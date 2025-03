El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por intermedio de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), convocó este jueves en calidad urgente a una reunión al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y a las cámaras empresariales de la construcción para abordar la reiteración de casos de siniestralidad en el sector, luego del fallecimiento de un trabajador en una obra en el comedor 1 de Bienestar Universitario de la Universidad de la República (Udelar), en Montevideo. El encuentro duró poco más de una hora y contó con la presencia del ministro Juan Castillo.

Acerca del encuentro, el inspector general de Trabajo, Luis Puig, reconoció en una rueda de prensa “la pronta respuesta de los actores sociales de la construcción, de las cámaras empresariales y del Sunca, ante una convocatoria que realizamos con una preocupación muy marcada”. “Asistimos en las últimas 24 horas a dos siniestros laborales. Situación que nos parece que hay que asumir con absoluta claridad, el cumplimiento de la normativa que impida poner en riesgo la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores [es] un elemento fundamental”, dijo el titular de la IGTSS.

Agregó que “en pos de mejorar las condiciones de trabajo y evitar este tipo de situaciones, consideramos en esta reunión tripartita que hay un conjunto y una batería de medidas para poner en práctica. En primer lugar, esto es un llamamiento, una exhortación al cumplimiento de la normativa laboral, porque el bien a tutelar en este caso es nada menos que la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras”.

Al respecto, explicó que durante el encuentro se analizaron perspectivas a más largo plazo, “en el sentido del trabajo de la tripartita que existe en el área de la construcción, y al mismo tiempo, cómo mejorar para ir desandando un camino que nos genera una gran preocupación. En el caso de la construcción, es el tercer accidente, nos parece que es muy grave lo que viene pasando y queremos adelantarnos con todas las herramientas del Estado”.

Por su parte, el secretario general del Sunca, Javier Díaz, expresó a los medios de prensa que la reunión fue “muy importante” porque “se hace un llamamiento público por todo el sector, que incluye al gobierno, en el sentido de dar cumplimiento a las normas, leyes y decretos en materia de seguridad y salud laboral, para que, en definitiva, no tengamos más siniestros mortales en la industria de la construcción”.

El dirigente dijo que los números al día de hoy “son alarmantes, preocupantes y nos tienen que ocupar a todos”, y afirmó que “estamos a mediados de marzo” y “solamente en el sector formal ya llevamos tres siniestros mortales, más varios siniestros no mortales que tenemos relevados, y muchos que no tenemos registrados. Por lo tanto, si se continuara a este ritmo, estaríamos volviendo cerca de los años 90 en materia de siniestros en la construcción. En ese sentido, hay que dar señales claras, contundentes”.

Díaz informó que a partir de este viernes “se empieza a trabajar en una campaña de sensibilización pública, en lo que tiene que ver con los temas de seguridad y salud laboral, en un llamamiento abierto a los cuatro vientos de que se debe cumplir con la normativa, y también empezar a construir una batería de medidas en el corto y mediano plazo que cambien radicalmente. Para nosotros, un siniestro mortal en la industria es muchísimo”.

Con respecto al accidente que provocó la muerte del trabajador, el representante del Sunca respondió que, según la información que tienen, hubo “una caída de más de dos metros de altura, donde no estaban dadas las condiciones para realizar esas tareas”. “Además, es una obra y una empresa que ya había tenido una observación por parte del equipo de seguridad de la Universidad de la República”, agregó.

“Para la legislación en Uruguay, la responsabilidad de generar las condiciones del trabajo seguro siempre son de la empresa”, dijo Díaz, quien expresó también que “en estos últimos cinco años crecieron los siniestros mortales y no mortales, no sólo en la industria de la construcción. Y eso no fue por casualidad, sino que fue porque en definitiva hubo una ausencia de un trabajo en ese sentido. Reclamamos un cambio firme, y para eso también tenía que ver la reunión”.