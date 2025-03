El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) llevó adelante este viernes la presentación de las nuevas autoridades para la presente administración. En la actividad estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, como así también otros secretarios de Estado, subsecretarios, legisladores, dirigentes del cooperativismo y autoridades nacionales.

La abogada Graciela Fernández, que fue presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y también de Cooperativas de las Américas, es la nueva presidenta. La acompañan la socióloga Flavia Carretto, quien fue directora de Desarrollo Cooperativo de la Intendencia de Canelones, y Marisol Fuentes, expresidenta de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. [Las profesionales fueron seleccionadas entre diciembre y enero pasado] (https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2025/2/quienes-seran-las-futuras-autoridades-del-instituto-del-cooperativismo/).

En un breve acto de asunción, Graciela Fernández, al inicio de su discurso, recordó que “este año es clave, ya que 2025 ha sido declarado como el Año Internacional de las Cooperativas. [La Organización de las] Naciones Unidas [ONU] nos envía un mensaje claro, instando e invitando a los gobiernos, parlamentos y organizaciones intergubernamentales a que apoyen y desarrollen en sus sociedades y en sus países al movimiento cooperativo, al cooperativismo en toda su expresión”.

En ese sentido, mencionó que en 2023, la ONU y la Organización Internacional del Trabajo emitieron un mensaje en el que expresaron que el cooperativismo es la economía social y solidaria. Dijo que “es el motor de desarrollo. Por lo tanto, es la oportunidad histórica para el cooperativismo hoy en Uruguay. Es un tiempo para aprovechar. Esto nos compromete de una forma relevante, y con una responsabilidad brutal para quienes asumimos”.

Graciela Fernández, Juan Castillo, Flavia Carretto y Marisol Fuentes. Foto: Gianni Schiaffarino

“Preparar la agenda del Año Internacional del Cooperativismo. Uruguay aprobó hace un mes la agenda internacional del cooperativismo. Los temas centrales de esa agenda acompañan lo que han sido las prioridades del nuevo gobierno: desarrollo productivo económico, empleo digno y decente –pero acompañando al sistema de cuidados–, el desarrollo sostenible en la alimentación, la salud, el desarrollo financiero como expresión democrática en territorios y localidad, especialmente para nosotros como integrantes del cooperativismo; educación y capacitación cooperativa”, dijo.

En su intervención, señaló también: “Estamos convencidas de que el instituto cooperativo sabrá traducir en políticas públicas esta agenda internacional. Además, insta al movimiento cooperativo, que forma parte de este directorio a través de sus dos representantes sociales que nos acompañan, Juan Carlos Caniza y Alejandro Castiglia, a responsabilizarse y comprometerse en la realización del plan estratégico”.

Para Fernández, no podrá haber traducción de políticas públicas y plan estratégico del Inacoop sin un compromiso real del movimiento cooperativo y de las organizaciones de la economía social y solidaria. “A los representantes de institutos, a los representantes de gobierno, entender que necesitamos una política pública del cooperativismo que traduzca su identidad cooperativa, que traduzca su especificidad, que está frenando el desarrollo económico del cooperativismo, la burocratización exacerbada, el control exacerbado en los distintos organismos”, afirmó.

Durante su discurso, sostuvo que “apoyamos el desarrollo económico de las cooperativas, a través del rediseño de la figura del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales. Buscar mecanismos de mayor flexibilidad, la presencia de todo el movimiento cooperativo en el apoyo y la asistencia técnica relevante para ello. Creemos que debemos unificar los conceptos de políticas públicas en donde estemos presentes”.

Dentro de los pasos que se darán en este año, afirmó que la creación del Comité Nacional para el Año Internacional del Cooperativismo “será el lugar para intercambiar con los representantes de Ministerio [de Trabajo], de la Confederación Uruguaya Entidades Cooperativas de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y de la academia. Creo que podremos intercambiar sobre estos temas. Tenemos grandes desafíos”.

Al respecto, consideró que “entre los desafíos más importantes es que logremos un ecosistema empresarial cooperativo, donde la traducción sea de identidad cooperativa, donde tengamos presente que las cosas cambian, que la innovación, la digitalización y la tecnología tienen que atravesar nuestras políticas públicas. Sin ellos, los jóvenes no formarán parte del cooperativismo. Debemos entender que hay dos temas clave que deben transversalizar todo el tema del cooperativismo en la economía social, género y generación”.

Juan Castillo: “El movimiento cooperativo ha ido ganando espacio”

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó que las tres cooperativistas son “conocidas en el movimiento cooperativo” y que han trabajado y contribuido a desarrollar el movimiento cooperativo”, por lo que “es de doble importancia entonces que se sientan representados por ellas”, consideró. Sostuvo que “ellas y todos estamos dentro del mismo ámbito y con los mismos compromisos”.

“En la etapa previa de la transición hemos mantenido una cantidad importante de entrevistas para conocer los alrededores del movimiento cooperativo, y hemos escuchado, aprendido y tomado nota de las demandas, reclamos, de la preocupación que mantiene el movimiento”, indicó.

“Es un movimiento cooperativo que ha ido ganando espacio, que tiene y goza de un respeto importante de toda la sociedad y que el gobierno quiere darle el sitial y el lugar que merecen tener todos los integrantes del movimiento cooperativo. Hemos aprendido que hay muchas cosas todavía para hacer por delante”, manifestó.

En cuanto a la realidad del movimiento cooperativo, Castillo dijo sobre el final que todavía “hay trabas que no hemos logrado sortear. Hay situaciones que aún no logramos resolver, y que, además de la formalidad de integrar el directorio, no hacemos otra cosa que hacer un repaso y un compromiso público. Tomamos nota de las situaciones en que queremos trabajar para resolver inequidades que aún existe, y que la sociedad, en todos sus diversos ámbitos, coloque las mismas garantías y la misma importancia que tiene cualquier otro estamento”.