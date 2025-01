Las autoridades del Ministerio de Trabajo, con la presencia del ministro de la cartera, Mario Arizti, se reunieron este viernes con los responsables de la firma nipona Yazaki, a los efectos de dialogar sobre la decisión de la empresa de retirarse del país. En el encuentro, los empresarios confirmaron la resolución de cerrar sus dos plantas y poner fin a sus operaciones en Uruguay.

El secretario de Estado acompañado del subsecretario, Daniel Pérez, expresó en rueda de prensa que “recibimos a los representantes de la empresa Yazaki, que son representantes también para el Mercosur. Ayer miércoles se reunieron con la ministra de industria, Elisa Facio. Nos explicaron los problemas que tenían y por qué habían tomado la decisión de retirarse del país”.

Dijo que “ellos alegan costos de producción altos, y una empresa que es una multinacional que tiene plantas en diferentes países de la región, hace sus cuentas y le resulta más atractivo otro país. Según ellos no hay viabilidad de continuar con el proyecto en Uruguay”.

Leé más sobre esto: Yazaki cierra en Uruguay tras haber “felicitado” a los trabajadores por la renovación del contrato con Toyota de Argentina

Sostuvo que “a nosotros, como Ministerio de Trabajo, nos preocupa primero que una empresa se retire del país, y nos preocupa sobremanera las fuentes laborales. Estamos hablando de 1.100 trabajadores que trabajan en Colonia y en las Piedras, dos puntos importantes, y eso realmente nos preocupa”.

El jerarca señaló que “como nos preocupa la situación, lo que le propusimos a la empresa es tratar de crear una mesa de negociación laboral, para que el retiro de esas personas sea lo más favorable posible para ellos. La empresa siempre va a pagar las liquidaciones finales, que se le están depositando a los trabajadores en sus cuentas, pero queremos mejorar todo un proceso que sea más agradable para los trabajadores en esta situación difícil que están pasando”.

“En ese sentido, se puede decir que es imposible revertir la situación. Hoy es irreversible la situación. Le transmitieron lo mismo a la ministra de industria, Elisa Facio, y nos transmitieron lo mismo a nosotros”, dijo Mario Arizti, quien agregó que “no vemos posibilidades de algún tipo de negociación que permita que no se retiren del país. Eso depende de la casa matriz, en Japón, y la decisión la tienen tomada”, expresó el jerarca a la prensa.

Acerca de la liquidación de los trabajadores por los despidos, el ministro expresó que “en ese caso el ministerio va a trabajar, y también en ese caso particular hay una disposición de la empresa a revisar cualquier liquidación que esté mal. Ellos tienen derecho a la liquidación final como cualquier trabajador, pero queremos que haya un plus a lo legal. Y ese plus a lo legal, de acuerdo, va a depender de lo que se converse en esa mesa que nos comprometimos a formarla, y pensar en el destino justamente del trabajo de sus futuros trabajadores”.

Consultado acerca de que podría suceder si los trabajadores ocupan las plantas de la ciudad de Las Piedras y del departamento de Colonia, Arizti contestó que, “como primera cosa, ocupar las plantas no corresponde. Y en segundo lugar, si instalamos una mesa para mejorar las liquidaciones finales y buscar soluciones a las fuentes de trabajo de cada uno de los trabajadores, la planta tiene que estar desocupada. Si los trabajadores aceptan formar una mesa de negociación laboral, conformaríamos una mesa tripartita en lo inmediato”.

Arizti manifestó que “fuimos un poco críticos de la forma en la que se retiró la empresa. También tuvimos conocimiento de la decisión ayer, cómo se enteró el intendente de Colonia y el de Canelones. Nos hubiera gustado enterarnos con tiempo suficiente y anterior para planificar una salida más trabajada, estudiada y analizada, pero se dio así”.

De aquí en más, resaltó que “lo importante ahora es que tenemos esperanzas de que realmente se forme una mesa de innovación laboral, y que los trabajadores no solo cobren lo que les corresponde por ley, sino que haya otros elementos también arriba de la mesa, que les permita reubicarse en el mercado de trabajo”.