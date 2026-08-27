El desempleo en julio fue del 7%

De acuerdo con el informe divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, en julio la tasa de actividad se situó en 64,1%, la tasa de empleo en 59,6% y la tasa de desempleo en 7,0%. Los valores de estas tasas fueron similares a los del mes anterior. La tasa de actividad en julio (64,1%) se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima de lo registrado en junio y 0,1 puntos porcentuales por debajo de la estimación puntual del mismo período de 2025.

En Montevideo la tasa de actividad marcó 65,4%, el empleo 60,7% y el desempleo 7,2%. En tanto, en el interior del país los indicadores se situaron en 63,3%, 58,9% y 6,9%, respectivamente.

Con referencia al género, en los hombres la actividad registró 70,9%, el empleo 66,9% y el desempleo 5,6%. Por su parte, en las mujeres los datos marcaron 57,8%, 52,9% y 8,6%. En cuanto a las edades, las personas que tienen entre 35 y 44 años son las que presentan el mayor índice de actividad (92,6%) y de empleo (88,3%). La segunda franja mejor posicionada es la de los ciudadanos entre 45 y 54 años, con una actividad de 91,9% y un empleo de 85,2%.

En cuanto al desempleo, fue de 21,1% entre quienes tienen entre 14 y 24 años en julio pasado. “Este es un grupo que enfrenta las mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Este comportamiento por grupos de edad fue similar al observado en el mes de junio para ambas tasas”, explicó el INE.

Acerca del subempleo y el no registro a la seguridad social, el INE detalla que el primero se ubicó en 8,9%, con guarismos similares a los de junio. A nivel regional, la incidencia fue algo menor en Montevideo que en el interior (8,6% y 9,0%, respectivamente).

La informalidad, medida por el no registro a la seguridad social, se ubicó en 21,1%, un valor similar al del mes anterior. En este caso, la diferencia por regiones es mucho más marcada que en el subempleo, con una brecha de aproximadamente 10 puntos porcentuales entre Montevideo (15,3%) y el interior (24,9%).