Exactamente hace un año atrás, el 1° de mayo de 2024, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) Enrique Méndez, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, fue el que brindó el discurso central en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores.

Nuevamente participará en la oratoria de este jueves, cuando se celebre el Día de los Trabajadores y esté presente en el escenario instalado en Avenida del Libertador y Valparaíso. De la plataforma del PIT-CNT, la “herencia” del gobierno anterior, las expectativas para con el nuevo gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, y las urgencias de los trabajadores, Méndez dialogó con la diaria.

¿Cuáles son los temas centrales de la plataforma del PIT-CNT para este 1° de mayo?

Para este año, la consigna es “1° de mayo - Primero el pueblo” y estamos trabajando en varios temas que venimos procesando desde el gobierno saliente, algunos de ellos centrales, como el crecimiento de la pobreza y el aumento de la deuda pública. En ese mismo escenario están el déficit fiscal, el “buque insignia” del gobierno pasado, con la promesa de la rebaja, y nos encontramos con que el recorte y ajuste se instaló en los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos trabajadores, jubilados y pensionistas, con impactos negativos a nivel impositivo, como con el IVA, y el ajuste que implicó la reforma jubilatoria y de pensiones. Eso, en medio de la necesidad de generar políticas sociales que atiendan de forma diferencial a las familias que hoy la pelean, que reciben salarios por debajo de los 25.000 pesos, y que de 450.000 pasaron a 550.000 trabajadores en esa franja. Por lo tanto, llegamos a un 1° de mayo en el cual nos encontramos con consignas claras en defensa del trabajo de calidad, del empleo y del salario, en medio de un panorama de cierre de empresas, con un impacto negativo a nivel nacional.

Es una realidad que los sectores empresariales pudieron acceder a eso, y en este caso, hoy hay un desfile de definiciones concretas que se procesaron, vaya casualidad desde noviembre de 2024, y se siguieron dando en estos últimos meses. Esto nos preocupa mucho en el marco del proceso de desarrollo productivo nacional. Vinculado a varios de estos temas, en el propio plebiscito por la reforma de la seguridad social colocamos la necesidad de poder equiparar el salario mínimo nacional con el valor de la jubilación mínima, pero lo importante es la dignificación de ese ingreso para los jubilados en ese momento que más lo necesitan. Recuperar también la posibilidad de volver a jubilarnos a los 60 años. Esto va de la mano con la decisión de cómo levantamos una plataforma en este 1° de mayo que signifique para las grandes mayorías nacionales cómo ganar vida para volver a jubilarnos antes, cómo ganamos vida cuando levantamos la reivindicación de la reducción de la jornada laboral.

En un momento de cambio del mundo del trabajo extremadamente complejo, preocupante, y del crecimiento de la productividad que se da a través de la llegada de nuevas tecnologías, de la automatización y la inteligencia artificial, en esa lógica es que tenemos un Día de los Trabajadores con la necesidad de la estrategia nacional para el desarrollo, que pone por delante muchos desafíos.

¿Qué detalles tendrá el acto y quiénes serán los oradores?

La convocatoria es para las 10.00. Sobre las 10.30 habrá un espectáculo artístico. La oratoria estará a cargo de Sergio Sommaruga, Lorena Luján y Enrique Méndez. Para el acto central, habrá ómnibus que saldrán desde distintas zonas de Montevideo, con destino al punto en que se celebrará, en Avenida del Libertador y Valparaíso. En el interior del país habrá actos en los 18 departamentos. Incluso, en algunos hay más de un acto, pero eso responde a que hay distintas organizaciones, sindicatos y agrupaciones que se despliegan de diversas maneras, no a problemas en la planificación y ejecución de las actividades. También responde a que en determinados departamentos hay actos según la ciudad o localidad. En su mayoría, se realizarán en horas de la mañana, salvo algunos casos, como en Artigas, que será de tarde.

El PIT-CNT celebrará un acto ante un gobierno que asumió hace dos meses. ¿Influye a la hora de expresar diversas reivindicaciones o no es un argumento de peso?

