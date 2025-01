Este lunes, una de las unidades de la única línea ferroviaria de transporte de pasajeros, que conecta los departamentos de Rivera y Tacuarembó, sufrió un principio de incendio. Los 60 pasajeros del tren 1921 debieron ser desalojados en la zona de Curticeiras, a unos 12 kilómetros de Rivera, y la mayoría continuó su trayecto a pie por las vías hasta el destino.

La Unión Ferroviaria, sindicato que nuclea a los trabajadores de AFE, emitió un comunicado respecto del incidente en el que denuncia el “desmantelamiento sostenido” del ente y apunta a la “tijera infame de OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]”.

Los trabajadores destacaron que, “gracias al esfuerzo” de quienes se encontraban a cargo del servicio, guardas y conductores, “el fuego fue controlado antes de que arribara al lugar personal de Bomberos”. Luego de que estuviera controlada la situación, el coche motor fue remolcado hacia Rivera por otra unidad que se encontraba de reserva en Tacuarembó.

Foto: vía Unión Ferroviaria.

El sindicato lamentó “el accionar insensible de las autoridades de AFE que no se hicieron cargo del traslado de los pasajeros, a sabiendas de las dificultades de acceso a la ruta que tienen los habitantes de la zona”.

La Unión Ferroviaria sostiene que el incidente “es un eslabón más” en la cadena de desmantelamiento de la empresa pública y del servicio de pasajeros. Apuntaron a la OPP por “permitir la compra de materiales de guerra” pero no poner “un centavo en mejorarle el servicio de trenes a nuestro pueblo, en ese interior profundo que tantas veces recorren los señores de traje y corbata buscando un voto y después se olvidan que allí existen trabajadores y trabajadoras que sacan adelante el país con su esfuerzo”, expresaron.

Advirtieron que “resulta urgente invertir en la compra de coches motores nuevos que puedan sostener este servicio”, así como implementar servicios en las vías del ferrocarril que son de uso exclusivo de la empresa UPM.

En una publicación en redes sociales, el sindicato criticó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no se haya manifestado sobre el incidente. “Como no es UPM, no hay comunicado oficial del MTOP”, cuestionaron.