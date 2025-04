Cada 1º de mayo el PIT-CNT celebra el Día Internacional de los Trabajadores con un acto central en Montevideo y actos en el interior del país, por lo menos en las 18 capitales departamentales restantes, y a veces en ciudades de menor tamaño, también. Este año, el acto principal tendrá el estrado a la altura de Avenida del Libertador y Valparaíso, comenzará a las 10.00 con un espectáculo artístico, y luego seguirá la oratoria de los dirigentes Sergio Sommaruga, Lorena Luján y Enrique Méndez.

En entrevista con la diaria, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea Enrique Méndez, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y uno de los oradores del acto, dijo que para este 1º de mayo la central sindical va a presentar una plataforma con temas como la pobreza en general y en particular la infantil, los salarios sumergidos, la desigualdad, los empleos de calidad, la reducción de la jornada laboral y la reforma de la seguridad social.

“En un momento de cambio del mundo del trabajo extremadamente complejo, preocupante, y del crecimiento de la productividad que se da a través de la llegada de nuevas tecnologías, de la automatización y la inteligencia artificial, en esa lógica es que tenemos un Día de los Trabajadores con la necesidad de la estrategia nacional para el desarrollo, que pone por delante muchos desafíos”, agregó Méndez.

El dirigente fue crítico con el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, pero aclaró que “en cuestiones relacionadas al proceso de desindustrialización nacional, no es un proceso que se haya dado en los últimos cinco años solamente”, y sostuvo, con respecto a las expectativas por la asunción de Yamandú Orsi, que de todas manera no dejarán “de reclamar que es necesario que existan concreciones en el proceso de los próximos cinco años”. “Como con todos los gobiernos, estaremos movilizados y organizados para llevar adelante los reclamos que ya instalamos. Hay sí mejores condiciones para luchar, pero no dejaremos de estar alerta a todas las situaciones que estén sobre la mesa”, advirtió.

Méndez también saludó a los trabajadores rurales que este miércoles 30 de abril celebran el Día del Trabajador Rural, como feriado pago no laborable desde 2013.

Entre las actividades de celebración, la Intendencia de Canelones organiza en la localidad de Santa Rosa, en la Sociedad Criolla Avelino Miranda, desde las 18.00, el taller “Conceptos de perspectiva de género”, a cargo de la Dirección de Género y Equidad de la comuna canaria. El cierre estará a cargo de Nélida Chela Fontora. Más tarde, a las 21.00, será el acto protocolar por el Día del Trabajador Rural, con la presencia de dirigentes de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) y autoridades nacionales, entre ellos, participará el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

En mayo también se celebra el XV Congreso del PIT-CNT

La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió que el XV Congreso de la central de trabajadores sea los días 21, 22 y 23 de mayo en el Palacio Peñarol. Participarán 1.173 congresistas de 67 filiales de todo el país.

La dirección de la central de trabajadores también incluyó la presentación de dos documentos políticos en torno a tres ejes: un balance de lo actuado, las perspectivas hacia el próximo congreso, y una evaluación sobre el funcionamiento del PIT-CNT y cómo mejorarlo. Las tres corrientes que comparten la dirección de la central sindical tras un acuerdo alcanzado en el anterior congreso –la Corriente Gerardo Cuesta, En Lucha y Articulación– presentaron un documento, que también votó afirmativamente el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Sergio Sommaruga, que antes integraba. Todo parece indicar que las corrientes mayoritarias llegarán a un acuerdo para aprobar un documento unitario y elegir una dirección representativa para todas.

Género, equidad, diversidad y juventud

Previo al acto del 1º de mayo, la diaria también habló con mujeres sindicalistas sobre género, equidad y diversidad en el movimiento sindical. La responsable de la secretaría del PIT-CNT dedicada a estos temas, Flor de Liz Feijoo, valoró que las “prioridades” de la central sindical son definidas por los organismos que integran el PIT-CNT y no existe un desplazamiento de los temas vinculados a la violencia machista en contextos socioeconómicos desfavorables frente a otras urgencias sociales. “El PIT-CNT es una organización de masas, con determinada estructura; compañeras, compañeros y compañeres, sean feministas o no, intercambian y debaten en sus asambleas y en las direcciones de cada sindicato o federación cuáles son sus prioridades”, indicó. Para ella, “el desafío es, o debería ser, incorporar los feminismos como un componente más de la lucha de clases, que nuestra identidad de clase con perspectiva de género se adopte con naturalidad en todas y todos. ¿Solamente con ‘despatriarcalizar’ es suficiente? Por ahora, la certeza es, claramente, que necesitamos más mujeres organizadas”.

También jóvenes sindicalistas aportaron su visión y perspectiva sobre la relación con la militancia en el siglo XXI desde diferentes ámbitos de actividad. Por ejemplo, para la presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, integrante del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, “existen ciertas dificultades para el acercamiento al mundo sindical” de los jóvenes, por “las características propias del empleo”. En esa línea, argumentó que “la gente joven tiende a ingresar a trabajar en situación precaria”, en algunos casos sin hacer aportes a la seguridad social. “No pueden efectivamente integrarse a ningún sindicato” [porque] existe un miedo generalizado a lo que tiene que ver con el despido vinculado a la filiación sindical”, agregó.

Sin embargo, los jóvenes continúan vinculándose a los sindicatos desde una perspectiva nueva, con novedosas formas de organización, muy vinculadas a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, pero manteniendo las reivindicaciones históricas y sumando las coyunturales propias de cada generación.