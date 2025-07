En el marco del Año Internacional de las Cooperativas declarado por Naciones Unidas (ONU), el presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Hugo Montaño, y la coordinadora del Área de Desarrollo Cooperativo, Silvana Avondet, conversaron con la diaria sobre las propuestas programáticas presentadas al presidente Yamandú Orsi, la concreción del Comité Nacional y la necesidad de fondos públicos para destinar a convenios y programas cooperativos. Además, adelantaron ejes temáticos a abordar en el 6º Encuentro Nacional de Cooperativas, las actividades por el Día Internacional de las Cooperativas, en San José de Mayo, declarada Capital Nacional del Cooperativismo 2025, y la cadena nacional que habrá el 4 de julio.

Teniendo en cuenta la declaración de 2025 como Año Internacional de las Cooperativas y los 37 años de la creación de Cudecoop, ¿qué balance se realiza sobre lo generado a nivel nacional, regional e internacional?

Silvana Avondet (SA): Se ha evolucionado en el trabajo de defensa gremial y de representación; por ejemplo, con la Ley 18.407, ley general de cooperativas [promulgada en 2008], se comenzó a tener participación en las políticas públicas con la creación de Inacoop [Instituto Nacional del Cooperativismo] y la integración de Cudecoop con dos integrantes del directorio de Inacoop. Luego, en 2012 se logró la incorporación de un representante de la economía social en el directorio de Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] y posibilitó trabajar en conjunto las políticas de apoyo al cooperativismo.

Hugo Montaño (HM): Uno de los objetivos que está en desarrollo permanente es cómo transformar las políticas de cooperativismo en políticas de Estado. El cooperativismo se va transformando en un aliado estratégico del Estado en el cumplimiento de determinadas metas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ejemplo, bajar la pobreza, disminuir las diferencias sociales que existen en América y Latinoamérica en particular, donde las desigualdades son las más grandes del mundo.

Hemos tenido logros importantes a nivel internacional con la incidencia del movimiento cooperativo uruguayo. Graciela Fernández, actual presidenta de Inacoop y expresidenta de Cudecoop, fue en dos períodos consecutivos presidenta de Cooperativas de las Américas y vicepresidenta de ACI [Alianza Cooperativa Internacional]. Tenemos desarrollos que son a nivel mundial como el cooperativismo de vivienda, que es ejemplo con la ley de vivienda de 1968 que impulsó Juan Pablo Terra [exministro de Vivienda].

Sobre la ley general de cooperativas, ¿hay aspectos a mejorar en la práctica?

SA: La ley tuvo algunas modificaciones y hay aspectos reglamentarios para mejorar que no se han puesto en práctica desde 2008. El acto cooperativo [entre las cooperativas y sus socios para la ayuda mutua económica] está establecido en la ley [en su artículo 9], pero su instrumentación no ha sido suficiente. Mejorar el funcionamiento de la ley está incluido en las propuestas programáticas presentadas a los candidatos a presidente, porque para la cooperativa no es una ley aislada, consideramos que se aplica todos los días.

Presentaron una serie de propuestas programáticas al presidente Yamandú Orsi. ¿Qué dimensiones se tomaron en cuenta?

SA: Fueron construidas en forma colectiva con aportes de las cooperativas, las federaciones y las sociedades de Cudecoop, por medio de encuentros regionales, sobre lo que les interesaba modificar o implementar, ya sea políticas nuevas, el desarrollo de algunos instrumentos o modificaciones legislativas. El documento se elaboró y se presentó a los candidatos a presidente durante el período electoral y se retomó con el gobierno electo.

HM: El documento abarca un aspecto común del conjunto del movimiento cooperativo y las reivindicaciones propias de cada una de las clases cooperativas, desde el compañero que barre la plaza, que es miembro de una cooperativa social, hasta el presidente de Conaprole. Pasando por los estamentos del movimiento cooperativo discutimos qué es lo que necesitamos para el movimiento cooperativo y cada una de nuestras clases.

