El ministro de Trabajo y Seguridad Social y el subsecretario de la cartera, Mario Arizti y Daniel Pérez, respectivamente, fueron recibidos en la Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes, donde realizaron la presentación del programa Red Empleo Uy, nombre del nuevo Sistema Nacional de Servicios de Empleo, que se encuentra actualmente en una fase técnica -proceso de coordinación de funcionamiento-.

En su intervención, Arizti sostuvo ante los intendentes que “es una herramienta que busca que la gente desempleada pueda acceder al mercado de trabajo. El sistema tiene la particularidad de que interviene todo el sector público y todo el sector privado, por lo tanto, es fundamental el compromiso de los gobiernos departamentales en este nuevo sistema nacional de empleo”.

Agregó que “es un sistema muy completo porque abarca el ecosistema de lo que es el Sistema Nacional de Empleo, en cuanto a ser eficientes de contacto, en la intermediación entre la oferta y demanda de trabajo, la orientación laboral, por dónde va el mundo del trabajo, y poder desde ahí construir políticas públicas”.

“El plan tiene la particularidad de que interviene todo el sector público y el privado, y por eso es importante que los gobiernos departamentales se comprometan con este nuevo sistema nacional”, concluyó.

En tanto, Pérez informó ante los jefes comunales que son 17 las intendencias que hasta ahora han adherido al sistema. “Esta red busca articular los servicios de apoyo a la búsqueda de empleo, tanto para las personas como para las empresas. Una política activa de empleo no es posible pensarla desde un solo actor”, señaló el subsecretario. Dijo además que “la idea es coordinar los esfuerzos para que esté todo unificado en un solo lugar. Que no haya superposiciones, duplicación de tareas ni espacios que no estén cubiertos”. También explicó que hay tres tipos de servicios. Uno tiene que ver con información del mercado laboral, otro es la orientación laboral y el tercero es la intermediación laboral, que es el eje que vincula la demanda de empleo con la oferta.