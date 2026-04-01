La Intergremial Marítima, integrada por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Centro de Maquinistas Navales (CMN) y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu), denunció este miércoles graves irregularidades en el sector, entre las que se incluyen casos de semiesclavitud, que generan un impacto en la mano de obra nacional.

En una conferencia de prensa, en la sede del Suntma, en la que se expresaron varios dirigentes, Facundo Montaña dijo que la intergremial “está sumamente preocupada por la falta de empleo en el sector y por la entrega de soberanía marítima nacional. Se han efectuado reuniones en comisiones del Parlamento, donde se denunció la práctica de los waivers [permisos provisorios especiales para tripulantes y barcos de bandera extranjera] que operan en aguas nacionales con tripulación extranjera. En los últimos años se dieron 231 waivers”.

Comentó también que “desde diciembre no salen las embarcaciones y más del 50% de la flota está detenida, y se denuncia también la modificación de leyes en 2020, que deja miles de puestos de empleo perdidos para uruguayos. Ya no hay barcos de bandera nacional en la marina mercante gracias a estos permisos que entrega la Prefectura indiscriminadamente”.

En ese sentido, afirmó que, “a este ritmo, no le vemos mucha esperanza al sector marítimo si no se ejecuta un cambio importante y grande con todos los gremios, para generar puestos de trabajo”.

Sergio Colo, Facundo Montaña y Alexis Pintos, el 1º de abril, durante la conferencia de prensa. Foto: Intergremial Marítima, difusión

Montaña señaló que “las empresas traen personal extranjero en condiciones de semiesclavitud, con un año y medio a bordo, sin poder bajar de la embarcación, con salarios totalmente de hambre que desregularizan el sector; no cumplen los convenios colectivos, no cumplen los consejos de salarios y muchas veces están un mes entero por cobrar 500 dólares. Estamos hablando de que Uruguay habilita la semiesclavitud en la industria pesquera”.

Agregó que hay preocupación en cuanto a “los permisos especiales a barcos extranjeros, ya que esa situación originó la pérdida de más de 4.000 empleos en el sector y más de cinco millones de horas de aporte a la seguridad social”.

Por su parte, el representante de Sudeppu, Sergio Colo, agregó que desde 2025 los gremios no han tomado medidas al respecto. “Que no se nos haga responsables a nosotros de por qué no salen los barcos. La pregunta se la deberían hacer a los armadores también. Nuestra profesión está siendo una especie en extinción”, afirmó.

En tanto, Alexis Pintos anunció que habrá una movilización el 29 de abril, “donde se tratará de dar una mayor visibilidad a estos temas, no solamente de la situación de la pesca, sino del momento del trabajo marítimo en general. Además, también se buscará visibilizar el contexto de por qué en el puerto de Montevideo hoy casi no hay marinos uruguayos tripulando embarcaciones, en una clara violación de lo que está establecido en los waivers, ya que tiene que cumplirse con una cantidad mínima de marinos uruguayos, algo que no sucede”.