¿Hubo diálogo con el presidente?

HM: Orsi y la vicepresidenta, Carolina Cosse, vinieron a la sede para conversar con el Comité Ejecutivo y con el Consejo Directivo sobre cómo implementar lo planteado en las bases programáticas. Este año la ONU recomienda la concreción en cada país de un Comité Nacional del Año Internacional de las Cooperativas. El comité a cargo de Inacoop, e inaugurado en mayo, está integrado por los ministerios vinculados con el cooperativismo y la producción, las agencias gubernamentales y representado por la presidenta de la Comisión Especial de Cooperativismo, [Cecilia Bottino]. Se está trabajando en la formación de siete mesas de trabajo con diferentes temáticas que abarcan las propuestas programáticas y el programa de gobierno. A partir de eso, surgen temas de discusión y participan los entes estatales y sus contrapartes cooperativas. Empezamos un diálogo de buscar implementar lo que estamos de acuerdo.

¿En qué medidas están de acuerdo?

HM: La exoneración del IVA para los materiales de construcción de las cooperativas de vivienda y los CIAT [Centros de Integración de Atención a la Infancia y la Adolescencia] figuran entre las 63 medidas del gobierno y están en las bases programáticas de Cudecoop y en el programa de Fecovi [Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo], Fucvam [Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua], del Plan de Vivienda Sindical, de Covipro [federación de Cooperativas de Viviendas de Propietarios] y de las demás organizaciones de cooperativas de vivienda. Se busca que se implemente lo más rápido posible y en los casos en que no hay un correlato; empezar la discusión para avanzar en el desarrollo del movimiento cooperativo.

Una de las propuestas está vinculada con el fortalecimiento del liderazgo de Inacoop, ¿de qué forma se pretende hacer?

HM: La ley le asigna varias funciones, entre ellas, la promoción del cooperativismo con la inversión de los fondos del Estado en cooperativismo y las contrapartidas que ponemos las cooperativas pagando la prestación coactiva. Una función fundamental es la actuación preceptiva de Inacoop previo a la toma de decisiones y conocer las medidas tomadas por el Estado. Como el cooperativismo es integrante de la dirección de Inacoop, Cudecoop se debería enterar de lo que sucede antes con el cooperativismo para incidir u opinar mediante sus delegados en Inacoop. Es una función que no se está ejerciendo, no hay una cultura en el Estado de que el cooperativismo tiene incidencia económica, social, política; es una cultura que tenemos que generar. Inacoop está generando los primeros pasos para tener esa perceptividad, como la creación del Comité Nacional que lidera, y hace que empecemos a generar una cultura en la que el cooperativismo tenga el derecho a ser escuchado.

Respecto del otorgamiento de fondos públicos para convenios y programas cooperativos, ¿qué observación se hace sobre el período de gobierno anterior y qué se espera de este?

SA: Se espera un fortalecimiento y un crecimiento de los diferentes fondos establecidos en la Ley 18.407 para Inacoop como para el Fondes [Fondo para el Desarrollo]-Inacoop, los otros programas que se fueron generando y los convenios. El movimiento cooperativo tiene necesidades y por medio de estos instrumentos es que puede cubrirlas. Cudecoop plantea que las cooperativas contribuyen al desarrollo de la sociedad en lo económico, social, ambiental y en el desarrollo local, porque son referencias en cada localidad y departamento.

Silvana Avondet y Hugo Montaño. Foto: Ernesto Ryan

HM: En el período anterior hubo un recorte presupuestal de los fondos para el cooperativismo, que no fue solamente 20%, sino que se cambiaron las monedas en las que se pagaba, en vez de unidades indexadas fueron pesos; no se actualizaban. Tenemos la esperanza de remontar eso y convencer al Estado de que el cooperativismo no es un gasto, sino una inversión en desarrollo productivo. Teníamos diez millones de unidades indexadas y aspiramos a que eso vuelva en cantidad y calidad.

Otra de las propuestas es incorporar las dimensiones de género, generaciones y territorios en las políticas públicas del desarrollo cooperativo, ¿a qué apunta?

