El director del Banco de Previsión Social (BPS) Ariel Ferrari, que ocupa el cargo en representación de los jubilados, respondió este miércoles las acusaciones del senador del Partido Nacional Sergio Botana, quien el martes, en el programa Fácil desviarse, cuestionó que funcionarios del BPS y de la Dirección General Impositiva (DGI) hicieron inspecciones cerca de las elecciones para influenciar el voto.

Botana dijo que “cerca de las elecciones hubo organismos públicos sin atender a la gente dentro del Mides, funcionarios que iban a hacer inspecciones, a amenazar con quitar las tarjetas y quitando varias tarjetas. Inspecciones de la DGI y del BPS por doquier, en frontera, las aduanas y las barreras sanitarias trabajando como nunca, molestando a los que trabajan en frontera”.

Agregó además que existió una “actitud política de funcionarios públicos”, que se tomó de “rehenes a los más vulnerables” y que “esta andanada de inspecciones de la DGI fue brutal, y del BPS, la no atención de montones de personas que se están por jubilar o por tener su pensión y [que] tienen trámites trancados”.

Ferrari le respondió al legislador con un video en el que expresa que “los funcionarios públicos, la inmensa mayoría, y no sólo los del BPS, tienen una profesionalidad, y los entes del Estado son independientes de los partidos políticos”.

“No podemos compartir que caen las prestaciones o que se quitan beneficios para generar descontento y así cambiar la opinión”, afirmó, y agregó que “no es correcto ese análisis, no tiene rigor técnico. No le hace bien a Uruguay, cuando se quiere encontrar las razones por las cuales se dio un resultado, estas acusaciones a los funcionarios que con su profesionalismo y compromiso trabajan. Por eso rechazamos este tipo de declaraciones que no le hacen bien a la democracia”.

COFE y Afgap también rechazaron dichos de Botana

Además, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap) emitieron este miércoles un comunicado, por separado, para manifestar su rechazo y desacuerdo con las declaraciones del legislador nacionalista.

COFE manifestó su “profundo desacuerdo y discrepancia” con las declaraciones de “quien es un referente político de peso dentro del Partido Nacional, partido que aún gobierna hasta marzo del año próximo”. Además, señaló que “las consecuencias del resultado de la elección nacional nada tienen que ver con el accionar de los funcionarios públicos, por lo cual exigimos al senador que se retracte de sus dichos o, en su defecto, que presente pruebas concretas”.

El texto, con la firma de Martín Pereira como presidente, agrega que, “a pesar del resultado electoral del balotaje que pudo haberlo dejado insatisfecho, no se comparte bajo ningún concepto que en su análisis de dicho resultado coloque como elementos que influyeron en la derrota una supuesta andanada de fiscalizaciones en BPS, DGI, Aduanas y Paso de Fronteras con una intencionalidad que es difícil de entender”.

“Según él y su teoría del disparate, estas acciones castigan a los sectores más vulnerables de la población. También dijo que había funcionarios y funcionarias que actuaron por sí mismos y que no respetaron a sus jerarcas. Es una teoría descabellada y que no resiste el más mínimo análisis, pero ante la que como trabajadores del Estado y como organización sindical que representa a este sector de trabajadores debemos analizar y rechazar de plano”, afirman desde COFE.

La declaración cierra expresando su rechazo a la actitud de “decir esto sin presentar pruebas, sembrando cizaña, planteando fundamentos que lo ponen una vez más en evidencia en lo que hace a su marco teórico, donde parece que en su visión condena a las personas por trabajar cumpliendo órdenes y deja implícito que no hay que controlar tanto, que hay que dejar de ver y dejar pasar, para no perjudicar a los más vulnerables”.

Afgap exige una retractación a Botana

Por su parte, la Afgap expresó en su nota que las palabras de Botana “son una afrenta a nuestro trabajo diario y desvalorizan el compromiso de quienes dedicamos nuestra labor al sector agropecuario del país y a la construcción de bienes públicos para toda la sociedad”.

El gremio solicita “una retractación pública y exigimos respeto por la función pública. Desde Afgap reafirmamos nuestro compromiso con los más vulnerados de nuestra sociedad. Para lo cual sostenemos la necesidad de un Estado presente”, y afirma que “las palabras del señor Botana no sólo son falsas, sino también atentan contra el fiel cumplimiento de los cometidos del MGAP, configurando una presión sobre los funcionarios que no corresponde”.

El comunicado, firmado por la presidenta, Carolina Arcuri, señala que el MGAP tiene entre otras responsabilidades “el deber de mantener y mejorar la salud animal garantizando la inocuidad del alimento, el bienestar animal y el mantenimiento del estatus sanitario nacional, elemento esencial para garantizar alimentos inocuos a nuestra población y la conquista de mercados”.

“Esta función sería imposible sin sus funcionarios. El rol de las barreras sanitarias en el mantenimiento del estatus sanitario es primordial para evitar el ingreso de enfermedades exóticas al país. Un senador electo debe tener claro lo que significa el estatus sanitario, lo contrario denota o bien un desconocimiento que debería generar alarma en el sistema político, o bien un manejo engañoso de la información a efectos de intereses de políticos, con el que estamos en completo desacuerdo”, concluye el texto.