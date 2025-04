La Mesa Coordinadora del Pan emitió un comunicado a la opinión pública para informar que la panadería y confitería La Vienesa se encamina a cerrar sus puertas, por lo que dejaría a 100 trabajadores sin empleo. La organización expresó que esto fue confirmado por los propietarios de la empresa “tras fracasar las diferentes instancias desarrolladas para evitar la extrema decisión”. “Los responsables de la empresa señalaron que están en bancarrota”, afirmó en la declaración. No obstante, desde la empresa lo niegan.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echeverría, dijo a la diaria este martes que desde hace más de un año la situación de La Vienesa va “de mal en peor”. Señaló que “a los trabajadores se les debe aguinaldos, licencias y salario vacacional de años anteriores. Además, hace ya mucho tiempo que el sueldo lo cobran en cuotas de a 2.000 y 3.000 pesos, y terminan cobrando el último día del mes en el mejor de los casos, porque muchas veces iban quedando picos para atrás, porque una parte se la pagaban fuera del régimen de seguridad social”.

“Eso de que les paguen completo y en fecha no sucede hace mucho tiempo, diría que hace un par de años que no sucede. Casi nunca les terminan de pagar, porque tiene una parte en blanco, una parte en negro y la parte en negro para el complemento de su salario no se la pagan. Están perdiendo mucho los trabajadores”, detalló. Agregó que a esa situación se sumó que durante 2025 “se complicó todo con la existencia de una deuda con proveedores, por unos 14 millones de pesos, más la deuda con el Banco de Previsión Social [BPS], que tiene ya seis meses de atraso”.

El dirigente destacó que la propuesta –una idea que la Mesa del Pan les transmitió a los propietarios de la empresa– es que hagan una reestructura, “porque es peor quedarse sin nada que quedarse con algo. Les dijimos que de los ocho locales se queden con cuatro o cinco, con los que mejor funcionen, para redireccionar la venta y alcanzar una mejora en la calidad. Y que, en ese plan, algunos trabajadores queden trabajando y otros sean enviados a un seguro de paro rotativo”.

Explicó que hace unos 15 días la propuesta fue planteada a la empresa por la Mesa Coordinadora, junto al sindicato de base, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero fue rechazada. Comentó, además, que se aguardará a que finalice Semana de Turismo para concurrir nuevamente a la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), “para insistir en que consideramos que esa puede ser una salida y no el cierre confirmado; que los propietarios, al cerrar algunos locales, busquen al tema una solución definitiva”.

Entre la última instancia en el MTSS y la fecha actual, la Mesa Coordinadora del Pan mantuvo una reunión con el Centro de Panaderos Industriales (CIPU), en la que “el propietario de la empresa iba a proponer un plan de pagos para saldar las deudas atrasadas que tiene con los trabajadores. Llegado el momento, el empresario argumentó que ya no había un plan de pagos, pues luego de solicitar un préstamo en una firma financiera privada, ya al primer mes no les había pagado. Le dieron sólo un mes de crédito y luego la empresa crediticia no le dio más dinero. Ahora, estamos a fojas cero”.

En 2025 “se quiso hacer un acuerdo para ir a un concurso preventivo, pero la empresa no ha podido, porque hay acreedores que no quieren firmar, punto que complica aún más la situación. Se corre riesgo de que alguno de esos acreedores pida el concurso. Si eso sucede, la situación de los trabajadores será peor, porque no tendrán su fuente laboral y tampoco cobrarán sus indemnizaciones”, advirtió Echeverría.

“Si mantiene esa estructura actual de los ocho locales y con todo el personal y no resuelve el tema económico, las deudas con los proveedores y con los trabajadores, sin duda alguna, terminará cerrando, porque la situación cada vez se hace más insostenible. El hombre lo que hace es endeudarse cada vez más y tirar la pelota hacia adelante”, explicó, y mencionó que se le propuso al empresario que presente los números actuales de la empresa para que sean analizados y estudiados por técnicos del Instituto Cuesta Duarte para hacer aportes o propuestas, pero hasta ahora no ha brindado esa información.

La Vienesa niega que vaya a cerrar sus puertas

Por su parte, la empresa también emitió un comunicado este martes en el que sostuvo: “No es cierto, es falso que La Vienesa clausure y cierre sus actividades”. De acuerdo a la empresa, “es veraz y así lo ha trasmitido a las autoridades del MTSS y organización sindical, que enfrenta situaciones complejas y coyunturales como seguramente le puedes pasar a varias empresas de nuestro país, que han impedido estar al día en el pago de ciertas obligaciones laborales, pero estamos trabajando en la búsqueda de alternativas y soluciones, que permitan revertir ello en el corto y mediano plazo”.