La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) llevó adelante este jueves su plenario nacional y en ese espacio tomó algunas resoluciones. En esta instancia, que se desarrolló en Montevideo en la sede de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AEOC), participaron delegados de todo el país.

Entre los puntos que se acordaron, la federación decidió que “se declara en alerta frente al accionar de varias empresas que intentan avanzar contra la lógica histórica de relacionamiento en la industria láctea, realizando cambios que llevan a situaciones preconflictivas en varios sindicatos de nuestra federación”.

Como segunda resolución, transmite su respaldo y solidaridad “frente a las negociaciones y situaciones que vienen enfrentando compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados de Bonprole (SOEB) -empresa de Libertad, San Jose-, Sindicato Único de Alimentos de Fray Bentos (SUAFB), Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche (STTL), Sindicato Único del Transporte Obrero de la Leche (SUTOL), Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y el Gremio de Obreros Indulacsa Cardona (GROINCA)”.

Por intermedio de un comunicado, la federación manifestó “una profunda preocupación frente a la realidad de los sindicatos de la Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar (ALTRAC), Trabajadores Unidos de Claldy (TUCLA) y la Unión Obreros y Empleados de Coleme (Cooperativa lechera de Melo - UOEC), en las empresas afectadas por el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL), donde no vemos aún avances que permitan la tranquilidad de los trabajadores, que sufrieron un impacto salarial, cierres de planta, pérdida de puestos de trabajo, y aún continuamos con incertidumbre de cómo y cuándo avanzarán las inversiones con el FRIL”.

Entre otras definiciones, está la de realizar una red de asambleas de la federación a partir del lunes 23 en toda la industria láctea.

Por otra parte, en referencia al plebiscito de la seguridad social, la organización “insta a votar por el SÍ, y a participar de todas las actividades que se van a dar a lo largo y ancho del país, para volver a jubilarnos a los 60 años de edad”. La FTIL pide acompañar la iniciativa, además, “para que aumenten las pensiones y jubilaciones mínimas y también para eliminar el lucro del Sistema de Seguridad Social (AFAP)”. El comunicado tiene el respaldo de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y el PIT-CNT.

Conflicto con Sarla y Ramón

Acerca del plenario, pero principalmente de la situación en el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche (STTL), el delegado de la organización, Santiago Ponce, dijo este viernes a la diaria que, tras declararse en conflicto el 20 de agosto con la empresa Sarla y Ramón, al día de la fecha se mantiene la decisión, ya que “no se ha encontrado solución, pese a las negociaciones bipartitas y tripartitas, como también a las medidas tomadas”.

El dirigente recordó que el gremio tomó la resolución de que los trabajadores afiliados no realicen la prueba técnica a la leche, medida adoptada por una suspensión aplicada a un trabajador que cumple tareas para la empresa Sarla y Ramón (de Florida). Dijo que, ante eso, “el resto de las empresas han dispuesto que trabajadores no afiliados al sindicato realicen esa prueba técnica. Pero la realizan después de cargar el camión cisterna. Es decir, cuando ya está la leche en la unidad. Y para hacer esa prueba, los trabajadores deben subirse a ese camión”.

“Por este tema, se hizo una denuncia en la Inspección Nacional del Trabajo, por el riesgo de vida que implica la tarea. Estamos hablando de una cisterna que tiene 3 metros con 40 de altura, y en ocasiones hay cisternas que no tienen ni siquiera baranda para agarrarse. Si un trabajador pierde el equilibrio, puede caer hacia adentro del camión o hacia afuera”, dijo Ponce, quien cuestionó que el Ministerio de Trabajo aún no realizó las inspecciones acordadas.

Relacionado con esta situación está la decisión del sindicato de no permitir que los trabajadores sean filmados cuando realizan tareas puntuales en los tambos. “Hay una discusión que dar, y es que el sindicato no está de acuerdo con la ubicación y hacia dónde apuntan las cámaras. Lo del funcionario de Sarla y Ramón, de tapar la cámara mientras está en su horario de trabajo en el establecimiento de un tercero, lo hacen otros trabajadores, hasta que se revierte esa situación con diálogos”. Aclaró que lo que hizo el trabajador, lo hizo con la anuencia del sindicato, pero, a pesar de eso, la empresa decidió sancionarlo.

Ponce sostuvo que el “problema” no es con todas las cámaras. “Decimos que el productor tiene la libertad en su propiedad de tener cámaras perimetrales, y filmar los insumos y al propio tanque de leche. No negamos eso. Lo que señalamos es la imagen hacia nuestro trabajo, que genera subjetividad, confianza y demás. Esa imagen es la que no acepta el sindicato. Suspendieron a un trabajador en el ejercicio sindical, lo que conlleva la violación del Convenio Internacional 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Esto fue denunciado en el Plenario Nacional de la FTIL.

Consultado acerca de la fiabilidad de los controles sobre la leche y la calidad del producto antes de llegar a la planta de Conaprole, y luego al llegar a las heladeras de los establecimientos comerciales, respondió que “eso escapa a los trabajadores” y que “la posibilidad de certificar la calidad de la leche que sale al mercado depende más aún de Conaprole, pero también es verdad que hoy se están salteando procedimientos y controles, los cuales en otros momentos hasta generaron despidos de trabajadores”.

Respaldo de los trabajadores de Conaprole

Por el conflicto declarado en el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche, la AOEC resolvió que, pese a las negociaciones bipartitas y tripartitas entre el gremio y la cámara Transporte de Leche (Trale), si no se revierte la sanción al trabajador de la organización sindical, estará analizando a la brevedad la toma de medidas, que afectarán particularmente las tareas de recolección de leche de Sarla y Ramón. Esto incluso podría llevar a que ese trabajo sea realizado por otra empresa.