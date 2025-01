Dirigentes de la Mesa Coordinadora del Pan mantuvieron este jueves una reunión con el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el designado subsecretario de la cartera, Hugo Barreto, y la nueva directora nacional de Trabajo, Mariela Barrios, a los efectos de intercambiar información sobre la realidad que atraviesa el sector, como así también hacer una puesta a punto de los conflictos que se desarrollan en la actualidad.

El presidente de la Mesa Coordinadora, Luis Echeverría, dijo a la diaria que “se plantearon varios temas, entre ellos, el relacionamiento con algunas empresas del sector de las panificadoras. El caso más emblemático es el de Friopan, que durante este período de gobierno nos ha complicado la existencia, con sus reiterados incumplimientos a las cláusulas del convenio colectivo”.

Agregó que la empresa ha incumplido con acuerdos sectoriales y bipartitos, y que no ha respetado la organización sindical, “lo que en definitiva no sólo termina perjudicando a los trabajadores de Friopan, sino también al sector en su conjunto. Si bien en este gobierno no podemos decir que no nos escuchaban, hemos tenido varias reuniones en la Dirección Nacional de Trabajo, pero al final diferimos con sus conclusiones”.

El dirigente afirmó que, “en el caso Friopan, el Ministerio de Trabajo no ha podido enderezar el barco, y en definitiva lo que importa es el resultado, más allá de tener la buena disposición de que nos atendieron y escucharon. Lo que vale es el resultado que obtenemos”. Para Echeverría, “es lamentable” que “todas las empresas del sector, incluido las multinacionales como Grupo Bimbo-Sorchantes y Pagnifique, cumplen con el convenio colectivo, menos Friopan. Eso no corre. No pueden existir excepciones”.

“No queremos que pase eso. Y más cuando está firmado por convenio colectivo. Esa preocupación les fue transmitida a Juan Castillo y equipo desde las panificadoras industriales”, dijo, y explicó que “otra preocupación tiene que ver con la Confitería Carrera, que presenta situaciones similares. Es una empresa con una gerencia general que avasalla los derechos de los trabajadores, que incumple y hace diferencia a la hora de si el trabajador es afiliado [al sindicato] o no. Evade normas en cuanto a la seguridad de los trabajadores, que para nosotros es muy importante”.

Sobre los planteos que hicieron a los nuevos jerarcas, sostuvo que “queremos que en el gobierno que viene comience a cambiar y que se marque la cancha. Que las normas, decretos y acuerdos y la negociación colectiva después que se firma están para cumplirse, tanto de un lado como del otro. El sindicato trata de cumplir, y cuando se incumple, nos llaman del sector empresarial y del Ministerio de Trabajo, y no hacemos caso omiso; cuando en definitiva tienen razón, asumimos y corregimos”.

Comentó que otro tema tratado en la reunión fue la situación de los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Obreros Panaderos y Afines (Suopa), que son las panaderías de barrio artesanales, un sindicato nacional. Dijo que en ese sector “el avasallamiento es continuo y es peor. Se avasallan los derechos de los trabajadores a la seguridad, en el cumplimiento de normas. Empresas que pagan la mitad del sueldo en blanco y la otra mitad en negro, empleados que hacen horas extra que no les pagan. Tampoco abonan la nocturnidad, entre otras situaciones”.

Otro de los puntos de preocupación que le fue transmitido a Juan Castillo y demás jerarcas fue acerca de los puestos de trabajo. “Que esto de que las empresas multinacionales y sus decisiones no termine siendo un monopolio que haga que empresas de capitales nacionales sean perjudicados y que los objetivos económicos no impidan el avance del resto de las empresas. Nunca decimos que no al capital extranjero; que se permita instalarse al capital extranjero sin que se avasalle al nacional”.

El representante del sector comentó que Juan Castillo y su equipo “fueron receptivos con los planteos. Estuvieron un tanto de acuerdo con el diagnóstico de las situaciones que expusimos y dijeron que van a actuar en consecuencia. Principalmente en avanzar y mejorar el relacionamiento con algunas empresas, con las cuales es muy difícil sentarse a negociar”.

Con respecto al cumplimiento de los decretos, Echeverría explicó que las autoridades afirmaron que “harán especial énfasis a través de la Inspección General del Trabajo”. Destacaron que para el relacionamiento entre empresas y sindicatos el camino es el diálogo y que las diferencias se canalicen por la vía de la negociación. Las autoridades manifestaron también que se controlará que las empresas cumplan con los acuerdos alcanzados en las negociaciones colectivas.