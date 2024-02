La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y el Equipo de Representación de los Jubilados y Pensionistas en el Banco de Previsión Social (ERJP) presentaron información acerca de la renta vitalicia de las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional) que paga el Banco de Seguros del Estado (BSE).

La conferencia de prensa presentó, este martes, a todos los integrantes de la directiva de Onajpu, pero quienes hicieron uso de la palabra fueron Estela Ovelar, presidenta de la organización, Sixto Amaro, su secretario general, y Ariel Ferrari, representante de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Ferrari comenzó su intervención explicando: “Tuvimos acceso a la cantidad de rentas, lo que llamamos comúnmente jubilaciones que paga el BSE, única aseguradora que se mantuvo en el sistema”. “El banco es quien paga como aseguradora las prestaciones, después de una vida de trabajo donde en la cuenta individual de cada trabajador afiliado se vuelca una cuota parte de su salario para construir esa renta”, explicó.

Recordó que cuando en 1996 se aprobó la ley de las AFAP, “nos aseguraron que tendríamos una segunda jubilación. Esa es una de las promesas incumplidas que queremos probar con documentación. La AFAP, al momento de uno jubilarse, transfiere a la aseguradora para que esta se encargue de pagar la renta vitalicia”. En la presentación, sostuvo que de acuerdo a valores y datos de diciembre del año pasado, se pagaban 105.251 rentas vitalicias, entre jubilaciones comunes, parciales y por imposibilidad física o pensiones por viudez.

Agregó que si se analizan estas rentas de acuerdo a su valor, considerando la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC, el valor en diciembre era de 5.660 pesos), más de la mitad de las personas jubiladas o con una pensión proveniente del régimen de ahorro individual cobran el importe de esa base o menos.

Ferrari señaló que una de cada tres personas que cobran renta vitalicia perciben menos de 2.830 pesos por mes. “En un sistema donde no hay solidaridad. No es como el BPS, que si calculo la pasividad y me da menos del valor de lo que hoy es la jubilación mínima (18.840 pesos), esa pasividad, como es la única, la llevan a 18.840 pesos. Eso es porque hay otros que han aportado, y se redistribuye tratando de darles más a los que menos tienen”, acotó.

Dijo también que ocho personas de cada 10, denominadas “rentistas” de un régimen mixto, reciben menos de 11.320 pesos. “Más del 80% está por debajo de la jubilación mínima que paga el BPS”. Agregó que “del otro lado” hay 566 casos que son el 0,5% del total de rentas, que perciben entre 56.661 y 84.900 pesos. Luego, hay 54 personas que reciben ingresos por más de 113.200 pesos.

“En diciembre pasado, el valor promedio de la jubilación en el BPS era de 32.287 pesos, lo que equivale a 5,7 BPC, casi 6 BPC, mientras que en el universo de las rentas vitalicias que paga el BSE, el 84% de ella, que son unas 89.000 personas, percibe una renta inferior a 14.150 pesos, cifra que es menos de la mitad de lo que es la jubilación promedio en el BPS”, aseguró. “En resumen, el sistema ha fallado en cumplir con lo prometido en estos 28 años”, dijo Ferrari.

Ante esto, recalcó la importancia de un diálogo nacional por la seguridad social, a partir de marzo de 2025, cuando llegue un nuevo gobierno. “No se corrigen estas injusticias ni rebajando comisiones o que una administradora pública no nos cobre comisiones. Hay que pensar que es prioritario si es apto para un mercado de trabajo como el de Uruguay tener un sistema con estas características”, puntualizó.

Por su parte, Sixto Amaro manifestó que “reafirmamos desde 1995, en el Congreso Nacional de Onajpu, con Luis Alberto Colotuzzo, que Onajpu siempre ha mantenido una posición clara y definida, de que no queremos el lucro en la seguridad social. Dicho esto, queremos recordar la Ley 16.713, que hablaba de las bondades de esta segunda jubilación con paseos con turismo, incluso internacional, y hoy tenemos los resultados de este mal llamado ahorro individual. Hay más de 34.000 jubilaciones que ganan 2.800 pesos por mes”.

“Esto demuestra con toda claridad cómo esta segunda jubilación a quien beneficia es al capital financiero. Ese capital financiero que no es tan difícil demostrar, incluso a través de las ganancias de República AFAP, que hoy suman 100 millones de dólares, con 37% de las acciones en una sola AFAP. Seguramente son más de 300 millones de dólares que tienen acumulado en los fondos las AFAP privadas”, sostuvo Amaro.