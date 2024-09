El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó la decimotercera edición del programa Yo Estudio y Trabajo, creado en abril de 2012. Se trata de una iniciativa interinstitucional que contribuye a fortalecer el vínculo entre el mundo educativo y el mundo del trabajo y que ofrece a jóvenes estudiantes una primera experiencia laboral formal. Desde que comenzó a implementarse ha proporcionado 8.036 becas de trabajo en todos los departamentos.

En junio se había presentado la edición de Yo Estudio y Trabajo en el sector público.

El programa es coordinado por la Dirección Nacional de Empleo del MTSS en el marco de la Ley 19.973 de Promoción del Empleo, que regula los contratos de primera experiencia laboral en el Estado y en personas públicas no estatales.

Los requisitos para inscribirse son tener entre 16 y 20 años y estar estudiando en algún centro educativo formal (escuela, liceo, UTU, formación en educación, universidad u otros institutos terciarios) o no formal (Cecap y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional –Inefop–, entre otros, con una duración mínima de 240 horas). En esta oportunidad se completarán 720 plazas en 55 localidades de todo el país, con la participación de un total de 45 instituciones.

Se exige a quienes se presenten que no estén trabajando actualmente y no haber tenido experiencia laboral formal mayor a 90 días continuos ni, en caso de haber trabajado de manera discontinua, no haber sumado más de 90 días en un período de dos años. Tampoco podrán haber tenido una experiencia laboral previa por intermedio de alguna de las modalidades de contratación previstas en la Ley de Fomento del Empleo.

Con respecto a las características del contrato, el vínculo tendrá una duración de entre nueve y 12 meses y una carga horaria semanal de 20 a 30 horas.

Para mantener la beca hay que continuar estudiando durante toda su duración. Las tareas de apoyo serán de índole administrativo u operativo, mientras que la retribución será de 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que equivalen a 24.708 pesos a la fecha) por 30 horas semanales. Las mujeres embarazadas o con hijos a cargo menores de cuatro años percibirán por 30 horas semanales una retribución mensual de 6 BPC (37.062 pesos a la fecha).

Las inscripciones se realizan desde este miércoles al 9 de setiembre a las 23.59 inclusive en la web https://inscripcion.mtss.gub.uy/.

Para conocer la identidad de los seleccionados, se realizará un sorteo público el jueves 12 de setiembre a las 11.00. Quienes hayan salido sorteados en una edición del programa anterior no pueden participar esta vez.

Daniel Pérez: “Queremos compatibilizar el mundo del estudio con el mundo del empleo”

Acerca del lanzamiento, el subsecretario del MTSS, Daniel Pérez, dijo en una rueda de prensa que “las oportunidades [becas] se distribuyen en función de la cantidad que ofrece cada institución. La institución pública se hace cargo de pagar el salario durante nueve o 12 meses, según cuál sea la beca”.

Comentó, además, que quienes accedan a las becas contarán con otras oportunidades, “por ejemplo, acceder a cursos de Habilidades Digitales por parte de Inefop, certificación de competencias en habilidades blandas, trabajo en equipos, orientaciones de resultados, capacidad de adaptarse al cambio y, a través del convenio que se firmó recientemente con Fundación Telefónica, todos los que se inscriban –es decir, no sólo los que salen sorteados en la beca– tendrán la posibilidad de acceder a por lo menos 11 cursos”.

Acotó que esas opciones son en formato online y totalmente gratuitas, con certificación del MTSS y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por ejemplo, en habilidades socioemocionales, cómo armar un currículum y cómo presentarse a una entrevista, y en fundamentos de programación.

“De esta forma también estamos potenciando cada vez más el programa para darles a los jóvenes más herramientas que les permitan insertarse en el mercado del empleo, pero poniendo foco en quienes no tienen experiencia laboral y en quienes están estudiando”, dijo Pérez.

El jerarca aclaró: “No queremos que ningún joven deje de estudiar por conseguir empleo, sino que justamente queremos compatibilizar las dos cosas, el mundo del estudio con el mundo del empleo, por eso generamos nuevas herramientas. Además, hay equipos técnicos que estarán acompañando a los jóvenes durante toda la beca, del Inefop, el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y del INJU [Instituto Nacional de la Juventud], para asegurarnos de que sea una beca exitosa”.