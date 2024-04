En las últimas horas ha trascendido la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Copsa a los que se le adeuda actualmente el 40% de su salario correspondiente a marzo, según reconoció en diálogo con la diaria Javier Cardoso, gerente general de la empresa. Frente a este panorama, este viernes la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte emitió un comunicado en el que expresa su “profunda solidaridad y apoyo” a los empleados de Copsa y denuncia “un nuevo atropello patronal, incumpliendo con el pago del salario”.

Cardoso, representante de la compañía transportista, destacó que esta situación tiene un trasfondo que no tiene que ver con “un problema de gestión”, sino que se vincula más bien a “un problema estructural del sistema suburbano”. Según explicó, “los ingresos que percibe [el sistema] por distintos conceptos no les dan para cubrir los costos” a las nueve empresas –Copsa, Cita, Come, Coetc, Cutcsa, Eosa, Ucot, Casanova y Tala Pando Montevideo– que conforman el sector y que componen la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame).

A pesar de que las dificultades son comunes a todas las compañías suburbanas, Copsa es la única que reporta actualmente problemas de pago. Consultado sobre esto, Cardoso explicó que algunas de las empresas tienen “líneas urbanas o interdepartamentales” en las que “sí perciben los ingresos correspondientes” y, por lo tanto, “transfieren recursos de un sector a otro”. “Ese no es el caso de Copsa, que tiene como actividad principal las líneas suburbanas y, a su vez, es casi la mitad de todo el mercado”, agregó el gerente general.

En esa línea, puso énfasis en que “la mitad de las pérdidas del mercado” del sector suburbano le corresponden a Copsa. “Esa situación no es nueva, se arrastra desde el año 2012 o 2013 producto de un cambio en el sistema tarifario en el que se les bajó el precio a los boletos más largos y no se aumentó a los cortos para compensarlo”, detalló. Agregó que las dificultades económicas se vinculan también a que se “equipararon los salarios con el transporte urbano”, por lo que la mano de obra pasó de tener una participación en la estructura de costo que era un tercio a representar dos tercios.

Además, Cardoso hizo referencia a la caída de la venta de los pasajes, algo que, a su entender, también se inició en 2013. Dentro de los factores que han contribuido, ubicó “la descentralización de servicios, la mejora en la capacidad económica de la gente y el teletrabajo”. Concretamente, apuntó a que en ese período hubo una caída del 40% en los usuarios del transporte suburbano, cuando se pasó de obtener 75 millones anuales en boletos a facturar 46 millones de boletos en 2023. “Esta caída en la venta de usuarios nunca se reflejó en la tarifa o en el subsidio”, apuntó.

Foto: Mara Quintero (archivo, setiembre de 2022).

La responsabilidad del MTOP

El gerente general de Copsa recordó que el servicio que brinda la empresa como las otras compañías pertenecientes a Cestrame es “totalmente regulado”, por tanto, “los márgenes de acción son escasos o nulos”. Al respecto, comentó que se le informó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre esta situación a finales de 2023, quien “demostró una sensibilidad especial con la problemática”, según Cardoso. Sin embargo, el gerente indicó que esa sensibilidad “parece no tenerla el Ministerio de Transporte [y Obras Públicas, MTOP]”, que conoce el problema desde hace cuatro años y “no ha adoptado hasta la fecha ninguna medida para corregirlo”.

La cartera encomendó en 2022 una consultoría al Banco Interamericano de Desarrollo para el cálculo de la tarifa técnica en el sector transporte suburbano de pasajeros, que fue desarrollada por el economista Gonzalo Márquez y, al parecer, se iba a presentar el 22 de agosto de 2023, pero solamente se dieron a conocer datos parciales. Al momento, ni Copsa ni el resto de las compañías de transporte que integran el sector suburbano tienen la información completa del informe.

“Pasaron un poco más de dos años y no la dan a conocer, pese a que utilizan los datos, suministraban la misma para las conversaciones que tenemos”, remarcó Cardoso sobre la consultoría. El gerente general explicó que es importante que se dé a conocer la información ya que permitirá tener una idea del “costo real de explotación”, para que se pueda establecer posteriormente una “tarifa política” por parte del Ejecutivo. En ese caso, luego de la fijación de precio del boleto, se subsidia la diferencia con respecto a la tarifa técnica; en el caso de los suburbanos, se espera la actualización.

La situación de los trabajadores

Cardoso remarcó que Copsa “no tiene un conflicto directo con los trabajadores” y sabe “el esfuerzo que hacen de venir todos los días a trabajar sin haber percibido la totalidad de sus haberes”. Consultado sobre por qué no se encontró en la instancia tripartita del pasado jueves una fórmula de pago, el gerente general explicó que la empresa “esta semana tenía otras obligaciones fiscales”. De todas maneras, indicó que este viernes se ha vertido algo del dinero adeudado.

La instancia de conversaciones desarrollada esta semana entró en cuarto intermedio y reanudará su actividad en la mañana del miércoles próximo. Con relación a esto, Cardoso dijo que las soluciones “no dependen” de Copsa y agregó que desde el Ministerio de Economía y el MTOP se comprometieron a analizar la posibilidad de brindarles a las empresas del sector suburbano “un préstamo puente” que les permita “tener un flujo de dinero que subsane los distintos problemas”.

El ejecutivo de Copsa explicó que el concepto de “préstamo puente” tiene que ver con que, en diciembre, luego de conversaciones, se había planteado desde el MTOP la realización de un fideicomiso. Ya en abril, desde el sector empresarial se hizo una contrapropuesta que busca que se haga “un anticipo” de dinero y que este se reintegre con la concreción del fideicomiso, herramienta que tardará en hacerse efectiva varios meses. Si se logra obtener este préstamo, Cardoso resaltó que será un “desahogo financiero para continuar prestando el servicio”, aunque se mantendrá la expectativa de cara al futuro de que “las autoridades que se elijan” resuelvan el problema de fondo.

Por último, explicó que la existencia de un “déficit estructural” se puede corregir también a través del aumento de la tarifa, aunque, desde su perspectiva, esa “no es la solución óptima” porque “castiga al usuario” y hace que “menos gente viaje”. Sin embargo, adelantó que las autoridades del MTOP comunicaron que, a partir de un próximo ajuste –a desarrollarse en junio para los suburbanos–, se incorporará un 2% extra “para ir acortando el déficit”. “Ese 2% es un pequeño paliativo, pero por lo menos es algo”, concluyó Cardoso.