Desde las 7.00 de el lunes, el Departamento de Locomoción y Transporte del Instituto Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) es ocupado por el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau), que asumió el control obrero del espacio. El gremio se declaró en conflicto el pasado viernes luego de que el presidente del organismo, Guillermo Fossati, no aceptara negociar y modificara “sustancialmente” el convenio colectivo que abarca al sector, según explica el comunicado público del Suinau.

Sobre la declaración de conflicto, José Lorenzo López, presidente de Suinau, dijo a la diaria que “no han tenido ninguna novedad y la ocupación se sigue llevando adelante como estaba prevista”.

“Hasta que no tengamos alguna señal clara de instalar algún ámbito que nos permita avanzar en la discusión de la defensa del convenio, vamos a seguir adelante con la ocupación”, afirmó. Según explica Suinau, para las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el convenio modificado por Fossati es válido y está vigente. López explicó que “ahí está el nudo del asunto, y es por eso que tampoco el Ministerio de Trabajo ha tomado la decisión de pedir el desalojo a la policía”. Esta mañana cuando llegó la intimación del MTSS para desalojar, “le dijimos que hasta tanto no tengamos algo a cambio, no íbamos a desalojar, si no es por la fuerza”, dijo.

Sobre las “diferentes instancias de intercambio con actores políticos” que el comunicado público manifestó que tendrían, López dijo que se reunirán este mediodía con la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Magdalena Rubio.

La medida implica que “gran parte de los servicios de locomoción de la institución se verán afectados y distorsionados”. Sin embargo, el sindicato aseguró que el régimen de guardia gremial cubrirá “los servicios que impliquen cuestiones sanitarias vinculado a traslados que tengan que ver con la salud de niños, niñas y adolescentes, como así también traslados a audiencias judiciales”.