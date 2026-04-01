En principio, en la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social hay consenso en que no se recurrirá a la opción de la prórroga de 45 días y, por lo tanto, el documento final con propuestas para reformar el sistema de seguridad social se presentará en tiempo y forma el próximo jueves 30 de abril. Allí, en formato “semáforo”, se plasmarán los acuerdos, los matices y los desacuerdos, con los tres colores correspondientes.

Si bien el cronograma de temas elaborado por la Comisión Ejecutiva finalizó la semana pasada, aún hay algunos asuntos pendientes que fueron postergados para la instancia actual de redacción del documento. Se trata de la edad de retiro y el sistema de ahorro individual (AFAP), en el caso particular del régimen jubilatorio y del financiamiento en general.

“Nosotros sabíamos que ahí íbamos a tener un problema bastante importante”, dijo a la diaria Carlos Clavijo, representante del PIT-CNT en el Diálogo Social. Por resolución de su último Congreso, la central sindical mandató a sus delegados a plantear en el espacio de intercambio coordinado por el Poder Ejecutivo los tres puntos del plebiscito sobre seguridad social que fracasó en octubre de 2024: bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Esto último, que no figura a texto expreso en las bases programáticas del Frente Amplio (FA), ya ha sido descartado por el gobierno.

Con respecto a la disminución de la edad de retiro, una promesa de campaña de Yamandú Orsi, el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, ha dicho que el gobierno está evaluando “habilitar la posibilidad de que todas las personas se puedan retirar a edades más tempranas de lo que está previsto en la legislación vigente”, según señaló días atrás en entrevista con El Observador. Esto estaría acompañado de un esquema de incentivos para que los sectores de ingresos medios y altos se retiren “a edades más cercanas a lo que marca la legislación vigente, que serían los 65 años”, señaló Bai.

Durante la etapa de recopilación de insumos del Diálogo Social se recibió un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en el que se señala que, con la normativa vigente –es decir, la reforma jubilatoria aprobada en 2023–, solo el 63% de las mujeres y el 67% de los hombres alcanzaría a jubilarse a los 65 años “en el bloque principal del sistema”; mientras que, por otra parte, “un 17% de las mujeres y un 10% de los hombres no alcanzaría la causal ni siquiera a los 70 años de edad con un requisito de 15 años de contribuciones”.

La diferencia en este punto entre el gobierno y el PIT-CNT está en la precisión de la redacción. “¿Dónde está el límite? Hasta no discutir el límite y hasta dónde nos acercamos, no podemos decir sí o no”, apuntó Clavijo, y sostuvo que en el documento final “tendría que ya estar el límite” claramente definido.

Está previsto que en los próximos meses el Poder Ejecutivo se apoye en el documento final del Diálogo Social para impulsar un conjunto de modificaciones al sistema de seguridad social, ya sea por decreto o mediante un proyecto de ley.

Que “pague más el que tiene más, esa es la posición del FA”

Por otra parte, con relación al financiamiento, el gobierno desestimó la propuesta del PIT-CNT de implementar una sustitución gradual de los aportes patronales –que actualmente son a base de un porcentaje fijo– por un impuesto sobre la renta. “Nos dijeron que no, eso no lo quieren tocar”, afirmó Clavijo.

Según el representante de la central sindical, este cambio, que “en Europa funciona en muchos de los casos”, “amortiguaría” desde el punto de vista del financiamiento tanto “el tema del envejecimiento” de la población como “el tema de las nuevas tecnologías”. “Nosotros lo creemos muy válido”, subrayó.

Clavijo también mencionó el planteo de la central sindical de llevar a cabo una revisión integral de las exoneraciones impositivas. “Hay muchas que son realmente demenciales; sectores que no necesitan exoneraciones y que se las seguimos dando igual, y que no son intensos en mano de obra, al contrario, son intensos en ganancia y no en mano de obra; entonces, hay una contradicción bastante grande”, expresó.

