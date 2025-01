Integrantes de la directiva de la Federación Rural del Uruguay se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, en la sede de la secretaría de Estado. El motivo de la reunión fue intercambiar posiciones sobre el conflicto en la industria frigorífica y, junto con eso, analizaron el cuadro de situación del sector en general. Además, el secretario de Estado reiteró la negativa del gobierno a declarar la esencialidad.

Rafael Normey, vicepresidente de la Federación Rural, dijo a la diaria este jueves que del encuentro “nos quedó como conclusión que hay un gobierno saliente que, entre que tiene poco tiempo por delante y que tienen poco margen de maniobra, se le hace muy difícil pensar en acciones”.

“Además, que hay un gobierno entrante, que como no comenzó su gestión, no puede hacer muchas cosas, en una negociación en el marco de los Consejos de Salarios entre la industria y sus trabajadores que no llegó a buen puerto. Esto quedó ahora en esta especie de limbo, donde hay un laudo. Y por otro lado, está la Federación de Obreros [de la Industria de la Carne y Afines (Foica)], que no entendemos bien por qué, pero sigue en un conflicto en el que no está claro cuáles son los reclamos concretos que hace”, añadió.

El directivo sostuvo que, “de aquí en adelante, en la Federación Rural nos quedamos con deberes” y que “tenemos que seguir conversando con varios actores para ir encontrando los posibles caminos de entendimiento. Esto que está pasando es una locura que no le sirve a nadie”. Consultado acerca de qué receptividad encontró en el ministro Mario Arizti, Normey expresó que el jerarca “empatizó con la postura de la federación”, pero coincidió con que el Ministerio de Trabajo “tiene las manos atadas” en este conflicto.

Precisó además que “la Foica nos dijo que nos iban a tomar de rehenes, totalmente a sabiendas de lo que estaban haciendo. La industria sabe que está afectando sobre todo a los productores, y el gobierno siempre tuvo claro esto. El ministro, en este caso puntual, confirma que tiene clara la situación, pero como que fue actuando de acuerdo a las posibilidades que tenía el ministerio”. El representante de la federación afirmó: “No nos podemos permitir como país que se siga tomando de rehén a la cadena cárnica y a los productores, sobre todo está afectando a productores pequeños y medianos, porque esto a los grandes frigoríficos y a los grandes productores no les hace casi nada”.

Mencionó que la Federación Rural, para los próximos días, continuará buscando mantener reuniones con diferentes actores que son parte directa o indirectamente de la industria frigorífica, y que tengan voz y voto en el conflicto entre las partes.

“Vamos a seguir con reuniones. Tenemos una planificación de reuniones que están encadenadas. Esta cita con el ministro de Trabajo posiblemente desencadene reuniones que en estos días intentaremos mantener. No nos vamos a quedar quietos, porque desde nuestra base de productores permanentemente nos están reclamando, y con justicia, que intentemos por toda las vías posibles que se llegue a una solución”, dijo.

Con respecto a la negativa por parte del Poder Ejecutivo de declarar la esencialidad en la industria, respondió que, “en verdad, el tiempo nos termina dando la razón, porque realmente la esencialidad tiene algunos aspectos que son muy claros para tomar la medida y tiene algunos aspectos más grises a la hora de interpretar. La semana pasada la faena en Uruguay fue de 15.000 cabezas, que es una cifra irrisoria de ganado faenado. De perpetuarse estas condiciones de faena tan bajas, a causa del paro, realmente afectará la economía nacional”.

Sobre eso, Normey acotó que si se continúa con ese ritmo de faena “se afectará gravemente la cadena económica del país. No es sostenible. Mario Arizti dijo que esa opción de la esencialidad no se puede tomar en cuenta de ninguna manera, que para llegar a ese caso extremo tendríamos que tener seis meses en esta situación”. Dijo que, ante eso, respondió que “para qué vamos a esperar seis meses de donde tengan no tengamos ni para comer. Se le está pegando en el corazón a la cadena productiva más importante del país”.

“Ahora estamos en un momento donde el laudo ya se decretó. La Foica resolvió mantener el conflicto, pero que, a su vez, mientras intervenga el PIT-CNT, no tomará medidas. La situación hoy es así. Estaremos atentos. Hay que mantener más reuniones y dialogar para encontrar la salida a un conflicto que ahora no vemos que se puede solucionar. No comprendemos por qué toman medidas sorpresivas de paro en la industria, siendo que se podían tomar otro tipo de medidas que no afecten a los productores y sí afecten a los patrones”, concluyó Normey.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social precisaron que el ministro Mario Arizti decidió no realizar declaraciones a la prensa sobre el contenido de la reunión.