Este acto es de la clase trabajadora que habla año tras año y que es una tribuna donde hablamos los trabajadores, le hablamos al pueblo en su conjunto y le hablamos al gobierno también. Al gobierno que sea. Es cierto que es un gobierno que asumió hace dos meses. No se le puede pedir que rinda cuentas por lo que hizo otro gobierno en los cinco años anteriores, eso queda claro. Pero cuando hablamos acá no sólo hablamos de los últimos cinco años de gobierno. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas al proceso de desindustrialización nacional, no es un proceso que se haya dado en los últimos cinco años solamente. Es un proceso que viene de muchos años de crecimiento económico, en el que los salarios tuvieron un crecimiento importante principalmente hasta mediados de 2014, pero de 2015 en adelante el nivel de crecimiento de los salarios y la economía empezó a caer con relación a lo que fueron los procesos de los años previos, desde 2005. Sin duda que hubo un magro crecimiento de la economía desde esos años en adelante, pero profundizado con una aplicación de un modelo de desigualdad en el último gobierno que impactó más aún a los trabajadores, principalmente a los sectores más vulnerables.

¿Qué opinión tiene la central sindical del actual mercado laboral, principalmente considerando el último año de la administración anterior?

Forma parte de un proceso que no sólo abarca el último año, sino todo lo que vino después de la pandemia. Hay un impacto importante que desde 2020 a 2024, en términos de salario, se recuperó sólo el último período, y no todos los sectores. Se podría decir que estamos en una lógica casi similar a la de 2019. En esa realidad, 95% de la población, con relación a lo que ha sido el crecimiento del ingreso, tiene menos ingresos. Es la realidad.

¿Cómo observa el PIT-CNT lo vinculado al subempleo, la informalidad y a lo que se ha calificado como “la precarización del trabajo”?

Eso lo hemos mencionado cuando hablamos de la necesidad de la discusión de políticas fuertes, que hablen sobre el trabajo de calidad, que tiene que ver con cambiar este tipo de cuestiones que siguen subsistiendo. Lo dijimos cada vez que el gobierno anterior presentaba cifras en términos de empleo. Mencionamos que había un proceso de crecimiento de empleo, en una terminología más precaria. Eso es un gran desafío y una gran preocupación que está instalada sobre la mesa y que día tras otro, no sólo hoy, es una cuestión que hemos planteado y en la que hemos trabajado para revertirla. Hay una gran necesidad de generar un debate profundo para la creación de puestos de trabajo de calidad.

En el último año, ¿cuánto se avanzó en la discusión con empresarios y gobierno sobre la reducción de la jornada laboral?

Hoy es parte de los objetivos que tenemos. Se han realizado actividades por parte del PIT-CNT a nivel del Parlamento, con presencia del gobierno anterior, con discusión de los actores nuevos que se instalaron a partir de este gobierno. Se viene discutiendo en diferentes sindicatos. Será un tema fundamental, y está en la agenda de este 1° de mayo y del quinquenio como uno de los asuntos más importantes a desarrollar.

Este miércoles es el Día del Trabajador Rural. ¿Cómo observa hoy el PIT-CNT a sus trabajadores y las condiciones en general del sector?

Sin duda que es un sector y una población que vemos con mucha preocupación. Pareciera que en el ámbito rural para nuestras compañeras y compañeros todo cuesta el doble y es más complejo. Lo hemos visto con movilizaciones y participaciones que se han hecho de forma conjunta cuando hablamos de los compañeros del citrus, al verse la perspectiva y las dificultades que tienen. Vaya que si hay un reconocimiento de nuestros sindicatos y organizaciones para ellos.

¿Qué expectativas tienen para con este gobierno del Frente Amplio?

Sin duda que nosotros tenemos paciencia, pero seremos cordiales y firmes a la misma vez. No dejaremos de reclamar que es necesario que existan concreciones en el proceso de los próximos cinco años. Hay cuestiones que han sido marcadas. La necesidad de que se avance en políticas que reduzcan la pobreza y principalmente la pobreza infantil, los ingresos deprimidos, la mejora de los salarios, la mejora de la participación del salario en el producto bruto interno a nivel nacional; políticas que lleven hacia el diálogo social, la mejora de las jubilaciones mínimas, la necesidad de no lucro en la seguridad social, la perspectiva de recuperar los 60 años de edad para jubilarse. Como con todos los gobiernos, estaremos movilizados y organizados para llevar adelante los reclamos que ya instalamos. Hay sí mejores condiciones para luchar, pero no dejaremos de estar alerta a todas las situaciones que estén sobre la mesa.