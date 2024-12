La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió a una delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) integrada por el ministro, Mario Arizti, el subsecretario, Daniel Pérez, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, y el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Tomás Teijeiro.

Tras la instancia, en rueda de prensa, Arizti explicó en referencia al proceso de transición entre las autoridades salientes y las entrantes, que asumirán en marzo de 2025, que están “preparando todos los informes, y, como anunció el presidente [Luis Lacalle Pou], buscamos hacer una transición ordenada, muy transparente y con mucha información. En eso estamos trabajando”.

Con respecto a la designación de Juan Castillo como futuro titular del MTSS, Arizti dijo que el pasado lunes le envió un mensaje de felicitaciones y quedaron en que “cuando el comando de la nueva administración y el nuestro lo decidan nos vamos a reunir, y se le brindará toda la información que necesite”.

Consultado sobre críticas que el propio Castillo ha realizado de la administración actual, Arizti dijo que no está de acuerdo y que defiende la gestión del actual gobierno, “porque los indicadores de mercado de trabajo realmente son muy buenos, y los informes que estamos preparando así lo demuestran”. “Por lo tanto, me siento orgulloso de esta gestión. No sé qué planes tiene Juan Castillo de futuro, pero veremos. Le deseo el mejor éxito como futuro ministro. Es un ministerio bastante difícil y complicado, y ojalá le vaya bien”, consideró.

Además, dijo que no está de acuerdo con las afirmaciones de Castillo de que al gobierno actual le faltó equidad. “El ministro de Trabajo tiene que buscar los equilibrios necesarios, tiene que mantener la equidistancia con los actores sociales, y apuesto a que él va a ser así”, agregó.

Realizando un repaso de la gestión, Arizti dijo que, “a pesar de las adversidades que pasamos, tener hoy un desempleo de 7,3% realmente significa que hemos puesto foco en el empleo, y que hubo mucha inversión privada y pública. Es la mejor forma de crear empleo, y lo importante es que ese empleo vino acompañado por un aumento de salarios, y estamos en promedios superiores a los de 2019, eso es innegable”.

En ese sentido, sostuvo que “siempre se puede mejorar, y siempre se va a poder mejorar, pero lo importante es que el empleo y el salario estén equilibrados, y hoy lo están”. Por su parte, y con referencia a si el MTSS actual es mejor que el que recibió la coalición de gobierno en marzo de 2019, expresó que “el ministerio, desde que asumimos con Pablo Mieres, ha hecho varias cosas importantes, y hemos sorteado crisis muy difíciles, porque todas estas crisis repercutían en el empleo”.

Coleme, Ta-Ta y Durmientes del Uruguay

Por su parte, la legisladora del Frente Amplio Amanda Della Ventura, que integra la comisión, dijo a la diaria que las autoridades del MTSS fueron invitadas por varios temas, entre ellos la situación de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), la situación de trabajadores de las empresas Ta-Ta y Multiahorro, y la realidad del sector marítimo. También respondieron acerca de la situación de los trabajadores de Durmientes del Uruguay, en el departamento de Florida.

Della Ventura destacó que el ministro realizó un repaso de cada uno de esos temas, y explicó las intervenciones del MTSS en los últimos meses. Mencionó también que la sesión de la comisión fue en carácter extraordinario, y fue producto de la asistencia de algunos sindicatos que concurrieron semanas atrás.

La senadora agregó que no está previsto, por el momento, marcar una nueva fecha para otra reunión de la comisión.