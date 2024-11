Desde hace 17 años se realiza la Semana Emprendedora Global en Uruguay, el movimiento internacional que reúne a casi 200 países. Este año se desarrolló con el foco en las edades tempranas y tuvo como propósito “fomentar a niñas, niños y jóvenes la idea de que emprender no implica únicamente crear un negocio, sino una cuestión de actitud”.

La agenda contó con tres ejes desde los que se invitó a diversas propuestas: actividades e inspiración para todas las edades, emprender desde la niñez: actitud y acción, y La Red Uruguay Emprendedor: un ecosistema consolidado. Se desarrollaron 138 actividades y se presentaron 102 instituciones diferentes en todos los departamentos.

Ana Laura Trías, coordinadora de la Red Uruguay Emprendedor, manifestó que desde la red sienten un gran orgullo desde que lograron llegar con las instituciones que apoyan a emprendedores de todo el Uruguay y todos los departamentos; esto tiene como fin descentralizar para que pueda extenderse el apoyo también a quienes no viven en la capital.

Trías expresó que la finalidad de este tipo de actividades es “fomentar la cultura emprendedora” y además “contar historias, impulsar y motivar” a distintos emprendimientos para que puedan utilizar los instrumentos “mejor de lo que lo vienen haciendo”.

Una vitrina abierta al mundo

El taller Descubrí el poder de Instagram para tu negocio se realizó el 18 de noviembre vía Zoom y lo dictó Ivana Riccardi, argentina experta en redes sociales y herramientas digitales, creadora de la cuenta “Ir comunidad” y especializada en mujeres emprendedoras y profesionales. Su propósito, según Trías, fue compartir tips sobre cómo vender y mejorar tu marca personal para poder “sacarle todo el jugo” a Instagram.

Instagram es una red social de Meta fundada en 2010 que actualmente tiene 2.000 millones de usuarios activos. Riccardi contó que la aplicación nació con el objetivo de compartir fotos pero luego se convirtió en una “herramienta poderosa del marketing, que utilizan todas las empresas”. También invitó a “sacarle el juego a todas las redes sociales”, ya que según ella, el “marketing digital propone un alcance global”.

Según la especialista, la red social es una “vitrina abierta las 24 horas con llegada a cualquier parte del mundo”. Además, enfatizó que uno de los mayores beneficios es que se puede gestionar desde cualquier lugar y en todo momento, y a diferencia de otras herramientas “no se necesita una inversión inicial para poder usarla”. Aunque sí señaló que es necesario capacitarse y que para esto existen también herramientas gratuitas.

“La vida del emprendedor es difícil, porque no solamente hacen o intentan vender un producto o servicio, sino que también lo producen, hacen el packaging, hacen de todo”, entonces para lograr una mayor productividad y eficiencia, y poder destinar tiempo a “potenciar” el emprendimiento, estableció como “fundamental” tres elementos: “Tener presencia digital para evitar desaparecer, capacitarse, y por último incorporar inteligencia artificial”.

Antes y después

Riccardi hizo hincapié en herramientas nuevas que brinda el marketing digital que antes no existían, y advirtió que es necesario tener en cuenta ya que se modificó “la forma de promover y expandir los productos o servicios”, por lo tanto para “ocupar el lugar que podría ocupar otro, hay que aggiornarse”.

Además, destacó la importancia de capacitarse para aprovechar al máximo esta herramienta, y para ello la necesidad de “aplicar y conocer estratégicamente todo lo que ofrece la plataforma”, que según ella, se sustenta en cuatro pilares: la creación de una marca “auténtica, original y creativa”, la interacción con la audiencia, contar con la colaboración de otras cuentas y por último, el análisis de datos.

Según la experta, la autenticidad es el diferenciador para lograr una marca “original”, y reforzó en que es necesario tener presente siempre que “es una red social”, que requiere el contacto y diálogo constante con la audiencia. Riccardi explicó que al haber “derribado barreras geográficas” —a diferencia de cuando existía otro tipo de publicidad—, ahora la llegada no se reduce a gente del barrio o del pueblo, sino que tiene alcance a “cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo”. Por lo tanto, según ella es un rasgo a favor para aquellos que emprenden y crean su marca.

Otro punto clave del marketing digital es “el costo efectividad”, que ya no significa una inversión de gran magnitud. Hace unos años se hacía publicidad y no se conocía “el efecto” de la inversión, hoy en día al poder visualizar los datos y análisis se puede conocer mejor si se ofrece bien mi producto o servicio para llegar al público objetivo, por ende “si estoy haciendo el camino bien”, cerró. Animó a alimentar un “espíritu curioso” y relevó que “en el mundo digital no hay errores catastróficos, todo se puede solucionar”.

Una de las tendencias actualmente son los testimonios reales, según la experta. Ya no es necesario un “supermodelo” que destaque mi producto, sino que al mostrar a alguien “lo más parecido al público posible”, se establece una identificación que provoca “empatía”, ya que acerca la distancia con “esa persona que podría ser yo”, detalló.

La cuenta de Instagram

Según la experta, la cuenta de Instagram tiene que estar ordenada, y ejemplificó: “Cuando uno invita gente a su casa trata de que esté ordenada”, por lo tanto si el objetivo es “invitar” más seguidores, hay que priorizar “el orden y la prolijidad del feed”. Además, actualizar la aplicación para contar con las herramientas más novedosas, y “emprolijar” teniendo en cuenta los cuatro formatos que existen: el feed que expresa “autoridad”, los reels que se utilizan para la “atracción”, las historias para “interactuar” y el live para “conectar”.