SA: Como la mayoría de las instituciones de Uruguay están centralizadas en Montevideo, tenemos en desarrollo una estrategia cooperativo territorial por medio del fomento y la articulación de mesas intercooperativas departamentales. Se busca que las cooperativas de diferentes clases del mismo departamento articulen entre sí y el movimiento cooperativo reciba cuáles son sus necesidades y demandas para poder transformarlas, brindar soluciones y llevar a territorio los programas de apoyo al cooperativismo.

Respecto de la dimensión de género, desde los inicios de Cudecoop se conformó una Comisión Mujer que se transformó en una Comisión de Género, que en la última reforma que se hizo de los estatutos sociales de la confederación pasó a ser una comisión estatutaria; esto le da relevancia como una política institucional. Desde 2017 se desarrolla un Encuentro Nacional de Género en noviembre en el que recibimos a cooperativistas del país y hablamos de cómo acceden las mujeres a los espacios de dirección de las cooperativas, los cambios normativos reglamentarios y estatutarios que se deberían hacer para incorporar esta perspectiva y el fomento de que haya protocolos de prevención sobre acoso laboral.

Entre las propuestas programáticas hay una línea específica para trabajar la incorporación de jóvenes al cooperativismo actual y el impulso de nuevas cooperativas formadas por jóvenes. Si bien se han dado pasos como actividades con jóvenes, la búsqueda de incorporar el cooperativismo en la educación formal y tenemos instrumentos como Incubacoop [Incubadora de Cooperativas de Uruguay], requiere un trabajo profundo.

Llama la atención que en el Comité Ejecutivo de Cudecoop no haya mujeres. ¿A qué se debe esa decisión?

SA: Cudecoop es una cooperativa de tercer grado integrada por federaciones y cooperativas, por lo que cada federación manda a sus delegados al Consejo Directivo. En una asamblea se vota quiénes van a integrar el Consejo Directivo y entre ellos se eligen los cinco miembros para el Comité Ejecutivo. La incorporación de la perspectiva de género en el cooperativismo nos hace pensar cómo se puede fomentar la creación de esos liderazgos para que en las próximas elecciones haya una integración más paritaria. Están planteadas reformas en la ley general de cooperativas y la posibilidad de que haya una cuota de género en la integración del Consejo Directivo. Cabe destacar que durante ocho años fue presidenta de Cudecoop Graciela Fernández y en dos períodos Alicia Maneiro.

HM: No hubo propuesta de mujeres y de ninguna organización para ser votadas para miembro del comité. Como consecuencia de lo que se está trabajando y su desarrollo histórico debería haber mujeres, de todas maneras, debemos trabajar más en la Comisión de Género de Cudecoop para que incida en las comisiones de género de nuestras confederadas. Necesitamos que las federaciones asuman el tema de género como parte integral de su accionar y se vea reflejado en las integraciones del Consejo Directivo.

¿Cuál es el nexo de Cudecoop con el programa de cooperativas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dirigido a personas en situación vulnerable?

SA: Las cooperativas sociales no existían antes de la ley general de cooperativas; el movimiento cooperativo fue el que las impulsó para ayudar con diferentes actores a los sectores más vulnerables. Si bien han tenido apoyo y tienen por medio del Mides, es necesario reforzar y buscar otro tipo de acompañamiento que permita que las personas que integran las cooperativas crezcan.

HM: El nexo de Cudecoop con el movimiento cooperativo es mediante las mesas o sus federaciones. Las cooperativas sociales, además de atender la emergencia de la necesidad, abre un camino que es el desarrollo de esa cooperativa en comunidad, o sea, generar la posibilidad de desarrollarte y transformarte en una cooperativa de trabajo. Es un aspecto que todavía está en pañales; las cooperativas sociales son una experiencia bastante nueva y necesitan que el Estado las apoye y no las explote y que las organizaciones sociales del cooperativismo traten de traccionar lo que está planteado arriba de la mesa para avanzar.

