen los trabajadores para negociar, porque tenemos algunas deudas desde 2021 respecto de salarios vacacionales y demás”, son cosas que “tienen el justo derecho a percibir”, pero nos encontramos en la imposibilidad de tener recursos para pagar. Sabemos de la paciencia de los trabajadores, pero esta situación inevitablemente lleva a un desgaste del relacionamiento”, reconoció el empresario.

Pese a la situación, aseguró que el diálogo con el sindicato es bueno, y que dado el momento que atraviesa la empresa, valora que “los trabajadores hayan sido contemplativos”. Con relación a la movilización que los trabajadores llevaron a cabo el 10 de enero, comentó que “es normal” y que “fue un llamado que corresponde” también al MTOP.

Balance 2023

Por último, se refirió al balance de la empresa correspondiente a 2023. Detalló que hasta el momento sólo se hicieron números sobre el sector suburbano, una de las áreas de la empresa, que también cuenta con transporte departamental e interdepartamental. Sobre el balance especificó que las pérdidas operativas en el servicio suburbano ascienden a unos 460 millones de pesos y acotó que el área departamental va en el mismo camino, aunque aún no hay números precisos sobre la actividad del último año. Por su parte, espera que en el sector interdepartamental los resultados sean positivos pero que no alcanzará para cubrir las pérdidas del sector suburbano.

En cuanto a cómo van las ventas en lo transcurrido del primer mes del año, recordó que Copsa tiene un mercado suburbano y un mercado de Punta del Este, y que en los dos hay un comportamiento similar. “No hubo aumento de pasajeros en lo que va de este año si se compara con el mismo período de 2023”. Sobre la época, agregó que enero y febrero son los “peores” meses del año porque está la licencia de la construcción y los estudiantes están de vacaciones.