Otro estudio del Cinve puesto a consideración en el Diálogo Social marca que actualmente existen beneficios tributarios en varias ramas de actividad, como cultos religiosos, instituciones de enseñanza privada, partidos políticos, empresas de servicios de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros, empresas contratistas rurales, empresas de construcción, entre otras.

En diálogo con la diaria, la diputada Sol Maneiro, delegada del FA en el Diálogo Social, señaló que en las últimas reuniones “el capítulo de financiamiento quedó totalmente para el cuarto intermedio”, que se levantará la próxima semana. “Lo principal es ponernos de acuerdo en los diagnósticos, y con base en eso ver qué transformaciones pueden haber en el financiamiento”, señaló.

Asimismo, Maneiro recordó que en el programa de gobierno del FA “se plantea que tiene que haber cambios en el financiamiento” bajo la premisa de que “pague más el que tiene más”. “Esa es la posición del Frente Amplio”, resaltó. La legisladora mencionó que hay que tener en cuenta el financiamiento de “todo el sistema de protección social” y no únicamente del régimen jubilatorio.

Con respecto al sistema de ahorro individual, Clavijo dijo que lo que se ha planteado desde el gobierno es “una forma de tránsito intermedia”. No obstante, reiteró el asunto de la redacción: “Hasta no ver claramente lo que quedaría y cuál sería el espíritu de todo eso, no podemos acordar”, señaló.

El delegado del PIT-CNT apuntó que en las próximas dos semanas se prevé que la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social elabore el documento final “con las cosas que van a quedar en amarillo, en verde y en rojo, tipo semáforo, verde en lo que hay acuerdo, amarillo donde hay matices y rojo en lo que hay desacuerdo”. Se espera que la redacción esté pronta entre el 17 y 18 de abril, para que luego el documento tenga una instancia de edición, antes de su presentación formal el 30 de abril. “Para nosotros en la parte de redacción es donde se juega todo el partido”, afirmó Clavijo.

Por su parte, Maneiro expresó: “Nosotros como Frente Amplio somos optimistas en que se van a lograr grandes cambios y avances con respecto al Diálogo, así que vamos a trabajar para eso toda la semana”.

“Hay que pensar en la justicia social”

Sin embargo, en todo este proceso, que comenzó en julio del año pasado, también hay acuerdos. En diálogo con la diaria, Fernando Olivera, representante de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) en el Diálogo Social, señaló que existe consenso en la necesidad de “unificar los criterios de transferencia” para la primera infancia, a los efectos de establecer “un monto único de las transferencias” y “no andar cobrando unos por una cosa y otros por otra”.

Esto tiene varias aristas, como desestimar el criterio de que “cuantos más gurises tenés, menos cobrás”. “No, que sea por gurí y punto. Si tenés diez, cobrás por diez, si tenés dos, cobrás por dos, y si tenés uno, cobrás por uno”, graficó el delegado de PIAS. Otros aspectos en los que hay acuerdos es que la prestación “sea un derecho inherente al gurí” y que no haya una “condicionalidad”.

“Después hay otros puntos que tienen que ver con generar mayor protección en cuestiones vinculadas a familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad; ahí también hay ciertos acuerdos”, agregó Olivera.

De todos modos, el representante de PIAS advirtió que hasta ahora “está todo basado en el sistema de protección social del mundo del trabajo formal”, lo cual conlleva el desafío de “cómo generamos protección en otros ámbitos donde también se desarrollan muchos gurises”, cuyos padres trabajan en el sector informal de la economía.

Sobre el financiamiento, Olivera manifestó: “Hay que pensar en la justicia social”. “Somos un país de renta alta con problemas en la distribución, con un problema estructural desde hace mucho tiempo, con una pobreza focalizada en hogares con niños pobres en determinadas zonas del país. Entonces, ahí hay que repensar algunos aspectos”, afirmó.