Trabajadores afiliados al Sindicato Único de Zara se declararon en conflicto por considerar la existencia de situaciones de irregularidad con los empleados que cumplen tareas en el local de Punta Carretas Shopping. Diferencias en las liquidaciones de los salarios, persecusión sindical, maltrato y hostigamiento son algunas de las razones que esgrimen desde el gremio.

En Uruguay hay cuatro tiendas. Dos en Montevideo Shopping y otras dos en Punta Carretas. En cada establecimiento comercial están las sucursales de Zara y Zara Home. Una dirigente sindical, en representación del gremio -que tiene 108 afiliados-, explicó a la diaria este jueves que el miércoles un grupo de unos 60 trabajadores realizaron un paro y se movilizaron en Zara de Punta Carretas.

Algunos se quedaron allí entregando volantes informativos y explicando la medida a los clientes, mientras que otros hacían lo mismo pero en las puertas del centro comercial. La empresa fue informada de la medida vía correo electrónico. Una hora después de iniciada la movilización, los trabajadores se retiraron pacíficamente, añadió.

Movilización de trabajadores de tienda Zara en el shopping de Punta Carretas. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La delegada señaló que “la bomba explotó cuando este mes, cuando facturaron varios millones de pesos, hubo trabajadores que percibieron en sus sueldos de noviembre algunos miles menos. Casos de liquidaciones de entre 9.000 y 15.000 pesos menos. Además, la empresa no entrega a los empleados los recibos de sueldo ni brinda acceso a las comisiones generadas. Nos responden que el reclamo será elevado, pero luego no sucede nada”.

Comentó que la medida fue ejecutada cuando varios trabajadores corroboraron, en la tarde del miércoles, que para compensar lo que cobraron de menos en su sueldo les depositaron como diferencia la suma de 600 pesos. “Algunos recibieron una transferencia de 2.500 pesos”, sostuvo, pero aclaró que seguía siendo significativamente menos que lo deberían de recibir. Luego del paro y movilización, el departamento de Recursos Humanos no se comunicó con nadie del sindicato. Aclaró que en Uruguay no hay oficinas de esa área, y que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.

Recalcó también que “Zara en Uruguay está hace 25 años, y nunca se hizo un paro o una movilización”, y dijo que las dificultades comenzaron cuando en 2023 Inditex alcanzó un acuerdo con la multinacional TAC Regency Group (de capitales panameños) para hacerse cargo de la gestión de las operaciones de las marcas Zara y Zara Home, tanto en Uruguay como en Argentina.

Detalló que en el local de Punta Carretas “los encargados bloquearon del grupo de Whatsapp a integrantes del sindicato, porque no tienen respuestas para darnos. No tenemos dónde comunicarnos”.

Por su parte, resaltó que el relacionamiento con la empresa se vio agravado porque el martes 10 una trabajadora se reintegró luego de estar certificada un mes por enfermedad. “Ese mismo día la despidieron. Tenía 22 años trabajando en Zara. Fue sin previo aviso. Le dijeron que era por bajo rendimiento. Sindicato y empresa habíamos encaminado un convenio que tenía ciertas garantías, que ahora no se están cumpliendo”, afirmó la dirigente.

Consultada sobre qué respuestas ha dado la empresa, respondió que el departamento de Recursos Humanos ha expresado que cada trabajador puede presentarse de forma individual a explicar su caso. “¿Cómo vamos a dialogar con personas a las que se les tiene miedo por hostigamiento y maltrato, y qué herramientas tenemos muchachas que somos cajeras y vendedoras para hablar de números con la empresa?”, se preguntó.

En referencia al local de Zara de Montevideo Shopping, respondió que “se gestiona de una forma diferente, porque los encargados y supervisores de esa sucursal tienen ese perfil y preparación”. Comentó que es distinto al local de Punta Carretas, ya que en 2023 se comunicó una rebaja salarial a quienes ocupaban esos cargos. La mayoría no aceptó, lo que generó que fueran ascendidos otros empleados que, según la dirigente sindical, no tenían ni la capacitación y experiencia suficiente como para ocupar puestos de mayor jerarquía.

En otro hecho que complicó el relacionamiento entre empresa y sindicato, relató que el pasado fin de semana, cuando se realizó la promoción denominada “La noche de los descuentos”, el shopping cerró sus puertas a las 2.00, y si bien la empresa había prometido contratar servicios de transporte por aplicación, estos fueron cancelados. Esto originó que algunas trabajadoras tuvieran que pagar un taxi, mientras que otras tuvieron que regresar caminando. Por este motivo, el sindicato resolvió que no aceptará la extensión horaria para los trabajadores.

Producto de esta situación de cambios, que viene desde 2023, la vocera explicó que a la fecha hay entre 15 y 20 trabajadoras que están actualmente certificadas por estrés. “Algunas han pasado situaciones de persecución laboral, hostigamiento y maltrato. Las han llamado para hablar y vuelven llorando. Ahora, si llaman a alguna trabajadora para dialogar, tratamos de que vaya acompañada y tenga testigos”. Entre los cuatro locales de los dos shoppings hay unas 300 personas trabajando, de las cuales el 90% son mujeres.

Con respecto a la intervención del Ministerio de Trabajo, la dirigente dijo que en la última reunión, celebrada el lunes 2, ambas partes habían salido conformes del encuentro. “Esa reunión fue por los casos de maltrato y hostigamiento. Se nos informó que la empresa capacitará mejor a los supervisores ubicados en Punta Carretas. También expresaron que intentarían imprimir los recibos de sueldo, algo que no sucedió. Y manifestaron que si había algún despido, comunicarían antes al sindicato. Despidieron a la trabajadora el día 10, y no avisaron”, sostuvo.

Durante este jueves, la representante sindical dijo que el local abrió sus puertas como un día normal, y que las trabajadoras y trabajadores que realizaron el paro están cumpliendo con sus tareas normalmente. “Apelamos a que no exista más hostigamiento y persecución sindical. Ante la falta de respuestas, vamos a analizar los pasos a seguir. Se podrían tomar más medidas en los próximos días”.

Fuecys respaldó al sindicato

El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) Favio Riverón explicó a la diaria este jueves que esperan la convocatoria del Ministerio de Trabajo y aguardan por “si la empresa logra resolver alguno de los temas que se han planteado”. Esa convocatoria se concretará entre esta semana y la próxima, y será para una reunión tripartita.

Riverón explicó que el lunes 2, en la reunión en el Ministerio de Trabajo, “la empresa se comprometió a corregir el tema de los recibos y las comisiones. Pero después de eso no sólo no se corrigió, sino que aparecieron los salarios mal liquidados y esta semana, una reliquidación que no tiene nada que ver con la realidad”.

Consultado acerca de cuáles son los próximos pasos a seguir, respondió que “dependen de cómo prosigue el tema, y de si la empresa corrige los puntos mencionados de forma inmediata. Si no se corrigen, las medidas van a continuar”. Fuecys emitió un comunicado este miércoles por la noche, respaldando la postura del Sindicato Único de Zara.