¿Hay otro aspecto que se debe mejorar?

HM: Hay que afianzar el desarrollo técnico de las cooperativas. Para eso se necesita un salto técnico que requiere de acompañamiento y capacitación. Por otro lado, cuando pasás de ser una cooperativa social a una de trabajo, tus cargas impositivas cambian y también tus obligaciones con el Estado, y sucede de un momento a otro, hay pocas posibilidades de una adaptación. Es uno de los mecanismos a plantear en la discusión con el Estado.

San José de Mayo fue designada Capital Nacional este año, ¿qué significa y qué actividad se llevará a cabo en el marco del Día Internacional del Cooperativismo?

SA: Desde 2013 todos los años se designa por ley una ciudad capital del cooperativismo; este año fue designada San José de Mayo para visibilizar y potenciar el cooperativismo del departamento. Cudecoop está impulsando en San José una mesa intercooperativa departamental, que está en proceso de construcción, para lograr que haya articulación entre las cooperativas del departamento. El Día Internacional de las Cooperativas, que es el 5 de julio, lo festejamos hace años en la ciudad capital. Realizaremos una actividad por el Año Internacional del Cooperativismo junto con Inacoop y dentro de esa actividad habrá uno de los encuentros regionales preparatorios para el 6º Encuentro Nacional de Cooperativismo.

El encuentro será en noviembre, ¿qué ejes temáticos abordará?

SA: Para el encuentro nacional del 5, 6 y 7 de noviembre se establecen tres ejes de discusión y se buscan los aportes de las diferentes cooperativas del país por medio de encuentros regionales. El 31 de mayo fue en Paysandú, en julio será en San José y en agosto en Maldonado. El primer eje es la contribución de las cooperativas a la sociedad y el desarrollo; el segundo la identidad y la incidencia gremial: cómo las cooperativas logran su negociación y su incidencia en las políticas basadas en afianzar su identidad; y el tercero es sobre innovación, desarrollo e intercooperación. El cooperativismo está permanentemente innovando en diferentes aspectos, como nuevas unidades de negocio, y en procesos y alianzas con otras cooperativas para lograr la intercooperación. Al final del encuentro obtenemos un documento con propuestas, que apoya el trabajo gremial de Cudecoop y alimenta el trabajo con el Estado como parte fundamental de la propia identidad gremial.

¿Cómo se trabaja en la innovación y sustentabilidad?

HM: Son dos temas importantes para el momento cooperativo que estamos desarrollando mucho. Las cooperativas de vivienda participan en la clasificación de residuos, la generación de compost y los programas por medio de federaciones y la cooperativa de trabajo también participa en la sustentabilidad, tratando de generar no solamente el reciclaje, sino el efecto indirecto de la generación de la cultura de la sustentabilidad. En el tema del desarrollo tecnológico, de las incubadoras, hoy están saliendo cooperativas tecnológicas; hay cooperativas que crean juegos para los celulares y otras que abarcan sectores no tradicionales de la producción cooperativa para el desarrollo de la tecnología.

¿Creen que hace falta más promoción y educación sobre el cooperativismo?

SA: Por el Año Internacional de las Cooperativas estamos con una campaña de difusión general del cooperativismo enfocada en cómo el cooperativismo es parte de tu vida; nos permite visibilizar el movimiento cooperativo para que la sociedad conozca el valor que tiene el cooperativismo para todos. Para eso, el 4 de julio nos concedieron la cadena nacional de radio y televisión.

¿Qué se puede adelantar sobre la cadena nacional?

HM: Será una cadena enfocada en que la gente sepa que hay un movimiento cooperativo y que incide en su vida. Hacerlo cada vez más visible es mostrar que es una oportunidad, que el cooperativismo de vivienda te puede brindar una vivienda para tu familia, que podés emprender en colectivo por medio de una cooperativa de trabajo, solicitar un crédito en una cooperativa de ahorro y crédito, vender tu producción mediante una cooperativa agraria; son otra forma de hacer economía y emprender.