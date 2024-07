Dos representantes de la lista 20, opositora al oficialismo (lista 5) en la Cooperativa Policial (Copol), se encadenaron este miércoles en la puerta de la Corte Electoral, en Ciudad Vieja.

La medida responde al rechazo de la Comisión Electoral de la institución a aceptar que la agrupación participe en las elecciones que se celebrarán el 2 de agosto.

De acuerdo a un comunicado que esa comisión envió a la lista 20 días atrás, según el artículo 11 de la cooperativa, al 5 de julio la agrupación recibió 127 observaciones. Con el transcurso de los días, 110 de esas observaciones fueron subsanadas, quedando pendientes 17.

Por esa razón, la comisión decidió rechazar la presentación de la lista a las elecciones, quedando para esos comicios una sola lista. Las elecciones habían sido fijadas para marzo, pero la Corte Electoral las suspendió.

Gabriela Alcaire, una de las dos personas que se encadenaron en la Corte Electoral, dijo a la diaria que la agrupación presentó la lista, y la cooperativa tenía 48 horas para avisar de esos errores, pero la institución lo hizo después del plazo.

Las 48 horas de prórroga fueron acordadas entre la Corte Electoral y la Comisión Electoral de la Copol. Ese plazo venció el 12 de julio a las 19.00.

“La Corte Electoral observó que la cooperativa incumplió el plazo, y le dio a la lista 20 una prórroga de 48 horas. Los 17 errores restantes fueron corregidos, pero aún rechazan la presentación de la lista”, dijo Alcaire.

Por su parte, Leonardo Gutiérrez, la otra persona que se encadenó, dijo a la diaria que tomaron esa medida porque hace un año y medio que solicitan y trabajan para que se realice la elección de autoridades, pero los comicios con dos o más listas no se concretan.

Señaló que ahora “la Comisión Electoral entiende que la Corte no tiene competencia en esto. Acordaron el plazo en la reunión, pero no reconocen a este órgano”. Agregó que “actualmente la Corte Electoral está ausente porque no está tomando ninguna medida al respecto”.

Resaltó además que la Corte Electoral comprobó que hay irregularidades, entre ellas, que la Comisión Electoral de la cooperativa está actuando con dos personas y no con tres, como indican los estatutos.

Sostuvo que la tercera persona que integraba la Comisión Electoral de la Copol expresó que está de acuerdo en que la lista 20 participe en las elecciones. Por tal motivo, fue expulsada de la cooperativa como socia. La comisión sigue trabajando sólo con dos personas porque no hay suplentes designados.

Gutiérrez dijo que la Comisión Electoral, que está confirmada por la lista 5 (oficialista), “controla a la lista 20, pero claramente no se controla a sí misma”.

La acción adoptada por los dos socios de la Copol se mantuvo hasta las últimas horas de la tarde de este miércoles.