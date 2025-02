El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, presente en la movilización convocada por la central sindical este jueves, valoró la “solidaridad del movimiento obrero” con “los trabajadores en conflicto, afectados muchas veces por despidos intempestivos, sin diálogo previo, sin negociación”. Afirmó que, en esta jornada, se inició “una campaña de solidaridad” para “rodear a las compañeras y compañeros afectados por esta situación”.

El dirigente reafirmó en rueda de prensa la intención del movimiento sindical de “apuntar a un ámbito tripartito, con participación del gobierno entrante, las cámaras empresariales y el movimiento sindical” para proponer “una serie de políticas que generen trabajo” y “pongan proa hacia una estrategia de desarrollo nacional”.

Consultado sobre la evaluación que hacen del gobierno saliente, Abdala reiteró la visión en torno a que “las políticas públicas que impulsó el gobierno han promovido un modelo de la desigualdad”. “Lamentablemente, se ha desarrollado un perfil de crecimiento que no ha tenido en cuenta a la población y en particular a la población trabajadora”, continuó el dirigente, quien no hizo uso de la palabra en el acto central.

Abdala recordó que el movimiento sindical entregó al próximo gobierno “un documento integral” y esperan que, una vez que asuma, responda a las propuestas. Sostuvo que hay “muchas expectativas” con respecto al diálogo social para reformar el sistema previsional que el gobierno entrante se ha comprometido a convocar.

Sobre las medidas que esperan que el gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi ejecute desde el comienzo, Abdala mencionó la “integración regional”, principalmente con Brasil, quien ya “tiene un planteo muy importante de política industrial”, y la mejora de la participación de la industria nacional en las compras del Estado.

Abdala también fue consultado sobre la idea del designado ministro de Economía, Gabriel Oddone, de desindexar los salarios más bajos para reducir los niveles de inflación, y respondió “hay que ver”. Explicó que el PIT-CNT plantea “para superar el modelo de la desigualdad” es el crecimiento de la “participación del salario en la economía, a través de la generación de empleo y del aumento salarial”; por tanto, “no hay manera en que el movimiento obrero pueda estar de acuerdo con ese concepto porque lo que a nosotros nos interesa no es el salario nominal, lo que nos interesa es el poder de compra, y no hay otra manera de mirar el poder de compra del salario que no sea con relación a la inflación”, afirmó Abdala.

“Nosotros vamos más arriba. Si bien nosotros compartimos priorizar los salarios inferiores a 25.000 pesos, eso no significa que el resto de la gente tenga que ver cómo se congela su salario. Entonces, pensamos que un crecimiento equilibrado tiene que tener, por lo menos, el mismo nivel de crecimiento del salario de los trabajadores, que tiene que mejorar su participación en la riqueza nacional”, agregó. En tanto, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, dijo que las autoridades designadas de los ministerios de Trabajo y de Industria, Energía y Minería ya recibieron los planteos de la Confederación.

“Esperemos qué respuesta o señal nos dan”, dijo Dardano, y sostuvo que “es muy preocupante lo que viene pasando, no solamente por el cierre lamentable de Yazaki, lo que podría pasar en la industria química, el sector lácteo y el sector del dulce. Tenemos problemas en todos lados. Entonces, si no hay un plan urgente y un ámbito donde estemos los trabajadores organizados, empresarios, el gobierno y los ministerios correspondientes, es casi imposible que no sigamos asistiendo a cierre de fábricas. Esto es catastrófico”.

Consultado acerca de cual debería ser la señal del gobierno entrante para atender estos temas, contestó que “lo primero en esta escalera es un ámbito, que planteó en su momento el PIT-CNT el pasado 1º de mayo, de desarrollo de producción e industrialización del país. El segundo escalón sería abrir los consejos consultivos sectoriales, donde cada rama de actividad está representada por el sindicato, por la cámara correspondiente, los ministerios que tienen que ver con esa rama, y además diagnosticar y consensuar una política de salida”. Acotó que si no se logra concretar esto en forma urgente, “van a seguir cerrando fábricas en todo Uruguay”.