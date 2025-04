La Mesa Representativa del PIT-CNT se reunió este martes para tratar temas vinculados al XV Congreso de la central de trabajadores, que se hará los días 21, 22 y 23 de mayo en el Palacio Peñarol. La dirección sindical trató en particular temas logísticos del encuentro y también la habilitación de los documentos que se pondrán a consideración. En caso de que haya elecciones, estas serán el 24 de mayo. Participarán 1.173 congresistas de 67 filiales.

El vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, dijo a la diaria que se resolvieron “cuestiones referidas al congreso, en función de los informes que se definieron por parte de las comisiones que la Mesa Representativa había votado con anterioridad, como la comisión política y la comisión de poderes”. “En ese marco, se establecieron acuerdos que se votaron por unanimidad o por amplia mayoría relacionados con habilitar algunos sindicatos que tenían voz pero no tenían voto, para que pudieran tener las dos vías de participación”, agregó.

“Eso cambió el número de delegados con voto en el entorno de 30 a 40 más, lo que no es significativo, pero se llegó a un acuerdo para que todos los sindicatos que lo habían solicitado podían participar con voz y voto. Posteriormente, con respecto a los documentos, la Mesa Representativa definió bajarlos para que los sindicatos los analizacen”, dijo López.

Durante las últimas semanas, las comisiones de debate denominadas Programa y Programática, Balance y Perspectiva, Autoconstrucción y Política elaboraron documentos para la discusión y aprobación del congreso. El dirigente explicó que en ese sentido “hay un documento que viene de la Comisión Política, donde hay diferentes corrientes que avalan ese informe, pero que quedó abierto a algunos puntos que todavía no se terminaron de cerrar. También hay otro documento presentado por la coordinación de sindicatos, que va en minoría desde esa Comisión Política”.

López agregó que “en la Comisión Política estaban representadas las corrientes de opinión, y en ese marco la mayoría de las corrientes avalaron el documento en mayoría, y una sola corriente planteó un documento alternativo”. “Entonces, se bajó a discusión también de los sindicatos el aporte de diferentes secretarías y comisiones que se van a estar recibiendo hasta el 5 de mayo y que pueden mejorar los informes. Básicamente fue lo que se discutió este martes”, acotó.

Con respecto al cronograma del congreso, comentó que el 21 de mayo “habrá una apertura, que probablemente podría realizarse en un lugar distinto, y no en el Palacio Peñarol. Después, en el plenario, se votarán las comisiones y el reglamento, esto el día 22. En la tarde de esa jornada se estará llevando a cabo lo que tiene que ver con las comisiones de debate. Un día después, el viernes, se tomarán resoluciones”.

Destacó también que, en caso de que no haya acuerdo de una mesa representativa consensuada, el 24 se pasará a votar en función de las listas que se presenten. Precisamente, porque se espera llegar a un consenso, aún no está claro si se presentará más de una lista. “Un consenso en un número determinado de integrantes de una mesa representativa que se defina por consenso y no haya que ir a elección, pero donde haya un solo sindicato que quiera ir a elecciones, ahí hay que armar listas y cada agrupación tendrá que presentar a un candidato”, concluyó.