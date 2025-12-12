Una delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezada por el ministro, Juan Castillo, compareció este jueves ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores con el fin de brindar información sobre la extensión especial del seguro de paro a los trabajadores de la pesca. Dicho subsidio se aplicó por tres meses, desde agosto hasta noviembre pasado.

El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, quien integró la delegación del MTSS señaló en una rueda de prensa que, frente a una inquietud del senador del Partido Nacional Sergio Botana acerca del alcance de la resolución que otorga cobertura previsional por desempleo forzado a los trabajadores de la pesca, “se asistió para evacuar inquietudes y dejar evidenciado con pruebas que el subsidio se ajustó a pleno derecho”.

En ese sentido, dijo que “algunas dudas acerca de la legitimidad de la extensión quedaron plenamente despejadas”, y agregó que la resolución abarcó a 220 marineros. Sostuvo que lo planteado por el legislador nacionalista fue que, en este caso, “se aplicara la norma de manera estricta, que responde al Decreto 15.180, en su artículo 10”. Explicó que una de las principales dudas era si se había cumplido con la normativa en cuanto a la cobertura previsional.

Di Doménico aclaró que el subsidio no corresponde si los trabajadores se desocupan de forma voluntaria por huelga —ya que en ese caso no deberían cobrarlo—, y mencionó que “se viene de un proceso complejo de relaciones laborales, en el que la huelga de los trabajadores, de más de 80 días, fue precedida en 2024 por una huelga patronal de siete meses, durante la cual no hubo una convocatoria por aplicación del subsidio de desempleo, que en aquella oportunidad alcanzaba a unos 300 trabajadores”.

Acerca de la sesión, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, el senador Gustavo González, dijo a la diaria que “fue una aclaración muy importante de la delegación del Ministerio de Trabajo. Les explicaron a todos los integrantes de la comisión, y al legislador Sergio Botana, todas las precisiones del caso en lo que corresponde tanto al ministerio como al Banco de Previsión Social. Por lo tanto, quedó todo aclarado y sin problemas”.