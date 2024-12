“Falero creó el futuro para sus amigos”. Con esa frase como consigna, el 24 de octubre Sindicatos Unidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Sumtop) realizó una manifestación en rechazo de la actual administración de esa cartera, a cargo de José Luis Falero. En su plataforma reivindicativa, los trabajadores denunciaron que las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) llevaron a cabo una reestructura sin negociación colectiva, en la que “pusieron a dedo” cargos de supervisión. A su vez, exigieron el cumplimiento de la normativa sobre salud y seguridad ocupacional.

Durante la concentración se expusieron varios reclamos del sindicato, que demandó que se hagan “concursos de ingreso transparentes”, ya que la administración contrató militantes del Partido Nacional (PN) a través de acuerdos con fundaciones y empresas. En esa misma línea, denunciaron el uso de dineros públicos para el pago de “amiguismos”.

En diálogo con la diaria, Lilian Macedonio, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Secretaría del MTOP (Afusec) e integrante de Sumtop, relató que la reestructuración del ministerio comenzó en 2022. Con el objetivo de ser parte del proceso, desde el sindicato se comunicaron con el ministro para transmitirle que, por ley, una reestructura de la cartera debía pasar por una negociación colectiva.

Según Macedonio, Falero nombró dos representantes que no le brindaron información al sindicato sobre el proceso. “En el transcurso del tiempo, la administración avanzó en una reestructuración a espaldas de los trabajadores. Salieron distintos organigramas con puestos de trabajo y designaciones”, señaló.

Otro de los reclamos a los que se refirió tiene que ver con las condiciones de seguridad de las obras que lleva adelante el MTOP. En esa línea, Macedonio comentó que en la cartera funciona la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional (CSYSO), un espacio bipartito que tiene como cometido evaluar el riesgo de las obras que impulsa el ministerio y crear distintos protocolos.

Sin embargo, a la hora de pedirle a la administración información como evaluación de riesgo por sectores o índice de siniestralidad, no recibieron respuestas. “¿Por qué no contestó? Porque hay sectores que no tienen técnicos prevencionistas. Hay sectores de trabajo, sobre todo en el interior, que están olvidados por la administración de acá en Montevideo, con compañeros sin cuidado en su seguridad laboral”, afirmó. En ese sentido, añadió que el MTOP no cuenta con la cantidad de prevencionistas que son necesarios para sus actividades.

¿Más de cuatro años sin accidentes laborales?

Con el objetivo de conocer al detalle cómo fue la evolución de los accidentes laborales que ocurrieron en obras de la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) desde principio de siglo a la actualidad, la diaria hizo un pedido de acceso a la información. En primera instancia, la DNA sólo respondió con datos desde 2013 a 2019, en los que se pueden ver múltiples detalles de los accidentes, desde el tipo de lesión hasta la fecha del suceso. La justificación de la ausencia de respuesta sobre los casos previos a 2013 es que no existen bases de datos sobre ese período.

Sin embargo, no dieron detalles sobre la ausencia de información posterior a 2019. En respuesta, la diaria envió dos nuevos pedidos de acceso a la información: uno solicitando datos sobre la cantidad de accidentes laborales que ocurrieron entre 2020 y 2024 y otro consultando por qué no se brindó información sobre este período en la primera consulta.

La administración respondió ambos pedidos con un mismo expediente de 36 páginas, entre las que sólo hay una con contenido relevante. En el documento, emitido por el Banco de Seguros del Estado (BSE), se afirma que en el período que abarca del 1º de marzo de 2020 al 15 de agosto 2024 –fecha en que se realizó el pedido de informe– “no se registraron accidentes de trabajo denunciados” en obras de la DNA.

Sin embargo, como consignó la diaria en anteriores publicaciones, existen documentos que detallan la existencia de un accidente laboral grave. Le ocurrió a un trabajador de una empresa tercerizada por la DNA para llevar a cabo una obra en el local del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) de la calle Belloni. Vale la pena aclarar que la diaria también pidió información sobre accidentes laborales ocurridos en obras tercerizadas por la DNA, para lo que tampoco recibió respuesta.

Es pertinente recordar que todo organismo del Estado es responsable legalmente de los trabajadores de las empresas tercerizadas que contrata. Por lo tanto, tiene el deber de denunciar ante el BSE los casos que ocurren en obras como la del Inisa de Belloni, que tuvo un accidente laboral grave que no aparece registrado en el BSE.

Además, Macedonio comentó que desde la CSYSO pidieron el índice de siniestralidad de las obras de la secretaría de Estado, pero no recibieron respuesta. De todas formas, se enteraron de la existencia de accidentes laborales de “forma informal”. Las situaciones van desde “una caída que causa un esguince o una fractura a accidentes por una caída de una altura. Sin daños mayores, como el fallecimiento de alguien”.

Al consultar a Macedonio sobre la falta de registro en el BSE de los accidentes laborales que ocurren en obras de la DNA, respondió que cabe la posibilidad de que la DNA no los esté registrando. Macedonio reiteró que el sindicato tiene conocimiento de accidentes laborales en obras de la DNA en este período y afirmó que la dirección “es responsable de garantizar al trabajador los elementos de seguridad adecuados”.

Agregó que cuando ocurre un accidente laboral el capataz de la obra y el encargado de la obra, “que generalmente es ingeniero o arquitecto”, tienen que elevar una nota a su director, para que luego se denuncie el caso ante el BSE. Esto también aplica para las empresas tercerizadas que lleven a cabo trabajos bajo la supervisión de la DNA.

