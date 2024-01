Reunidos en asamblea, los trabajadores afiliados a la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci), resolvieron mantener el conflicto con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por la falta de empleados para desarrollar tareas en las oficinas de Montevideo, Las Piedras y Ciudad de la Costa.

La decisión fue tomada este viernes, explicó la dirigente de Afureci, Adriana Acosta, a la diaria, luego de analizar lo acontecido en una reunión celebrada el jueves con algunas autoridades del MEC. A la reunión asistieron integrantes de la mesa representativa de Afureci, el director general del ministerio, Pablo Landoni, y el encargado del despacho de la Dirección General del Registro de Estado Civil, Eduardo Murias, quien asumió el cargo el 2 de enero.

En ese encuentro entre las partes, el MEC realizó una serie de planteos a los trabajadores, quienes analizaron las iniciativas en asamblea. Posterior a esta instancia, el sindicato emitió un comunicado confirmando que se mantiene el conflicto, como así también el estado de asamblea permanente.

Dentro de los planteos realizados por el MEC, está el ingreso durante enero de dos becarios con perfil informático (en total y para todas las oficinas, aún se desconoce a qué oficinas serán designados). También se informó que ingresará una persona por concurso antes del 28 de febrero. En tanto, desde Afureci fue visto con buenos ojos la idea de que la agenda de los trámites pase a manos del Registro Civil, hasta ahora controlada desde el propio MEC.

Fruto del análisis de las propuestas, Afureci resolvió “considerar insuficientes las propuestas planteadas por la administración para dar solución a la reconocida grave problemática funcional que tiene la unidad, por lo cual Afureci continúa en conflicto y en asamblea permanente”. Aunque se tomó esta resolución, Acosta acotó que “el gremio mantiene la postura del diálogo y la negociación, pero necesitamos que la administración aporte soluciones”.

Al cuadro de situación actual, agregó que próximamente tendrán la baja de una funcionaria que concursó en un llamado y se traslada a otra unidad ejecutora dentro del ministerio, y además, en este primer semestre del año habrán más bajas, ya que hay varios funcionarios con los trámites ya realizados por tener causal jubilatorio.

El comunicado expresa además que “a partir del lunes 8 se suspenden todas las medidas adoptadas hasta el momento, a la espera del cumplimiento de las propuestas de la administración y de las soluciones urgentes que deberán implementar las autoridades de la unidad y del inciso”. La representante del sindicato señaló sobre esto que la suspensión de las medidas no significa que las mismas no sean retomadas si no se cumple con lo pactado con los jerarcas del MEC.

Acerca de la suspensión de medidas, agregó que es para todas las oficinas del Registro Civil, y que desde esa jornada la realización de tareas será normal. Aclaró que dentro de la “normalidad” hay que considerar el atraso que hay precisamente por la falta de personal, sumado a que hay menos funcionarios porque hay algunos que se tomaron la licencia reglamentaria, y recalcó que la mayor parte de los reclamos por atrasos proviene de parejas que quieren contraer matrimonio.

Sobre eso dijo que se va a “respetar el orden en que las parejas se inscribieron” y se comunicarán con las mismas a efectos de “informar cuando deben retirar el edicto, para así acceder a una fecha de casamiento”.

También, y según lo acordado, el nuevo encargado de despacho comunicará las propuestas a implementar en una primera reunión bipartita con Afureci que se celebrará este jueves a las 10.00. Acosta señaló que en esa cita “se escucharán las propuestas que Eduardo Murias tenga para solucionar los problemas existentes; como sindicato, nosotros no podemos ni debemos dirigir el Registro Civil, no estamos para eso”.

“Para el gremio, la mejor solución es que ingrese gente a trabajar. Si eso no es posible, tienen que tener un plan B, nosotros queremos conocer si lo hay, y si es necesario un plan B”, sostuvo.

Acosta dijo que “hay expectativas” sobre la reunión con Eduardo Murias, ya que “es un funcionario de 40 años de carrera, y conoce todos los problemas que hubo y hay en el organismo”. Consideró que hay soluciones que dependen de la “voluntad política que exista”, y “del apoyo y respaldo que Murias tenga en su gestión”. Al respecto, comentó que el director general del MEC, Pablo Landoni, le expresó su apoyo a Murias delante de los integrantes de Afureci.

La dirigente recalcó que “es importante que de ahora en más en los cambios se tenga en cuenta la opinión de los mandos medios, que son quienes están al frente de cada oficina del Registro Civil, y quienes conocen los problemas”, algo que van a plantear como sindicato. Posterior al encuentro de este jueves, la asociación tiene previsto evaluar la marcha del conflicto y si el mismo se mantiene o es levantado.