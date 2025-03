El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el informe diferencial del mercado de trabajo, que difunde datos de las tasas de actividad, empleo y desempleo según sexo, edad, ascendencia étnico racial y nivel educativo. En términos generales, los tres indicadores del mercado laboral se situaron en enero en 64,6%, 59,4% y en 8,1%, respectivamente.

La tasa de actividad, empleo y desempleo, según sexo y para todo el país, indica que en los hombres la actividad alcanzó un 72,9%, el empleo 68% y el desempleo 6,6%, mientras que entre las mujeres la tasa de actividad fue de 57,1%, la de empleo de 51,5% y la de desempleo de 9,8%. La fuente de este estudio es la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Doce meses atrás, en enero de 2024, el desempleo en hombres fue de 7,6% y en mujeres 9,7%.

Con respecto a la tasa de no registro e índice de subempleo, por sexo, en los hombres marcó 21,9% y 7,1%, respectivamente, mientras que en las mujeres fue de 20,6% y 11,3%. En comparación con enero del pasado año, en los hombres el subempleo llegaba a 7,6%, mientras que en las mujeres era de 10,9%.

En tanto, las categorías no registro y subempleo según ascendencia étnico racial, en todo el país, marcan que en las personas de ascendencia afro y negra el porcentaje de no registro era de 28,9% y la de subempleo de 13,0%. Entre las personas de raza blanca las cifras marcaron un 20,2% de no registro y un 8,3% de subempleo, mientras que en la categoría “otra” los números en enero pasado se ubicaron en 23,1% y 12,6%.

Por su parte, en cuanto a las tasas de actividad, empleo y desempleo según grupos de edades, las personas de entre 35 y 44 años tuvieron en enero 92% de actividad, 87,5% de empleo y 4,8% de desempleo. En esta categoría, para los ciudadanos de entre 45 y 54 años las cifras marcaron 89,2%, 86,0% y 3,6%, respectivamente –este es el número el más bajo en materia de desempleo–.

Con relación al nivel educativo, el estudio expresa que entre las personas con ciclo básico incompleto o menos la tasa de actividad se ubicó en 49,9%, el empleo en 45,2% y el desempleo en 9,4%. Para aquellos que tienen ciclo básico completo o enseñanza media superior incompleta los datos marcaron 65,3%, 58,7% y 10,1%, respectivamente. Entre quienes cuentan con secundaria completa o terciaria incompleta las cifras marcaron 74,1%, 68,1% y 8%, mientras que entre los que tienen nivel terciario completo o posgrado los registros fueron de 82,4%, 80,4% y 2,4%, respectivamente.