La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) informó este viernes que la empresa de transporte nuevamente no abonó los salarios en los primeros diez días hábiles del mes. En el comunicado, al que tuvo acceso la diaria, los trabajadores advierten que van a iniciar “medidas de lucha” para “ser nuevamente escuchados”.

Si bien en diciembre Copsa y los trabajadores llegaron a un acuerdo que comprometió a la empresa a abonar lo adeudado de los sueldos de noviembre y el saldo restante de los salarios vacacionales de noviembre y diciembre, y esto se cumplió, a la empresa se le terminó el dinero recibido por los abonos estudiantiles que utilizó para solventar estas deudas, según explicó a la diaria el presidente de la ATC, Andrés Martínez.

Martínez señaló que la empresa “recibió casi un millón de dólares” por la retroactividad de los abonos estudiantiles y que con ese monto “solucionó el tema de salarios adeudados, salarios vacacionales que tenían [pendientes], y habían quedado el día”.

Sin embargo, ahora Copsa transmitió a los trabajadores que la situación económica no cambió, y que por esa razón vuelve a incumplir con los pagos de los salarios en tiempo y forma. “Ellos tienen que hacer frente al pago del IRPF, si no no les dan los certificados para seguir trabajando y cobrando los fideicomisos, pero siempre quedamos de rehenes los trabajadores”, lamentó Martínez.

El presidente de la ATC apuntó que estuvieron en contacto con las actuales autoridades de los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero que no han recibido “ninguna solución” de parte de las carteras ni de la empresa.

De esa forma, el dirigente sindical indicó que, “después de haber agotado los medios”, decidieron emitir el comunicado para que “la población esté al tanto” de que “puede encontrarse en algún momento con un paro sorpresivo, sabiendo que nosotros estamos en conflicto nuevamente”.

Aun así, a pesar de no haber recibido alguna propuesta, el lunes a las 8.30 habrá una instancia tripartita con la empresa en el MTSS, a la que también asistirá la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte.

Martínez sostuvo que los trabajadores “nunca” salieron del conflicto y que, si bien “había bajado el nivel de conflictividad” por el pago de lo adeudado, desde la ATC ya sabían que después de enero “la empresa iba a seguir en la misma situación durante febrero”, y entienden que en marzo sucederá lo mismo.

“Por más que haya un cambio de administración, del 1 [de marzo] al 10, que es el día que tiene que pagar la empresa, no va a haber ninguna solución por parte de las nuevas autoridades, eso va a llevar tiempo”, consideró Martínez, y dijo que ahora les toca empezar “otro camino con las nuevas autoridades tratando de buscar la solución”.

Consultado sobre si tuvieron alguna reunión con las autoridades entrantes de Transporte y Trabajo, Martínez respondió que ya les informaron de la situación. A su vez, el presidente de la ATC mencionó que están en contacto con el próximo director nacional de Transporte, Felipe Martín, quien está “al tanto” de la situación, y mencionó que el lunes el equipo entrante del MTOP mantuvo una reunión con Copsa.

Por otro lado, sobre si el equipo entrante del MTOP le planteó a la ATC alguna medida concreta para destrabar el conflicto, Martínez subrayó que “lo único” que les transmitieron fue que están “a la espera de que se levante la reserva del estudio que había mandado hacer esta administración con el tema de la paramétrica del sector suburbano”. “Cuando esté ese estudio, lo van a analizar y ahí van a empezar a tomar algún tipo de decisión con respecto al sector”, planteó.

En 2022, la cartera de transporte encomendó una consultoría al Banco Interamericano de Desarrollo, realizada por el economista Gonzalo Márquez, para calcular la tarifa técnica del sector de transporte suburbano de pasajeros, ya que, según lo entendía, y así lo manifestó en abril de 2024 el actual director nacional de Transporte, Pablo Labandera, “la paramétrica estaba absolutamente desactualizada” y “tenía parámetros que no tenían un origen claro”.

En esa oportunidad, Labandera había dicho que la nueva paramétrica iba a estar lista “a la brevedad” y que sería “la primera vez en 30 años que va a haber una paramétrica absolutamente transparente, en la que cada uno va a saber exactamente por qué y qué porcentaje tiene asignado cada uno de los ítems”. No obstante, de acuerdo con el presidente de la ATC, “ese estudio quedó pronto y nunca se entregó”.

“Cuando las empresas hicieron el reclamo para poder ver ese estudio a través de la información pública, el ministro [José Luis] Falero lo puso en calidad de reserva”, resaltó Martínez, y agregó que cuando se levante la reserva, que estima que puede ser el 10 de marzo, “van a pasar a estudiarse esos nuevos estudios sobre esa base”.

En este sentido, Martínez explicó que el estudio les puede dar a las empresas de transporte “un panorama a futuro” para “planificar de acá en adelante cómo van a seguir funcionando, readecuar algunas situaciones que tienen que corregir”.