Debido a la ausencia de datos en la respuesta del MTOP, la diaria solicitó la misma información sobre la cantidad de accidentes laborales que ocurrieron en obras de la DNA a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La respuesta de la IGTSS fue que no tienen sistematizado cuántos casos de este tipo sucedieron. La oficina, encabezada por Tomás Teijeiro, se encarga de controlar que se cumpla la normativa laboral en el país.

Tercerizaciones varias

Con respecto a la reestructura, Macedonio explicó que se llevó a cabo un nuevo armado de organigrama del MTOP, se cambiaron oficinas, jefaturas, áreas y tareas. En ese marco, contó que Afusec elevó una comunicación a Presidencia para denunciar que la reestructura se hizo sin negociación colectiva, pero nunca recibieron respuesta. Entre los cambios que destacó, hizo especial énfasis en la creación de dos secciones.

En primer término, habló sobre el Área de Gestión y Control (Ageco), que está bajo la jefatura de Leonardo Sozzo. Ageco se encuentra en uno de los pisos más altos del edificio central del ministerio, desde donde controla y ve las filmaciones de las cámaras que están instaladas en la sede central del MTOP, indicó Macedonio. “Hay compañeros a los que se les dio compensaciones y se los privilegia por hacer ese control”, agregó.

Producto de la reestructura también se completó el organigrama de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario: “En esa unidad ejecutora especialmente se designaron cargos a dedo de forma impresionante. Por simpatía política, más que nada. Hoy ocupan cargos en ese lugar, con compensaciones superiores al sueldo de compañeros que hace más de 30 años que están en el ministerio”, indicó.

A través de un comunicado, Sumtop reclamó que la cartera llene vacantes “con personal genuino, seleccionado por concursos de ingreso transparentes y con garantías para todos”. Con este punto se plantea otra de las reivindicaciones del sindicato, que refiere a la contratación de personal tercerizado por intermedio de la Fundación a Ganar, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

En ese marco, Macedonio se refirió a las altas compensaciones salariales que se le paga al personal tercerizado por el ministerio. La cartera justifica el gasto diciendo que se debe a “trabajos extraordinarios”; sin embargo, según Macedonio, los trabajadores que reciben compensaciones hacen el mismo trabajo que los otros funcionarios.

la diaria informó sobre estas contrataciones en diferentes publicaciones que dan cuenta del ingreso de militantes del PN al MTOP a partir de tercerizaciones. En 2022, este medio consignó que 18 personas –la mayoría vinculadas a la lista 71 del PN, la misma que integra el director de la DNA, Santiago Borsari– ingresaron al MTOP a través de la Fundación a Ganar, en una iniciativa denominada “Programa Socio Educativo Laboral”.

Este medio también informó sobre el caso de dos prevencionistas que fueron apartados de sus puestos en la DNA por señalar irregularidades en la seguridad de las obras de la dirección. Para sustituirlos, en octubre de 2021 la DNA arrendó los servicios de dos técnicas prevencionistas a través de una contratación directa por excepción al Inacal. Una de las tercerizadas también es militante de la lista 71.

Según reveló el periodista Eduardo Preve en la columna “La tapadita”, que conduce en Nada que perder, y confirmó la diaria, a principios de 2024 la DNA intentó presupuestar sin concurso a quienes ingresaron por la Fundación a Ganar y por Inacal, pero la Oficina Nacional de Servicio Civil no lo aprobó, ya que los contratos no cumplían con “los requisitos establecidos en la norma”.

Además, el ministro Falero contrató 17 cargos de confianza a través de la CND. Entre las personas que ingresaron por esta vía, se encuentran varios militantes del PN. Algunos de ellos ganan 320.000 pesos por mes, lo que supera el tope establecido para el ministerio. En referencia a este tipo de contrataciones, Macedonio aseguró que entraron “muchas más personas” que las mencionadas, tanto a través de la Fundación a Ganar como de Inacal y la CND.

“En algunos sectores estamos cumpliendo con trabajos de mayor responsabilidad y tiempo que algunas personas que entraron por la CND. Esas personas hacen menos tareas y están cobrando, por decirte algo, 50.000 pesos más que el resto”, explicó Macedonio.

la diaria accedió a un documento, emitido el 4 de octubre, en el que el director nacional de Transporte Ferroviario, Uruguay Graña, solicitó a Graciela Soler, directora general de Secretaría, la renovación del contrato por dos años de 12 personas que ingresaron a la cartera por intermedio de la CND.

Es importante aclarar que los 12 trabajadores tercerizados para los que se solicitó renovación contractual no son los mismos sobre los que la diaria informó en anteriores publicaciones, entre los que se encontraban personas con estrechos vínculos con el PN. Entre este nuevo grupo que ingresó a la cartera a partir de la CND, la diaria sólo pudo constatar que uno de los tercerizados formó parte de una lista del PN. Sin embargo, en este grupo se encuentra Julián Sozzo, hijo de Leonardo Sozzo, gerente de Ageco, e hijastro de Viviana Movsesian, adscripta de la directora general de Secretaría.

Para Macedonio, el conjunto de todas las acciones del MTOP que mencionó redundan en un “gasto innecesario”: “¿Cuánto se le está pagando a la empresa de vigilancia y de seguridad que hoy tiene el MTOP? ¿Por qué no capacitar a nuestros compañeros que estaban allí cumpliendo la misma función? No nos contestaron nunca. ¿Cuál es el gasto de la administración por poner cámaras de seguridad en lugares innecesarios? Hoy entrás al ministerio y en todos los pisos hay cámaras de seguridad”, concluyó.