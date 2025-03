Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Desarrollo Social (Mides), por intermedio de sus titulares, Juan Castillo y Gonzalo Civila, respectivamente, concretaron este miércoles la firma de un convenio marco que tiene entre sus objetivos promover la incorporación de temas de los cuidados con una perspectiva de corresponsabilidad, en el mercado laboral. En la presentación participaron también Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo, y Susana Muñiz, secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad.

De acuerdo a lo que expresa el documento, al que accedió la diaria, el objetivo es “promover” la inclusión de los temas de cuidados y género “en el mundo del trabajo, en particular, en la negociación colectiva como parte de las políticas de transformación cultural, orientadas a impulsar la corresponsabilidad de género y la distribución equitativa del trabajo en cuidados”.

Acerca del convenio, Castillo dijo que la firma “simboliza muchas cosas”, porque encontraron “un país un poco más desigual, en varios aspectos de nuestra sociedad”.

“Tratemos de contribuir para ser un país más justo, donde la equidad no sea una demanda, sino una tarea concreta de cada uno. No puede ser que justo para hablar en el mes de la mujer, por el hecho de ser mujer, no nos acostumbremos a escuchar que hay tal porcentaje de desocupación, pero que para la mujer es más, y que a la hora del salario y de los derechos, son menos”, agregó.

“Podemos dar fe del compromiso que sentimos de los funcionarios de las distintas carteras con estas causas. Es el rol más importante que nos asegura poder trabajar para cumplir con éxito estas y otras demandas”, expresó el titular del MTSS, quien resaltó la importancia que tendrán los distintos ministerios para poder concretar la aplicación de distintas medidas que tendrán como objetivo la reducción de la desigualdad.

Posteriormente, Muñiz explicó que la firma de este convenio “es una herramienta que no tiene que ver tanto con lo que habitualmente hace la negociación colectiva, que son los aspectos salariales y la categoría, sino también encontrar un espacio para los cuidados. Buena parte de la fuerza trabajadora son las mujeres, pero las mujeres tienen una dificultad, ya que la mayoría son cuidadoras, tanto de niños pequeños como de personas mayores. Entonces, se trata de ver los espacios de cuidado en la negociación colectiva”.

Sostuvo que se incluye también a los hombres “porque, justamente, se trata de salir de los estereotipos de género y, por ejemplo, que los varones puedan tener también licencias para cuidados”. Afirmó asimismo que este convenio, en algunos sectores y casos, podría incidir en el salario de la mujer, “porque muchas veces no tienen acceso a trabajos de mayor calidad y remuneración porque están limitadas por las tareas de cuidados y eso repercute muchísimo en el mundo del trabajo y en otros proyectos personales, como el estudio, el ocio, la recreación y demás”.

Por su parte, Barrios afirmó que “la negociación colectiva tiene un rol en la promoción y en la contribución a las políticas de corresponsabilidad en los cuidados, y hemos firmado un acuerdo para promover precisamente eso”. Agregó que va a estar “en las cláusulas, en la próxima ronda de Consejos de Salarios, dentro de lo que son los lineamientos no salariales, incluyendo los temas de cuidados y corresponsabilidad, para que se introduzcan como aspecto de negociación en las distintas las mesas de Consejos de Salarios y para que los actores sociales vayan encontrando soluciones a medida”. “No hay una única forma de resolver el tema del cuidado”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “hay una contraparte de capacitación para los negociadores del Poder Ejecutivo como para invitar a actores sociales que quieran formarse en estos temas”.

Barrios detalló que en este acuerdo “pueden incluirse aspectos vinculados a licencias para trabajadores en general, que tengan determinadas cargas de cuidados; pueden incluirse prestaciones, pagos y copagos de centros de cuidado, de servicios de teleasistencia, servicios de cuidado de personas mayores”. Además, acotó que “se puede trabajar en lo que son los centros Siempre, gestionados entre sindicatos y empresas para el cuidado de la primera infancia”.

Comentó también que “se está pensando en centros Siempre para adultos mayores o en centros de día, distintas situaciones y características según el sector o la empresa”. Agregó y que en junio, cuando se inicien las 173 mesas de negociación colectiva, “se puede ir encontrando distintas soluciones a medida”.

En cuanto al alcance del convenio, expresó que está pensando “en beneficios para los trabajadores y trabajadoras en general, que indirectamente aportan a las mujeres porque hay estudios que demuestran que es sobre las mujeres que recae la carga de cuidados”. “No son beneficios para las mujeres, sino que al resolver en cierta forma que una persona que va a trabajar y tiene dónde dejar a su hijo en un centro de buena calidad, indirectamente esa mujer que a veces es la que tiende a faltar al trabajo va a estar sosteniendo su puesto de trabajo. Las licencias pueden ser para mujeres y para varones”, concluyó.