Con el objetivo de evaluar el nuevo sistema de licencias médicas, representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunieron con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, e integrantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), en la sede de la cartera. Como resultado del encuentro, COFE solicitó al Poder Ejecutivo que analice la posibilidad de prorrogar la aplicación del nuevo formato, y Mieres anunció que se abre un período de 60 días para analizar las propuestas del sindicato.

El nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos fue incorporado en la Rendición de Cuentas de 2022 y establece que cada empleado estatal tendrá un máximo de nueve días al año de licencia remunerada para “cubrir períodos de inasistencia, alternada o consecutiva, por enfermedad”.

Acerca del encuentro, el secretario general de COFE, Joselo López, dijo este martes en rueda de prensa que mantuvieron “una reunión extensa con integrantes del Poder Ejecutivo. Lo que planteamos sobre las certificaciones médicas es que no están dadas las condiciones para empezar a aplicar el nuevo sistema en la fecha que está previsto, que es el 1° de febrero, en una modalidad gradual”.

Comentó que, al día de la fecha, “ni siquiera los trabajadores de Presidencia de la República, que es donde el sistema se empezaba a aplicar, están notificados de este proceso”, y tampoco se ha dado a conocer el instructivo a través del cual se comenzará a implementar el nuevo régimen.

Sobre el sistema de licencias, el dirigente dijo que existe “un instructivo que definió unilateralmente el gobierno”, y que este no es de conocimiento ni de los trabajadores ni de COFE. Sobre el documento, afirmó que “tiene muchos vacíos legales que fueron puestos de manifiesto, y que hasta el propio Poder Ejecutivo reconoció que hay dificultades para su implementación”.

Ideas para plantear

Por su parte, Ariel Sánchez, integrante de la ONSC, dijo a la prensa que la conversación con representantes de COFE y del Poder Ejecutivo sobre la aplicación del nuevo sistema de licencias médicas fue para dialogar sobre el tema.

Ariel Sánchez, el 30 de enero, en el Ministerio de Trabajo, en Montevideo. Foto: Camilo dos Santos

Agregó que el encuentro fue “a los efectos de seguir negociando los puntos y la aplicación de una norma que es legal, que está aprobada desde 2022, con el decreto reglamentario que se aprobó en 2023. Estamos en el ajuste de la aplicación”.

Sánchez también aseguró que “eso no es cierto” que COFE no fue informada en tiempo y forma sobre la aplicación del nuevo sistema como sostiene la organización. La normativa está en la Rendición de Cuentas de 2022, y ahora lo que se estudia es la aplicación concreta. Señaló, además, que en caso de que se prorrogue la aplicación del nuevo régimen, a la brevedad se tendrá que definir por cuánto tiempo se prórroga y bajo que características. Acotó que “esa opción el Poder Ejecutivo no la descarta”.

Poco después de la reunión, Mieres dijo a la prensa que “independientemente de que el movimiento sindical mantiene una opinión crítica con respecto al nuevo régimen, nos pareció que era bueno y en eso estuvimos de acuerdo, junto con la Oficina de Servicio Civil y Presidencia de la República, que se abriera un espacio para incorporar aportes e ideas, esto sobre la convicción de que el régimen nuevo de certificaciones médicas va a regir, es decir, esto es ley, y en realidad lo que hacemos es demorar su aplicación”.

El jerarca acotó que “obviamente tampoco esperamos que COFE o los sindicatos públicos terminen avalando esto, pero sí que puedan aportar. Ellos nos plantearon que tenían ideas para plantear, y en ese sentido, el gobierno, que está abierto al diálogo, lo recoge y, por lo tanto, se abre este espacio de 60 días”.