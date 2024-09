La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) se reunió este jueves para analizar la situación de la empresa, que nuevamente no ha logrado cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios de los funcionarios. Producto de ello, la asamblea decidió declararse en conflicto y no reintegrarse a cumplir con los servicios correspondientes durante el resto del día.

La convocatoria a la asamblea se había realizado este miércoles y se había anunciado que habría “cortes paulatinos” en los servicios de las diferentes líneas para que los trabajadores pudieran asistir a la reunión. Luis Milla, integrante del Ejecutivo de la ATC, dijo a la diaria que resolvieron declararse “en conflicto” y que “a partir de ahora” van “a analizar medidas”. Agregó que no hay reintegro a las actividades por el resto de este jueves, mientras que este viernes los servicios serán normales, y se retomarán en los primeros turnos.

Milla dijo que la resolución ya se comunicó a la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, con quienes se reunirán el lunes 23 a las 14.00.

Resaltó que “las medidas serán graduales, ya que no está previsto comenzar ni el viernes ni el sábado. Tampoco es cuestión de decidir de un día para otro. A partir de la próxima semana se conocerán las medidas”.

Destacó que, en principio, los servicios y turnos serán normales los días sábado y domingo, aunque “al declararse el sindicato en conflicto, no puede descartarse que se discuta y resuelva alguna medida sorpresiva”. Acerca de la decisión, dijo que hay un protocolo que seguir, que se ejecutará durante este jueves. Este consiste en informar, vía correo electrónico, tanto a las autoridades de la empresa Copsa como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Comentó que posteriormente es muy posible que el MTSS cite a las partes para mediar, pero sostuvo que días atrás ya hubo una reunión con el ministerio y luego con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), “por lo que todo ya está bastante hablado”. “Ya se sabe cómo es el tema, y de momento no vemos una solución por ningún lado. La empresa sigue con el discurso de siempre: que no tiene dinero y que trabaja a pérdida, pero es el mismo discurso que transmite hace más de cinco años. Y el MTOP no ofrece soluciones”.

Recordó que al día de la fecha Copsa debe el 60% del salario correspondiente al mes de agosto y el 25% del salario vacacional.