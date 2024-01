La Asociación de Personal de Médica Uruguaya (APMU) asistió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y solicitó convocar a la mutualista a una instancia de negociación tripartita para dialogar acerca de tres convenios existentes entre las partes que, según los trabajadores, la empresa está incumpliendo en la actualidad.

El encuentro entre las partes será el próximo lunes 29 a las 11.00. Rosalba Hunter, integrante de la Mesa Directiva de APMU y componente también del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la salud (FUS) por la lista 2, dijo a la diaria que “venimos en un estado de crispación permanente con la directiva de la empresa, esto hace ya casi 14 meses”. Explicó que en noviembre hubo elecciones y ahora la asociación tiene una nueva dirección sindical.

“Para diciembre, los trabajadores teníamos dos incumplimientos del Convenio Colectivo de la FUS. Uno es el convenio de titularizaciones, que brinda estabilidad laboral a decenas de trabajadores de todas las áreas. El otro convenio, que entendemos que la empresa viola simultáneamente, es el de las titularizaciones, que es un acuerdo que tiene más de 30 años con Médica Uruguaya. Implica que algunos trabajadores, sobre todo la parte administrativa, sí tienen la semana de Carnaval y Turismo como feriado”, explicó la dirigente.

Agregó que recientemente se sumó un tercer incumplimiento. “El incumplimiento de las licencias es el que consideramos que es especialmente doloroso, porque Médica Uruguaya tuvo un problema de gestión de recursos humanos. Prácticamente no había gente en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, fue por el camino más corto y eso significó afectar la licencia por estudio. Y esa licencia también está en el reglamento interno de la institución”.

En la mutualista, los trabajadores tienen 15 días de licencia por estudio al año. Al respecto, dijo que Médica Uruguaya “lo que hace es tratar de controlar y limitar el derecho a ejercer esa licencia. Tenemos un convenio colectivo de la Federación Uruguaya de la Salud que dice qué lapso de licencia puede ser fraccionado, pero en función del trabajador. Es el trabajador estudiante el que fracciona. Lo que hacen es trancar el progreso. Es una acción y un incumplimiento contumaz. Y el Ministerio de Trabajo eso ya lo tiene claro”.

Sobre las diferencias y dificultades con Médica Uruguaya como empresa Hunter dijo que “concurrimos hace más de un año, en dos o tres ocasiones frecuentes, al Ministerio de Trabajo, por incumplimientos o rispideces”, y acotó: “Los trabajadores nos vemos desamparados porque sentimos que en la salud avanzan los incumplimientos de los convenios de las patronales, que de privado tienen poco, que manejan recursos públicos, algo que no es suficientemente explicitado”.

Sobre la situación, recordó que “hace poco tiempo tuvimos otro enfrentamiento con la empresa, porque aumentaron el valor de las órdenes y los tickets, y esa decisión no la explicó. Y hay precios que los subieron de forma notoria. ¿Por qué lo hicieron? Tienen 315.000 afiliados, tienen asegurado el cheque de Fonasa y no tienen problemas económicos. Esa decisión fue por algo; salvo que sea por un motivo que desconozcamos, no hay mayor justificación. Hay permisividad para que las empresas hagan lo que quieran con los trabajadores”.

Con relación a la presencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el medio, afirmó que dicha secretaría tiene como función la mediación, pero se preguntó: “¿Cómo podrán mediar entre partes desiguales?, porque, por un lado, están los empresarios y dueños de la empresa, y por el otro lado, los trabajadores, que tienen miedo de perder su fuente de ingreso, su medio de supervivencia. Acá no existe una paridad de fuerzas. Sin embargo, para el Ministerio de Trabajo da la sensación de que sí hay una paridad de fuerzas”.

Hunter también expresó que no entiende para qué el Ministerio de Trabajo hace hincapié en que se acuerden y firmen convenios con determinado alcance, condiciones y duración “si después no tiene herramientas para hacer que ese acuerdo se cumpla. Acá hay tres acuerdos que se incumplen, y el Ministerio de Trabajo parece un mero espectador”. Planteó que los trabajadores necesitan de un Ministerio de Trabajo “que avale, que se haga cargo y que sea garantía porque, si no, la firma de la secretaría de Estado quedaría como devaluada”.

Por otra parte, y con relación a un spot publicitario que la APMU difundió en televisión abierta, dijo que “hay usuarios que se han comunicado con la asociación, por inquietudes que expresaron y para requerir información sobre lo que sucede, lo que se califica como positivo”. Con respecto a dicho aviso, señaló que una vez que este fue difundido, no tuvieron ningún tipo de comunicación con las autoridades de la mutualista.

Sobre las expectativas que hay entre los trabajadores para la próxima instancia en el Ministerio de Trabajo, dijo que, “sinceramente, son pocas. Nosotros vamos a seguir luchando, porque es lo que hace un sindicato, que se planta cuando sus derechos son avasallados. Las obligaciones para los trabajadores corren, pero los derechos no. Es indignante y muy poco aceptable trabajar y negociar en esos términos. Lo que cambió la Médica Uruguaya fue la política de relacionamiento con el sindicato. Y cuando ellos no cumplen, el sindicato reacciona”.

Posteriormente a la reunión del lunes 29, y dependiendo del resultado de esta, el sindicato resolverá si toma medidas o no, y su alcance.