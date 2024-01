Trabajadores despedidos por PedidosYa tendrán una instancia tripartita con la empresa Xtendo Group, la compañía tercerizada que sería la encargada de la operativa y de proveer próximamente el servicio de atención al cliente en Uruguay, informó a la diaria Camila Lara, presidenta de la Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP). El sindicato apuesta a que no se pierdan los 250 puestos de trabajo tras los recientes despidos en PedidosYa.

La dirigente manifestó que hasta este miércoles no habían tenido ningún tipo de comunicación con representantes de Xtendo Group, pero que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ya acordó una reunión tripartita entre el sindicato, la firma encargada de la tercerización y la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El encuentro entre las partes es este jueves 11 a las 11.30.

En representación de la Dinatra asistirá su titular, Federico Daverede. No se descarta que en esa reunión participen también negociadores del MTSS, dijeron a la diaria fuentes de la cartera.

Las autoridades tienen interés en conocer qué opciones y propuestas pueden existir por parte de la empresa para los trabajadores cesados de PedidosYa, tanto para los que están sindicalizados como para los que no lo están. Se espera que en la reunión la empresa explique las condiciones de trabajo, horarios, salarios y otros detalles del vínculo que se podría ofrecer a quienes estén interesados.

Comparecencia al Parlamento

Integrantes de la UTP, encabezados por Lara, fueron recibidos en la tarde de este martes por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, integrada por por Daniel Gerhard (presidente), Martín Sodano (vicepresidente), Rubén Aníbal Bacigalupe, Felipe Carballo, Pedro Jisdonian, Gabriel Otero y María Eugenia Roselló.

Acerca de la comparecencia, Lara explicó que “fue importante que nos recibieran. Eso ya es un punto positivo. Pudimos plantear la situación de lo que pasó con estos 250 puestos de trabajo y que también se evalúe a PedidosYa con respecto a cuáles van a ser los pasos a seguir con esta empresa”.

Señaló que los legisladores tenían conocimiento de la situación, principalmente por lo informado en los medios de comunicación, pero igual hicieron diversas preguntas, por ejemplo, el origen y desarrollo del sindicato, el relacionamiento entre los trabajadores y la empresa en los últimos años, cómo eran las negociaciones entre las partes y si la empresa iba a pagar la correspondiente indemnización. Acerca de esto último, Lara dijo que “eso nunca estuvo en discusión. Es importante aclarar que PedidosYa nunca dijo que no, y eso no fue parte de la negociación en el Ministerio de Trabajo. Directamente no hubo acuerdo”.

La dirigente respondió que desconoce si los legisladores que integran la Comisión de Legislación tienen la intención de convocar a representantes de la empresa para que expongan su decisión de despedir a 250 trabajadores. “Eso no se nos comunicó. No se nos dijo nada, por lo pronto. Tampoco estuvo por parte del sindicato la solicitud de que citen a la empresa”, concluyó.