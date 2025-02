En una nueva instancia de negociación entre representantes de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), de la empresa de transporte suburbano de pasajeros y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Transporte y Obras Públicas (MTOP), no hubo avances para resolver el pago de los adeudos que Copsa mantiene con los trabajadores, que alcanzan los tres millones de pesos.

Sobre la reunión, el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), Miguel Marrero, dijo a la diaria que en la reunión “no se avanzó” y que para el cierre de febrero “la empresa quedará debiendo” cerca del 30% del salario de enero, y un 25% del salario vacacional.

En lo concerniente a la deuda que mantiene la empresa con parte de sus trabajadores, explicó que a la última tanda de funcionarios que salió de licencia no se le abonó lo que le corresponde. Manifestó que la empresa dijo ante el MTSS que “quizás este viernes 28 podrían tener una fecha aproximada de cuándo estaría en condiciones de abonar lo que adeuda”.

El dirigente destacó que en la reunión estuvieron presentes el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, y el director nacional de Transporte, Pablo Labandera, quien, según comentó Marrero, “planteó que es uno de los temas prioritarios que se acordaron en la agenda de la transición”, entre las autoridades salientes y las entrantes.

“Durante la reunión se hizo una especie de resumen/evaluación del período y no mucho más. Es uno de los temas que como ámbito quedaron pendientes y que aún no se pudieron resolver, más allá de que todos entendemos que finalizamos un poco mejor que como comenzamos, de que las deudas son menores”, dijo Marrero. No obstante, apuntó que “igual queda un gusto amargo porque no se solucionó el tema de fondo de los trabajadores”. “Es un asunto que queda para el próximo gobierno. Desde la Unott seguiremos peleando junto con los trabajadores de Copsa en el próximo gobierno, como se hizo durante este”, afirmó.

Consultado sobre si la ATC tomará medidas en reclamo de los importes adeudados, dijo que no y agregó que el sindicato “esperará a la semana que viene, ya que se entendió que no tenía sentido tomar medidas en este momento”.