Riccardi dijo que lo primero que se debe hacer es cambiar la cuenta personal a una cuenta profesional, ya sea creador o empresa. Al profesionalizarse se habilitan opciones que permiten que los usuarios tengan una mejor experiencia al ingresar. Recomendó la cuenta de “creador” por sobre la de “empresa”, ya que ofrece un listado de opciones que ya toma características de lo que hay detrás del servicio o producto que se ofrece, explicó.

¿Cómo se ordena una cuenta? En principio, se deberá crear un árbol de enlaces como Linktree, Biotopics, Tapping (entre otros), luego para que el usuario pueda establecer contacto a través de una red conocida como lo es Whatsapp —teniendo en cuenta que muchas personas no saben usar 100% Instagram— y además podrán acceder a un catálogo de productos, y por último un link con un manual de uso del producto o servicio como “regalo”, detalló.

Además habló sobre el formato vivo o live, que según dijo sirven para captar audiencia porque implica una interacción en el presente, pero mencionó que siempre debe haber un objetivo detrás para no perder el foco.

Los errores más comunes

La experta señaló que no está a favor de “estar todo el día en las redes sociales, ya que es algo perjudicial”, pero que para evitarlo, es necesario “aprovechar el tiempo, que es lo más valioso”.

En primer lugar dijo que “no tener una estrategia clara” es el primer error. La estrategia incluye un objetivo con un fin, puede ser darse a conocer, ya sea ser influencer, vender, posicionarse como el mejor producto, u otro, pero sin importar cuál se establezca deberá ser “alcanzable, relevante y medible con el tiempo”, especificó. Por lo tanto, como primer paso se deberá establecer objetivos más específicos que ella denomina “objetivo smart”. Este implica evaluar a dónde se quiere llegar, en cuánto tiempo y de qué forma.

Además, se refirió a la distracción “constante” debido a los dispositivos y las redes sociales, y dijo que la única forma de combatirlos es estableciendo objetivos que focalicen a través de la estrategia prefijada. El siguiente paso para una estrategia “exitosa” es conocer a la audiencia, lo cual incluye saber quién está del otro lado teniendo en cuenta que “los gustos van cambiando y hay que tener flexibilidad para adaptarse y la capacidad de leer lo que la gente necesita”, explicó. El último paso implica analizar a los competidores para aprender de sus éxitos y sus fracasos, y desarrollar un calendario para destinar determinado tiempo a la planificación.

El segundo error que enumeró es “la falta de planificación de contenido”. Destacó que actualmente existen diversas herramientas para automatizar la publicación, “mientras más automatizo, más me libero”, instó, y en consecuencia resultará en más tiempo para dedicarle a la “producción del producto que se ofrece”. Recomendó planificadores como Planoli, HubSuite y principalmente Business Suite, por la practicidad que ofrece.

La constancia y la presencia en la red social es clave, por lo tanto “la falta de consistencia” sería algo a mejorar. Además mencionó la importancia de construir “una identidad visual” desde la creación. Esto implica tener un nombre claro y lo más simple posible, un logo legible, una paleta de colores, utilizar la misma tipografía, mantener un estilo de imagen y aplicar plantillas similares a todo. Recomendó herramientas de diseño como Canva, EndaPred e Inteligencia Artificial. Además planteó como solución: utilizar herramientas de planificación y programación de contenido, y mantener un calendario de publicaciones regular y consistente.

Otro error habitual es producir contenido “irrelevante o aburrido”. Y detalló cinco tipos de contenido: educativo, inspiracional, entretenimiento, promocional y detrás de cámaras.

El contenido educativo pretende “enseñar algo a la audiencia”. El inspiracional busca motivar y conectar emocionalmente. El tercero tiene como objetivo “divertir o sorprender”, y advirtió en el cuidado del “ecosistema de seguidores”, esto significa “humanizar” la marca sin “exponer” la vida personal que no tenga conexión con el objetivo. El tipo promocional tiene el propósito de “vender productos o servicios”, manteniendo como base que sea “tentador”. Y el “detrás de cámaras” debe “mostrar autenticidad y humanizar” para fortalecer la transparencia y la relación con la audiencia.

“La falta de autenticidad” es también un descuido ya que, según Riccardi, la autenticidad no implica reforzar los “íconos de belleza” ni seguir los estándares, sino que supone “aceptar” la diferencia, ya que es importante que la “forma de ser vaya de la mano con la marca”. Reflexionó que hoy por hoy se da cierta tendencia a homogeneizar y estandarizar rasgos físicos y manifestó que “lo diferente es lo que debe tomar la persona para darse a conocer”.

Por otra parte, hay un fallo si se coloca el foco “únicamente en la venta”. Al ser una red social debe primar la interacción, “no alcanza solamente con mostrar los productos”, para eso se puede optar por tener un catálogo de productos en otra plataforma, ya sea una página web, Whatsapp Business, Canva, BioLibre, entre otros. Riccardi, hizo hincapié en que se vive en la “era de la inmediatez” por lo tanto cuando la audiencia realiza una pregunta, espera una respuesta inmediata, para eso recomendó automatizar respuestas guardadas, o tener un mensaje preestablecido, sino se corre el riesgo de “perder un cliente”, advirtió.

Detalló que es necesario “estar informada sobre las últimas tendencias y actualizaciones de Instagram” y recomendó seguir blogs, podcasts y expertos en redes sociales para estar al día. Además enfatizó en que si no se utilizan analíticas para monitorear el rendimiento, conocer qué funciona en el momento y así ajustar la estrategia basada en los datos obtenidos, como Insights u otras herramientas de análisis.

“Ustedes tienen que solucionar, tienen que hacer que Instagram trabaje para ustedes, no ustedes trabajar para Instagram”, concluyó la experta.