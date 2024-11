Este sábado el periodista Rodrigo Mesías, del programa Punto Clave de Info Ciudad del Plata, publicó unos audios en los que se escucha al director de Tránsito de San José, Yarwynn Silveira, hostigando y amenazando a los inspectores de ese departamento, quienes lo acusan de acoso laboral y solicitan su remoción.

“Yo les tengo que explicar a ustedes. Ustedes son fiscalizadores. El que pongo la multa soy yo, ¿o no les ha quedado claro? Las pongo y las saco. Soy yo el que firmo las multas, no son ustedes. Después veré si la valido o no la valido”, dice Silveira en el audio.

Luego discute con un funcionario y se lo escucha decir: “Es el problema que tenés. Lo que pasa es que no has entendido vos el juego este. No has entendido que tenés que callarte la boca. Tenés que callarte la boca y callarte la boca. Cuando vos te calles la boca, vas a ser un buen inspector”.

Sobre el final Silveira, amenaza: “Pero ustedes no son autónomos. Yo les voy a juntar la cabeza con las patas”.

El conflicto entre el jerarca departamental y los trabajadores no es nuevo, según contó a Punto Clave la inspectora Martha Román. “Esta lucha la venimos realizando hace mucho tiempo y tomó estado público hace un año casi”, detalló.

Según indicó, los trabajadores tuvieron una audiencia con la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, en la cual la jefa comunal mostró “buena voluntad”. Sin embargo, a pesar de que en su momento la intervención “pudo haber apaciguado los ánimos”, luego el director de Tránsito continuó maltratando a los trabajadores.

Román señaló que desde que asumió Silveira, “el cambio en el relacionamiento con los funcionarios fue radical”. “Nunca fuimos tratados o destratados como somos en este momento”, expresó, y agregó: “Desde no saludarnos, referirse a nosotros de forma irrespetusoa; coacción: llama individualmente a los inspectores para preguntarles [cosas], los trata de intimidar. Ahí se expresa como ya es común: de manera despectiva”.

De acuerdo al portal Visión Ciudadana San José, esta semana fracasó una iniciativa para conformar una comisión investigadora por este caso en la Junta Departamental de San José, ante lo cual las bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado prevén llamar a sala a Bentaberri.

Por su parte, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales espera tener una audiencia con la intendenta para definir medidas.